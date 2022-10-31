 南美盼與中國談貿易協議？盧拉：歐盟應優先 | 经济纵横 | DW | 26.01.2023

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经济纵横

南美盼與中國談貿易協議？盧拉：歐盟應優先

巴西總統盧拉25日表示，他贊成南方共同市場與中國達成協議，以實現南美洲貿易集團的現代化，但在此之前，應先與歐盟簽署自由貿易協定，並試圖勸說烏拉圭，不應持續單獨與中國政府進行貿易談判。

2023年初剛就任巴西總統的盧拉，日前出訪烏拉圭會晤該國總統拉卡列（Luis Lacalle Pou），試圖勸說烏拉圭政府不要自行與中國商定貿易協議。

2023年初剛就任巴西總統的盧拉，日前出訪烏拉圭會晤該國總統拉卡列（Luis Lacalle Pou），試圖勸說烏拉圭政府不要自行與中國商定貿易協議。

（德國之聲中文網）巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）週三（1月25日）表示，他贊成南方共同市場（Mercosur）與中國達成協議，以實現南美洲貿易集團的現代化，並向其他地區開放，但在此之前，其組織應盡快與歐盟簽署自由貿易協定。

南方共同市場是南美地區最大的經濟一體化組織，由巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭4國組成。其中烏拉圭在近年來不顧南方共同市場反對，一直單獨與中國政府尋求商業談判機會。

2023年初剛就任巴西總統的盧拉，日前出訪了烏拉圭，會晤該國總統拉卡列（Luis Lacalle Pou），試圖勸說烏拉圭政府不要自行與中國商定貿易協議，因為這將破壞南方共同市場的關稅同盟規則。

路透社報導，盧拉在烏拉圭發表演說時表示：「我們希望以南方共同市場的身份坐下來，與我們的中國朋友討論南方共同市場與中國的協議。」並強調中國是巴西最大的貿易夥伴。但同時指出，另一項與歐盟的貿易協定是「緊迫性且極其重要的」。

盧拉說：「讓我們加緊談判、確定這項（與歐盟的）協議，這樣我們就可以討論中國和南方共同市場之間可能的協議。」

歐盟與南方共同市場經過20年的談判，於2019年達成貿易協議。該協議在生效前，需要得到所有27個歐盟成員國的單獨批准，目前因環境問題而使其進展陷入停滯。

2021年7月，烏拉圭總統拉卡列與該國經濟及外交部長等人，共同出席南方共同市場峰會時發布的照片。

2021年7月，烏拉圭總統拉卡列與該國經濟及外交部長等人，共同出席南方共同市場峰會時發布的照片。

烏拉圭不合群？

法新社報導，烏拉圭多年來一直在南方共同市場內推動更大的市場靈活性，但該國與中國的獨立談判，引發了其他成員國的不滿，甚至有傳言稱該組織可能解體。

此外，烏拉圭還在沒有得到南方共同市場夥伴的同意之下，申請加入跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），並在近期取得進展。

對此，烏國總統拉卡列向法新社表示，烏拉圭需要向世界開放其經濟，也權利與南方共同市場之外的國家商討貿易安排，且儘管如此，烏拉圭仍屬於「南方共同市場的一部分」，「這一點沒有改變。」

拉卡列強調，他會向巴西和阿根廷等國通報其正在談判的內容，過程中「沒有任何障礙」。

他補充道：「我們將與烏拉圭、巴西及其他國家共同建立一個技術小組（technical team），看看我們真正想從與中國的關係中獲得什麼、需要什麼。」

（法新社、路透社）

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