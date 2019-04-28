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南苏丹共和国是非洲东北部一个内陆国家，2011年从苏丹独立。
目前首都是第一大城市朱巴，未来计划将迁都到位置较居中的拉姆塞尔。
本周日，伊朗外长对该国官方媒体表示，面对美国加大制裁力度，德黑兰正在考虑许多回应措施，其中就包括退出《不扩散核武器条约》。目前，全球只有印度、巴基斯坦、以色列、南苏丹未签署该条约，朝鲜则是唯一的签署后又退出的国家。
目前全球有很多像叙利亚、也門和南苏丹这样的危机国家，生活因此陷于困境的人数也持续增加。根据联合国人道主义事务协调厅公布的消息，2018年全球需要援助的人数上升到1.36亿。
眼看着政府军肆意袭击、妇女被强奸，南苏丹的联合国维和部队却毫无作为。如今联合国作出反应，罢免了当地维和部队的指挥官。
南苏丹独立5周年纪念日之际再次发生战斗。该国何以战火难息？
中国维和人员在南苏丹遭遇袭击，其中一人死亡，六人受伤。该国国防部称，已启动应急机制。联合国安理会发表强烈谴责，并表示考虑增派维和部队。
联合国对苏丹的情势敲响了警钟。苏丹西部达尔富尔州的新战事迫使成千上万人出逃。而达尔富尔并非苏丹唯一陷入战乱的地区。
南苏丹产的咖啡豆备受青睐。但种植咖啡豆的农民喝不起自己产的咖啡，甚至难以维生。
据《华尔街日报》报道，中国向南苏丹派出700名士兵，参加联合国维和使命，以保护油田及中国工人安全。不过，联合国一名发言人稍后否认维和部队的使命是保护油田。
南苏丹前副总统、反叛势力领袖马查尔（Riek Machar）就该国的和平愿景、武器禁运等问题，接受了德国之声采访。他说自己曾经致信习近平，希望中国停止对南苏丹政府的军售，避免战争激化。
中国北方工业公司为南苏丹军队供应武器。德国戴姆勒公司面临可能与该公司进行合作的指责，戴姆勒公司对此表示否认。
整整3年前，南苏丹正式独立建国。而现在，这个新生国家又陷入了无休无止的争战中，前路渺茫。事实上，南苏丹走到今天这般田地，早就可以预料。
来自德国的警察弗里舍开始了一天的执勤，他和同事一起担负联合国在南苏丹设立的一座难民营的治安工作。目前整个南苏丹的难民高达百万之多，除了保护难民免受暴力侵害，联合国对其它问题无能为力。
近日东莞色情业遭强力清理，在中国引起了舆论旋风。周五的德语媒体也关注了这次扫黄，称中国当局的惊诧和愤怒“很虚伪”。
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