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南苏丹

南苏丹共和国是非洲东北部一个内陆国家，2011年从苏丹独立。

目前首都是第一大城市朱巴，未来计划将迁都到位置较居中的拉姆塞尔。

FILE - In this April 24, 2018 file photo, Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif is interviewed by The Associated Press, in New York. Iran's Foreign Ministry said Monday, July 16, 2018, that if President Donald Trump wants to negotiate after pulling the United States out of the international agreement meant to prevent Tehran from developing a nuclear weapon, he'll have to make the call. (AP Photo/Richard Drew, File) |

伊朗考虑退出《不扩散核武器条约》 28.04.2019

本周日，伊朗外长对该国官方媒体表示，面对美国加大制裁力度，德黑兰正在考虑许多回应措施，其中就包括退出《不扩散核武器条约》。目前，全球只有印度、巴基斯坦、以色列、南苏丹未签署该条约，朝鲜则是唯一的签署后又退出的国家。
A picture taken on July 30, 2017 shows a United Nations and the Syrian Arab Red Crescent (SARC) convoy delivering aid packages in the rebel-held town of Nashabiyah in eastern Ghouta for the first time in five years. / AFP PHOTO / AMER ALMOHIBANY (Photo credit should read AMER ALMOHIBANY/AFP/Getty Images)

联合国：全球所需人道援助创纪录  24.12.2017

目前全球有很多像叙利亚、也門和南苏丹这样的危机国家，生活因此陷于困境的人数也持续增加。根据联合国人道主义事务协调厅公布的消息，2018年全球需要援助的人数上升到1.36亿。
United Nations Mission in Sudan (UNAMIS) personnel guard South Sudanese people displaced by recent fighting in Jabel, on the outskirts of capital Juba December 23, 2013. Clashes between rival groups of soldiers in Juba a week ago have spread across the country, which won its independence from Sudan in 2011 after decades of war. President Salva Kiir, from South Sudan's Dinka ethnic group, has accused former Vice President Riek Machar, a Nuer whom he dismissed in July, of trying to launch a coup. Machar dismissed the charge but has since said he is commanding troops fighting the government. REUTERS/James Akena (SOUTH SUDAN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

“蓝盔”部队爆丑闻 面对暴行熟视无睹 02.11.2016

眼看着政府军肆意袭击、妇女被强奸，南苏丹的联合国维和部队却毫无作为。如今联合国作出反应，罢免了当地维和部队的指挥官。
April 14, 2016 *** Sudan People's Liberation Army (SPLA) soldiers hold up guns at a containment site outside Juba on April 14, 2016. The soldiers at the site are the Tiger Battalion of the presidential guard consisting of a total of 700 soldiers. The site is about 30 km outside of Juba as per the transitional security arrangements of the South Sudan peace agreement. The demilitarisation of Juba is an important part of the peace agreement of the cessation of hostilities signed in August 2015 and seen as a way forward to forming the transitional government of national unity. This has also been a sticking point before the return of Rebel leader Riek Machar who is due to be sworn in as the country's Vice President. / AFP / cds / SAMIR BOL (c) Getty Images/AFP/S. Bol

南苏丹为何冲突不断？ 13.07.2016

南苏丹独立5周年纪念日之际再次发生战斗。该国何以战火难息？
7 April 2015. *** --FILE--Chinese peacekeepers line up during a departure ceremony before flying to South Sudan for UN peacekeeping missions at Jinan Yaoqiang International Airport in Jinan city, east China's Shandong province, 7 April 2015. China will contribute 8,000 troops for a United Nations peacekeeping standby force, China's President Xi Jinping told the United Nations General Assembly on Monday (28 September 2015), a move that could make it one of the largest players in U.N. peacekeeping efforts. Xi's pledge comes as China is trying to show it is a responsible international player amid concern over its growing military might and territorial disputes in the Asia-Pacific region. During a state visit to Washington on Friday, Xi agreed with U.S. President Barack Obama that both countries would increase their robust peacekeeping commitments. China will join the new U.N. peacekeeping capability readiness system, and has thus decided to lead in setting up a permanent peacekeeping police squad and build a peacekeeping standby force of 8,000 troops, Xi said. | Copyright: picture-alliance/dpa/C. Boyuan

中国赴南苏丹维和人员遇袭伤亡 11.07.2016

中国维和人员在南苏丹遭遇袭击，其中一人死亡，六人受伤。该国国防部称，已启动应急机制。联合国安理会发表强烈谴责，并表示考虑增派维和部队。
A Sudanese woman carries a baby at the Zam Zam camp for Internally Displaced People (IDP), North Darfur, on April 9, 2015. Sudan heads to the polls next week in elections widely expected to extend President Omar al-Bashir's quarter-century rule, despite his indictment for alleged war crimes, continued unrest and a faltering economy. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Shazly

在德苏丹人：二等难民？ 08.04.2016

联合国对苏丹的情势敲响了警钟。苏丹西部达尔富尔州的新战事迫使成千上万人出逃。而达尔富尔并非苏丹唯一陷入战乱的地区。
Coffee beans, close-up PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY EJWF000672 Coffee Beans Close up PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY EJWF000672

贫穷南苏丹的高端咖啡 12.01.2016

南苏丹产的咖啡豆备受青睐。但种植咖啡豆的农民喝不起自己产的咖啡，甚至难以维生。
--FILE--A derrick of the Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau (ZPEB) of Sinopec drills an oil well in Sudan, Africa, 27 October 2010. Southern Sudan vowed in October that Chinas huge investments in its oil sector would remain safe, whatever the outcome of the regions January 9 independence referendum. Pagan Amum, secretary general of the regions ruling Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM), said ties between Beijing and the south were very good, following talks with a delegation of senior leaders from Chinas ruling Communist Party. The largest investment in southern Sudan today is Chinese. They have invested billions of dollars in the oil sector, and have a large number of Chinese workers in the oil fields, said Amum. We have given assurances to the Chinese leadership delegation to protect the Chinese investments in southern Sudan, and are desirous to see more investment in the future, he added, speaking in the southern capital of Juba. Sudan is the third largest oil producer in sub-Saharan Africa, with more than 80 percent of known oil reserves thought to lie in the south, while China is the biggest importer of the oil.

媒体：中国派兵南苏丹参与维和 10.09.2014

据《华尔街日报》报道，中国向南苏丹派出700名士兵，参加联合国维和使命，以保护油田及中国工人安全。不过，联合国一名发言人稍后否认维和部队的使命是保护油田。
South Sudan's rebel leader Riek Machar smiles as he meets his friends at Sheraton Hotel in Addis Ababa May 9, 2014. South Sudan's President Salva Kiir arrived on Friday in Ethiopia's capital for the first face-to-face talks with Machar to try to end four months of conflict and avert a possible genocide. REUTERS/Goran Tomasevic (ETHIOPIA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

南苏丹叛军领袖：“中国应停止向南苏丹军售” 14.08.2014

南苏丹前副总统、反叛势力领袖马查尔（Riek Machar）就该国的和平愿景、武器禁运等问题，接受了德国之声采访。他说自己曾经致信习近平，希望中国停止对南苏丹政府的军售，避免战争激化。
ARCHIV - Mitglieder der Palästinensischen Sicherheitskräfte sind am 17.11.2009 bei der Ausbildung in der West Bank in Nablus mit ihren Kalschnikow-Sturmgewehren angetreten. Deutschland unterzeichnet an diesem Montag (03.06.2013) bei den Vereinten Nationen als einer der ersten Staaten den neuen internationalen Vertrag zur Regulierung des Waffenhandels. Foto: ALAA BADARNEH dpa (zu dpa Ein Vertrag gegen künftige Syrien - Neues Waffenhandelsabkommen vom 03.06.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

中国公司向南苏丹供武 戴姆勒否认与其合作 19.07.2014

中国北方工业公司为南苏丹军队供应武器。德国戴姆勒公司面临可能与该公司进行合作的指责，戴姆勒公司对此表示否认。
Southern Sudanese wave flags and cheer at the Republic of South Sudan's first national soccer match in the capital of Juba on Sunday, July 10, 2011. The game, played against Kenya, comes just one day after South Sudan declared its independence from the north following decades of costly civil war. (ddp images/AP Photo/Pete Muller)

南苏丹独立3周年 前途渺茫 09.07.2014

整整3年前，南苏丹正式独立建国。而现在，这个新生国家又陷入了无休无止的争战中，前路渺茫。事实上，南苏丹走到今天这般田地，早就可以预料。
Politischer UN-Einsatzleiter im Südsudan: Klaus Dieter Tietz. Eingestellt am 08.04.2010. Copyright: DW/Dagmar Wittek

南苏丹的德国警察 08.05.2014

来自德国的警察弗里舍开始了一天的执勤，他和同事一起担负联合国在南苏丹设立的一座难民营的治安工作。目前整个南苏丹的难民高达百万之多，除了保护难民免受暴力侵害，联合国对其它问题无能为力。
TO GO WITH AFP STORY BY ALIX RIJCKAERT A German prostitute, called Eve, waits for clients behind her window in the red light district of Amsterdam on December 8, 2008. Under a plan called Coalitions Project 2012, unveiled on December 6, 2008 by the city council, Amsterdam plans to halve the number of prostitution windows and cannabis-vending coffee shops in a revamp of its historic center aimed at curbing rising crime. Prostitution was legalized in the Netherlands in 2000 AFP PHOTO/ANOEK DE GROOT (Photo credit should read ANOEK DE GROOT/AFP/Getty Images)

“中国堕落之地的大清洗” 14.02.2014

近日东莞色情业遭强力清理，在中国引起了舆论旋风。周五的德语媒体也关注了这次扫黄，称中国当局的惊诧和愤怒“很虚伪”。
Auf der Flucht Selbst in den Flüchtlingslagern der Vereinten Nationen werden die verschiedenen Volksgruppen meist getrennt untergebracht. Vor allem zwischen den Dinka, der Volksgruppe des Präsidenten, und den Nuer, der auch Rebellenführer Machar angehört, kam es immer wieder zu Zusammenstößen. Nach gezielten Angriffen in der Hauptstadt Juba flohen 20.000 Nuer ins UN- Camp Tonping. Das Lager ist seit Wochen hoffnungslos überfüllt Aufnahmeort Südsudan, Datum: 11.1.2014. Fotografen: Jan-Philipp Scholz/Adrian Kriesch

联合国紧急呼吁为南苏丹筹集资金 05.02.2014
Sudan People's Liberation Army (SPLA) soldiers guard the airport in Malakal January 21, 2014. REUTERS/Andreea Campeanu (SOUTH SUDAN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CONFLICT MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY)

南苏丹停火协议再次遭到破坏 26.01.2014
Sudan People's Liberation Army (SPLA) soldiers guard the airport in Malakal January 21, 2014. REUTERS/Andreea Campeanu (SOUTH SUDAN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CONFLICT MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY)

联合国：南苏丹停火协议基本得到遵守 25.01.2014
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