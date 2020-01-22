 南非割礼仪式导致30多人丧命 | 文化经纬 | DW | 26.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

南非割礼仪式导致30多人丧命

对于科萨人而言，在成年仪式上进行割礼是年轻男子成长经历的一部分。由于层出不穷的死亡事件，南非的相关单位对此提出警告。

Südafrika Xhosa-Initiations-Ritual

成年仪式对于年轻的科萨男子而言是人生的转捩点（资料照片）。

（德国之声中文网）南非文化、宗教和语言群体保护委员会（CRL）指出，南非的东开普省自本月初以来，已经有34名年轻男子在年度成年仪式中丧命。该委员会长期呼吁，应该为接受割礼的年轻男子提供更好的保护。

DW.COM

肯尼亚女制片人马格科拍摄了一部关于残割女性外生殖器的电影。她自己十岁时就成为这一传统陋习的受害者。如今她再次回忆了当年的痛苦经历。

德国约生活着7万多名性器官遭残割的女性。而且越来越多的女孩面临“割礼”威胁。柏林的一个协调办公室计划从今年起开展科普宣传和预防活动。

革命并不一定能带来自由和进步。穆巴拉克执政时期，埃及妇女通过艰苦斗争赢得的一点权益——禁止“女性割礼”的法律，如今在新伊斯兰政府上台后面临被取缔的威胁。埃及的伊斯兰主义政客要求将“割礼”重新合法化。

委员会主席莫索马（David Mosoma）强调：「文化是生活、身份、教育和科技的体现，文化不会杀人。」他将年轻男子的死因归咎于非法成年礼学校的经营者。他称这使家庭失去了他们的儿子，使国家失去了「未来的工匠、思想家、医生、教师、领导者和丈夫」。

割礼引发死亡事件

莫索马呼吁，除了警方应迅速开展调查外，还要设立特别法庭：对那些滥用传统的人追究责任。委员会和地方政府之间即将合作讨论，希望能给这样的悲剧带来转机。

在每年举行两次的成年仪式上，来自科萨族的年轻男子抛弃男孩的身份，摇身一变成为男人。该族传统要求进行割礼，而这些男子必须在受割礼后，于野外独自生活数周。

据南非卫生部估计，自1994年种族隔离制度结束以来，有300多名年轻人因割礼不成功而死亡；其他消息来源则称至少有800人死亡。而因为截肢、脱水或冻伤而死亡的情况也时有所闻。

（天主教新闻社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Vier Mädchen hat die traditionelle Beschneiderin im kenianischen Rift Valley bereits beschnitten: mit einer Rasierklinge. Die grausame Genitalverstümmelung markiert in der Tradition des Volkes der Pokot den Übergang vom Mädchen- zum Frausein. Obwohl es in vielen Ländern gesetzlich verboten ist, werden vor allem in ländlichen Gebieten die Mädchen beschnitten.

    一把刀与四个女孩儿

    一把刀片

    在肯尼亚的裂谷省，四个女孩儿刚刚经历了割礼——用这样一枚刀片。

  • Pokot Frauen und Kinder wärmen sich in den kühlen Morgenstunden vor der Beschneidungszeremonie am Feuer. Frauen, die nicht beschnitten sind, haben schlechte Heiratschancen. Vor allem in ländlichen Gebieten ist die soziale Integration der Frau und ihr wirtschaftliches Überleben von der Heirat abhängig. Wer sich weigert, ist dem Druck der Gesellschaft ausgeliefert oder wird verstoßen.

    一把刀与四个女孩儿

    痛苦的仪式

    清晨时分，女人和孩子们聚在一起，为割礼仪式做准备。据统计，全世界一亿多女性曾经受过割礼之苦，其中多数来自非洲。

  • Vor der Beschneidung werden die Mädchen entkleidet und gewaschen. Sie wissen, sie werden genauso wie ihre Mütter unter Gesundheitsproblemen leiden: Zysten, Infektionen, Unfruchtbarkeit, Komplikationen bei der Geburt ihrer Kinder. In 28 Ländern Afrikas, auf der Arabischen Halbinsel und Asiens wird Genitalverstümmelung ausgeübt. Auch Töchter von Einwanderern in Europa sind gefährdet.

    一把刀与四个女孩儿

    难以反抗

    割礼前，女人脱去女孩子们身上的衣服，为其清洗。女孩子们知道，要和母亲一样面临囊肿、感染、不孕的危险。

  • Pokot Mädchen warten angespannt auf die Beschneidungszeremonie in einer Hütte im Baringo Bezirk, im Rift Valley. In Kenia ist weibliche Genitalverstümmelung seit 2011 verboten, etwa 27 Prozent der Kenianerinnen zwischen 15 und 49 Jahren sind laut UNICEF beschnitten. Der Eingriff wird meist ohne Betäubung, ohne sterile Werkzeuge durchgeführt und verursacht oft ein lebenslanges Leiden der Frauen.

    一把刀与四个女孩儿

    艰难的等待

    在一间小屋里，四个女孩正紧张地等待割礼仪式。肯尼亚自2011年开始禁止割礼，而根据联合国儿童基金会数据，该国15岁至49岁的女性中有27%接受了割礼。

  • Eine Beschneiderin am Werk: Die Mädchen sollen bei dem lebensgefährlichen Eingriff möglichst tapfer sein und nicht schreien. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben zehn Prozent der Mädchen direkt während des Eingriffs; etwa 25 Prozent an dessen Folgen. Die Dunkelziffer liege wesentlich höher. In Somalia sind 98 Prozent aller Frauen beschnitten.

    一把刀与四个女孩儿

    开刀者

    这名女子将对女孩子进行割礼：女孩们被告诫，要坚强，不要喊叫。而据世卫组织信息，10%的女孩在割礼过程中去世；还有25%死于割礼的后续影响。

  • Die Art der Beschneidung ist von Ethnie zu Ethnie verschieden. Die Pokot vernähen die Vulva zu einer glatten Fläche. Die WHO unterscheidet drei Arten der Beschneidung: Bei Typ I wird die Klitoris entfernt. Bei Typ II werden zusätzlich noch die kleinen Labien abgeschnitten. Bei Typ III, der Infibulation, werden auch die großen Labien entfernt und die Wunde bis auf eine kleine Öffnung zugenäht.

    一把刀与四个女孩儿

    血迹斑斑的石头

    不同部落之间的割礼习俗也有区别。Pokot部落中，女性的阴部会被切割成平整的一整块。根据世界卫生组织的分类，割礼主要有三种：第一种只切除阴蒂，第二种还要切除少量阴唇，第三种则要切除大部分阴唇，并将阴道口缝合成一个小洞。

  • Zum Ritual der Pokot gehört das Bemalen der Körper mit weißer Farbe. Dass Mädchen aufgrund von Infektionen oder wegen des enormen Blutverlusts sterben, wird hingenommen. In vielen Ländern gibt es Aufklärungskampagnen, die aber nur langsam Früchte tragen. In Kenia gibt es seit 2014 eine eigene Polizeieinheit, die dem nachgeht und eine Hotline, bei der Verdachtsfälle gemeldet werden können.

    一把刀与四个女孩儿

    白色颜料

    Pokot族的习俗还包括向身体涂抹白色颜料。接受割礼的女孩可能因为失血过多或者伤口感染而去世。在许多国家，现在都有一些公益组织推行启蒙教育。2014年，肯尼亚警方还专门成立了一个机构来杜绝割礼，并通过热线电话接受举报。

  • Traumatisiert werden die Mädchen in Tierhäute gehüllt weggeführt. In den Augen der Pokot sind sie jetzt bereit für die Ehe und können ein höheres Brautgeld erhalten. Manche Völker glauben, es sei besser für die Hygiene, beschnittene Frauen seien fruchtbarer und ihrem Ehemann immer treu. Die Folgen des schmerzhaften Eingriffs kann man auch mit plastischen Operationen nicht ungeschehen machen.

    一把刀与四个女孩儿

    饱受创伤

    这名接受了割礼的女孩正在同伴的簇拥下离开。按照Pokot族的习俗，这名女孩现在已经适婚，可以向男方家庭要求更高的彩礼。还有些部落认为，经历过割礼的女性更卫生、生育能力更强，对丈夫也更加忠贞。割礼造成的身体创伤，即便是现代整形外科手术也无法完全修复。

  • Dieses Mädchen wird die grausame Prozedur niemals in ihrem Leben vergessen. Wird sie sich als Mutter einer Tochter gegen die barbarische Tradition wehren können? In manchen Ländern wird Genitalverstümmelung an Säuglingen durchgeführt, weil sie illegal ist und ein ständig weinender Säugling weniger auffällt als ein Kind, das lange Zeit unter Schmerzen leidet.

    一把刀与四个女孩儿

    母女相传？

    这名经历了割礼的女孩，永远不会忘记这一残酷的伤害。如果她将来有了自己的女儿，她会不会为了保护女儿而反抗这种野蛮的习俗？在有些国家，割礼直接在女婴身上进行。这往往是为了逃避法律制裁：婴儿总是在哭叫，而大一点的女孩哭叫则容易引发别人的注意。

    作者: Andrea Schmidt


相关内容

21.01.2020, China, Wuhan: Ein Mitarbeiter des Flughafen Wuhan Tianhe International Airport trägt Mundschutz und misst bei einer Reisenden Temperatur. Dies gilt als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung des Corona-Virus. Foto: Dake Kang/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

美现首例武汉肺炎 全球拉防疫警报 22.01.2020

在武汉被发现的新型冠状病毒在中国已有444个病例并造成17人死亡。当初接受官媒采访的专家也爆出已经染病。这使得全球提高警觉并加强防疫措施。

广告
Taiwan Präsidentenpalast Taipeh

当德国遇到台湾：德国建筑通过日本重现台湾

“台湾总统府”的建筑雏形是德国柏林的“红色市政厅”？真的吗？这种联结并非不可能，因为台湾早期在接受西方文化时，经常透过第三地的转介，特别是日本殖民台湾五十年的期间。  

Südafrika Xhosa-Initiations-Ritual

南非割礼仪式导致30多人丧命

对于科萨人而言，在成年仪式上进行割礼是年轻男子成长经历的一部分。由于层出不穷的死亡事件，南非的相关单位对此提出警告。  