南非前总统祖马获刑15个月

(德国之声中文网)南非最高法院判处前总统祖马15个月的刑期，罪名是藐视法庭。法官卡马佩佩（Sisi Khampepe）说：“宪法法院只能得出祖马犯下藐视法庭罪的结论。”

79岁的祖马被指控在其近9年的任期内纵容了对国库的掠夺。他曾数次拒绝在反腐败调查委员会面前作证。卡马佩佩说：“这种拒不服从和蔑视法庭的做法是非法的，将受到惩罚。”法院还裁定，祖马必须在5天之内前往警局报到。

副首席大法官雷蒙德·佐多（Raymond Zondo）领导的反贪腐调查小组自2018年起着手评估祖马2009年至2018年执政期间的腐败指控。2018年祖马在被执政党非洲人国民大会(ANC)逼宫下台前不久，因受到越来越大的压力而成立了这个小组，以此避免被弹劾。

祖马仅在2019年7月进行了一次作证。去年11月，祖马在委员会面前短暂露面，但在接受询问前就离开了，因此，宪法法院不得不进行干预。

包括敲诈、贿赂等16项罪名

祖马面临总共敲诈、贿赂等16项指控，其中包括南非政府1999年以近50亿美元从五家欧洲军火公司购买战斗机、巡逻艇等军购案。当时祖马是当时南非副总统。

祖马的继任西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa) 正在打击南非腐败现象，并与佐多的委员会合作。4月他在委员会面前作证，承认非洲人国民大会 "可以而且应该 "加大打击腐败的力度。

（法新社，路透社）

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