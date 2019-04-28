南苏丹的德国警察

来自德国的警察弗里舍开始了一天的执勤，他和同事一起担负联合国在南苏丹设立的一座难民营的治安工作。目前整个南苏丹的难民高达百万之多，除了保护难民免受暴力侵害，联合国对其它问题无能为力。