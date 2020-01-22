南非割礼仪式导致30多人丧命

（德国之声中文网）南非文化、宗教和语言群体保护委员会（CRL）指出，南非的东开普省自本月初以来，已经有34名年轻男子在年度成年仪式中丧命。该委员会长期呼吁，应该为接受割礼的年轻男子提供更好的保护。
委员会主席莫索马（David Mosoma）强调：「文化是生活、身份、教育和科技的体现，文化不会杀人。」他将年轻男子的死因归咎于非法成年礼学校的经营者。他称这使家庭失去了他们的儿子，使国家失去了「未来的工匠、思想家、医生、教师、领导者和丈夫」。
割礼引发死亡事件
莫索马呼吁，除了警方应迅速开展调查外，还要设立特别法庭：对那些滥用传统的人追究责任。委员会和地方政府之间即将合作讨论，希望能给这样的悲剧带来转机。
在每年举行两次的成年仪式上，来自科萨族的年轻男子抛弃男孩的身份，摇身一变成为男人。该族传统要求进行割礼，而这些男子必须在受割礼后，于野外独自生活数周。
据南非卫生部估计，自1994年种族隔离制度结束以来，有300多名年轻人因割礼不成功而死亡；其他消息来源则称至少有800人死亡。而因为截肢、脱水或冻伤而死亡的情况也时有所闻。
（天主教新闻社）
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一把刀与四个女孩儿
一把刀片
在肯尼亚的裂谷省，四个女孩儿刚刚经历了割礼——用这样一枚刀片。
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一把刀与四个女孩儿
痛苦的仪式
清晨时分，女人和孩子们聚在一起，为割礼仪式做准备。据统计，全世界一亿多女性曾经受过割礼之苦，其中多数来自非洲。
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一把刀与四个女孩儿
难以反抗
割礼前，女人脱去女孩子们身上的衣服，为其清洗。女孩子们知道，要和母亲一样面临囊肿、感染、不孕的危险。
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一把刀与四个女孩儿
艰难的等待
在一间小屋里，四个女孩正紧张地等待割礼仪式。肯尼亚自2011年开始禁止割礼，而根据联合国儿童基金会数据，该国15岁至49岁的女性中有27%接受了割礼。
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一把刀与四个女孩儿
开刀者
这名女子将对女孩子进行割礼：女孩们被告诫，要坚强，不要喊叫。而据世卫组织信息，10%的女孩在割礼过程中去世；还有25%死于割礼的后续影响。
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一把刀与四个女孩儿
血迹斑斑的石头
不同部落之间的割礼习俗也有区别。Pokot部落中，女性的阴部会被切割成平整的一整块。根据世界卫生组织的分类，割礼主要有三种：第一种只切除阴蒂，第二种还要切除少量阴唇，第三种则要切除大部分阴唇，并将阴道口缝合成一个小洞。
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一把刀与四个女孩儿
白色颜料
Pokot族的习俗还包括向身体涂抹白色颜料。接受割礼的女孩可能因为失血过多或者伤口感染而去世。在许多国家，现在都有一些公益组织推行启蒙教育。2014年，肯尼亚警方还专门成立了一个机构来杜绝割礼，并通过热线电话接受举报。
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一把刀与四个女孩儿
饱受创伤
这名接受了割礼的女孩正在同伴的簇拥下离开。按照Pokot族的习俗，这名女孩现在已经适婚，可以向男方家庭要求更高的彩礼。还有些部落认为，经历过割礼的女性更卫生、生育能力更强，对丈夫也更加忠贞。割礼造成的身体创伤，即便是现代整形外科手术也无法完全修复。
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一把刀与四个女孩儿
母女相传？
这名经历了割礼的女孩，永远不会忘记这一残酷的伤害。如果她将来有了自己的女儿，她会不会为了保护女儿而反抗这种野蛮的习俗？在有些国家，割礼直接在女婴身上进行。这往往是为了逃避法律制裁：婴儿总是在哭叫，而大一点的女孩哭叫则容易引发别人的注意。
作者: Andrea Schmidt