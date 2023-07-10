南非將辦實體金磚峰會 未知普京會否現身

（德國之聲中文網）金磚國家（BRICS）峰會下個月將於南非約翰內斯堡登場；南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）週日（7月9日）表示，峰會將以實體形式舉行。此前俄羅斯總統普京也有受邀，但拉馬福薩9日並未證實普京是否確定出席。

拉馬福薩9日在非洲人國民大會（ANC）會議上告訴媒體：「這次峰會將是線下實體的，我們所有人都堅定希望能在峰會上實際看到彼此。」他補充道，金磚國家已近3年沒有舉行實體會議。

今年3月，國際刑事法院（ICC）對普京發出逮捕令，指控普京對烏克蘭兒童遭強制遷徙負有個人刑事責任。南非身為國際刑事法院《羅馬規約》的簽署國，若普京踏上其領土，依規定南非有義務逮捕普京、轉移至海牙審判。不過，中國與印度並不受該義務限制。

豁免权能让普京在国外不被逮捕吗？

法新社指出，南非當地媒體曾傳言，該國考慮把峰會改到中國舉行，避免自身陷入不得不逮捕普京的處境。此逮捕令對南非而言是外交難題，該國自反種族隔離時期以來，一直與俄羅斯維持密切關係。去年2月爆發俄烏戰爭至今，南非並未譴責俄羅斯，自稱中立並呼籲對話。

隨著全球糧價因戰爭飆升，非洲深受打擊。今年6月，拉馬福薩曾率領剛果共和國、埃及、塞內加爾和烏干達等國的總統推出和平計劃，盼調解俄烏兩國。該計畫包含10點建議，主張應緩和情勢、承認各國主權、確保黑海的糧食出口不受阻礙、將戰俘及兒童送回原籍國家。

據路透社當時的報導，非洲版和平計劃的要點遭到了普京反駁。普京主張糧價上漲是西方而非俄國的責任、聲稱俄國有在保護戰區的兒童，並稱俄方從未拒絕與烏方談判。烏克蘭總統澤倫斯基則重申烏方的和平方案前提：只要俄軍完全撤離烏國領土，雙方就能展開對話。

南非是金磚國家的現任主席國，此集團還包括巴西、俄羅斯、印度和中國，欲挑戰歐美主導的全球治理結構。本屆金磚國家峰會將於8月22日至24日在南非約翰內斯堡舉行。

（綜合報導）

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