南非割礼仪式导致30多人丧命

（德国之声中文网）南非文化、宗教和语言群体保护委员会（CRL）指出，南非的东开普省自本月初以来，已经有34名年轻男子在年度成年仪式中丧命。该委员会长期呼吁，应该为接受割礼的年轻男子提供更好的保护。

委员会主席莫索马（David Mosoma）强调：「文化是生活、身份、教育和科技的体现，文化不会杀人。」他将年轻男子的死因归咎于非法成年礼学校的经营者。他称这使家庭失去了他们的儿子，使国家失去了「未来的工匠、思想家、医生、教师、领导者和丈夫」。

割礼引发死亡事件

莫索马呼吁，除了警方应迅速开展调查外，还要设立特别法庭：对那些滥用传统的人追究责任。委员会和地方政府之间即将合作讨论，希望能给这样的悲剧带来转机。

在每年举行两次的成年仪式上，来自科萨族的年轻男子抛弃男孩的身份，摇身一变成为男人。该族传统要求进行割礼，而这些男子必须在受割礼后，于野外独自生活数周。

据南非卫生部估计，自1994年种族隔离制度结束以来，有300多名年轻人因割礼不成功而死亡；其他消息来源则称至少有800人死亡。而因为截肢、脱水或冻伤而死亡的情况也时有所闻。

（天主教新闻社）

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