 南非暂停接种阿斯利康新冠疫苗 | 科技环境 | DW | 08.02.2021

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科技环境

南非暂停接种阿斯利康新冠疫苗

对新冠变种会使所研制的疫苗最终无效的忧虑很大。这一忧虑是否有道理？南非政府决定暂停接种。阿利斯康则强调该疫苗的重症防护相当有效。

接种战役在索韦托一家医院启动

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（德国之声中文网）南非卫生部长宣布，该国将暂停接种英国／瑞典药业康采恩阿斯利康（AstraZeneca）研发的新冠疫苗，因目前科学家们还在继续磋商如何最佳使用该疫苗。此前，阿斯利康承认，该款疫苗对非洲新冠变种轻症的防护作用有限。

阿斯利康周一（２月８日）公布的一份英国牛津大学和南非金山大学（Witwatersrand）一份临时研究报告数据显示，该款疫苗对B.1.351这一变种的重症防护相当有效，对轻症的防护作用不明显。

“完善时距”

阿斯利康一名发言人表示，“我们相信，我们的疫苗能防止出现重度病况，因为，起中和作用的抗体的活动和其它新冠疫苗一样有效，能阻止出现严重病况，——尤其是在把两次接种的时间距离优化在８至１２星期之间的情况下。”

英国政府亦认为，不该怀疑该疫苗的有效性。负责疫苗接种工作的卫生国务大臣扎哈维（Nadhim Zahawi）在《电讯报》上强调，无论是生物新技术／辉瑞（BioNTech/Pfizer）疫苗还是阿斯利康疫苗都能有效抵抗迄今主要在英国肆虐的新冠变种毒株。

开普敦医疗卫生系统不堪大流行瘟疫的重负

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“避免死亡”

阿斯利康疫苗主要研发者之一的牛津大学研究员吉尔伯特（Sarah Gilbert）在接受英国广播公司采访时就暂时的结果表态说，可以设想，在长期上，新感染人数不会有人们所希望的那种规模的减少，但仍能避免患者死亡，并大幅度减轻医院受到的压力。

此外，阿斯利康和牛津大学已致力于使疫苗具有应对变异病株的能力。研发者新近公布的数据显示，疫苗对首先在英国发现的变异毒株B.1.1.7相当有效，能提供对新冠变种的保护作用。

对其它疫苗也呈耐药性

首先在南非出现的新冠变种毒株B.1.351目前也已在很多其它国家发现。这一变种对其它疫苗也呈现出耐药性。多个疫苗研发商已全力投入对疫苗的改进工作。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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