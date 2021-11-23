 南非发现新变种病毒 英国停飞非洲六国航班 | 科技环境 | DW | 26.11.2021

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科技环境

南非发现新变种病毒 英国停飞非洲六国航班

南非卫生部长说，该国政府正在严重关切一个新发现的新冠变种病毒。科学家们说，该变体在年轻人中迅速传播，而这可能是南非近日确诊病例激增的原因。

Südafrika Coronavirus Pandemie

病毒学家已经在南非发现了近100个与该变种病毒有关的病例。上周，南非每天有大约200个新的新冠确诊病例，且每日新病例在24日增加到1200多个，25日确诊病例更是攀升到2465个。

(德国之声中文网) 南非卫生官员在周四（11月25日）的新闻发布会上宣布，南非科学家检测到一个新的新冠变种病毒，该病毒株对遏制新冠病毒传播构成了「重大威胁」。南非卫生部长法赫拉 (Joe Phaahla) 说，这个名为B.1.1.529的新冠变种病毒「促使南非新冠确诊激增」，而当局正对此病毒株保持严重关切。

科学期刊《自然》指出，若该病毒株正式被世界卫生组织标註为「受关注变种病毒」的话，按照希腊字母排序，下一个可用来命名的字母为「Nu」。

病毒学家已经在南非发现了近100个与该变种病毒有关的病例。上周，南非每天有大约200个新的新冠确诊病例，且每日新病例在24日增加到1200多个，25日确诊病例更是攀升到2465个。

我们对该变种病毒了解多少？

科学家们警告说，B.1.1.529有多种突变，这些突变可能帮助这个变种病毒逃避身体的免疫反应，并使其更具传播性。南非国家传染病研究所代理执行主任Adrian Puren说：「虽然数据有限，但我们的专家正在加班工作，并透过所有已建立的监测系统，进一步了解这个新的变种病毒株以及可能产生的潜在影响。」

虽然delta变种病毒株有两个突变，beta变种病毒株有三个突变，但B.1.1.529变种病毒株至少有32个尖峰蛋白突变。英国研究新冠病毒的主要专家佩奇 (Christina Pagel) 称这个新的变种病毒「极其令人担忧」。

科学家们说，较年轻的人似乎正在感染和传播这个新的变种病毒，但未来几周将是确定该变种病毒有多严重的关键。在南非人口最多的豪登省已经检测到了这个新的变种病毒。

英国伦敦大学学院遗传学研究所所长Francois Balloux在一份声明中说，该变种病毒可能已存在于非洲的其他地区。他说：「就目前而言，应该对它进行密切监测和分析，但没有理由过分担心，除非它在不久的将来传播频率开始上升。」科学家们说，南非豪登省高达90%的新病例被认为是B.1.1.529新变种病毒所导致的。

南非呼吁与世卫组织进行紧急会谈

England Coronavirus Flughafen London-Heathrow

英国卫生和社会保健大臣贾维德 (Sajid Javid) 在推特上发文宣布，英国将暂停来自非洲六个国家的航班。

南非已经要求世卫组织的病毒进化工作组在周五召开紧急会议，讨论这个新的变种病毒。南非基因组监测网络的研究人员说，目前的PCR测试能够检测到这个新的变种病毒，在博茨瓦纳和香港也发现染上这个变种病毒的南非旅客。

南非是去年第一个检测出β变种病毒的国家，这是世卫组织仅有的四个被标记为 「受关注变种病毒」的国家之一，因为有证据表明，这些特定的变种病毒更具传染性，而且疫苗对它们的保护力较弱。

南非人对疫苗施打犹豫不决

南非的新冠确诊数是非洲国家中最高的，自新冠疫情开始至今，南非已出现295万个确诊病例，89,657人死亡。

目前南非已施打了2500多万剂疫苗，但只有35.2%的成年人完整接种了疫苗。本周早些时候，南非卫生当局要求强生公司暂停交付该公司的新冠疫苗，因为它们称现在有足够的库存。南非卫生部长说，接种疫苗的人数正在下降，他们没有达到每天接种25万支疫苗的目标。

英国暂时拒绝非洲六国航班入境

DW.COM

AY.4.2是新冠病毒德尔塔变异毒株的一个亚种，其传染率显然比德尔塔还要高。我们是否会因此遭遇新一轮传染高峰呢？

世卫为了追踪新冠病毒的传播，使用希腊字母命名系统来辨别不同的变种病毒。这些病毒在各国尝试以疫苗控制疫情时变种为更容易感染的类型，让人类防不胜防。

随着高传染力的Delta病毒快速传播，全球多个地区的新冠感染率再次暴增，美国及加拿大的疫情尤为严重，平均每日新增病例数增加44%。疫苗覆盖率最高的以色列也出现疫情反弹。

在南非公布发现新的变种病毒后，英国卫生和社会保健大臣贾维德 (Sajid Javid) 在推特上发文宣布，英国将暂停来自非洲六个国家的航班。他写道：「我们需要更多数据，而我们现在正在采取预防措施。从明天中午开始，六个非洲国家将被列入红色名单，航班将被暂停。」

此外，从28日清晨4时起，从这些国家返回英国的旅客必须进行隔离。若在这个时间前抵达英国，这些旅客应该在家隔离，并在第二天与第八天接受PCR检测。贾维德还指出，若有旅客过去10天内从那六个非洲国家进到英国，政府会要求他们接受检测。

根据英国卫生丶交通和健康安全机构发表的声明，除南非外，纳米比亚丶莱索托丶史瓦帝尼丶津巴布韦和博茨瓦纳等国也被列入新的禁令范围。世卫组织称，这个被称为B.1.1.529新变种病毒已经在南非被检测到，目前染疫的人数不多，不过该变种病毒已在南非的豪登省迅速蔓延，该省包含南非最大城约翰内斯堡。

(路透社丶法新社) 

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