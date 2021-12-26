南非图图大主教去世 享年90岁

（德国之声中文网）12月26日，南非总统府对外发表声明，诺贝尔和平奖获得者、前大主教图图（Desmond Tutu）在开普敦去世，享年90岁。

图图和南非前总统曼德拉都是最为出名的反对种族隔离政策的积极分子。图图在1995年开始领导“真相与和解委员会”促成南非的转型正义而闻名于世。他曾被很多人看作是南非的良知。

南非现任总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）表示：“图图是一位独一无二的爱国者，他是一位兼具原则和务实精神的领导者。”

“彩虹国”之梦

1984年，图图被授予诺贝尔和平奖，表彰他以非暴力的方式领导反种族隔离政策的运动。

在曼德拉等运动领袖遭到监禁时，图图通过四处访问和演讲，利用他在圣公会的高级职位和诺贝尔和平奖带来的威望，在全世界范围内宣传反种族隔离政策运动，提高外界对南非以及南非黑人生活处境的关注度。

在曼德拉经历了近27年监狱生活终于获得释放后，图图邀请他在开普敦市政厅的阳台上发表了第一次公开演讲。

图图将1994年南非第一次完全民主选举投票比喻成“坠入爱河”。曼德拉作为该国第一位黑人总统宣誓就任时，图图就在他身旁。

南非总统拉马福萨说，图图大主教的人生证明了他对一个分裂国家的和解寄予的希望和力量。

图图在宣扬反对种族隔离政策的同时对黑人政治精英也同样持批判态度。

图图在晚年曾遗憾地表示，一个真正的“彩虹之国”的梦想尚未实现。

(法新社, 德新社, 路透社)

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