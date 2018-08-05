南美洲国家联盟黯然退出历史舞台

（德国之声中文网）新总统杜克（Ivan Duque）组阁仅3天后，哥伦比亚便宣布退出了南美洲国家联盟（Unasur），理由是，该组织早已成了"委内瑞拉独裁统治的帮凶"。

没有人对哥伦比亚的行动感到震惊。早在今年4月，还在桑托斯领导下的哥伦比亚政府就与其它5国宣布暂时停止与南美洲国家联盟的合作。孰不知，这个组织只有12个成员国！考虑退出该机构的国家多半为保守政府在执政，它们分别是阿根廷、巴西、智利、巴拉圭和秘鲁，剩下的国家是玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉。

南美洲国家联盟早已称不上运转良好的组织，2017年1月，哥伦比亚籍的南美洲国家联盟秘书长桑佩（Ernesto Samper）任期届满后，这个职位至今一直空缺，因为各成员国不能为人选达成妥协。

"以欧盟为样板"

10年前这个组织启动时，人们对它充满了期待。时任巴西总统的卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）提议，"按照欧盟的样板"在拉美地区创建一个安全与经济统一的组织。

德国科学与政治研究所的迈霍尔德（Günther Maihold）解释道，当时，"正值美国同哥伦比亚、巴拉圭等签署协定积极推动安全扩张政策"。

南美洲国家联盟的目标可谓雄心壮志：创立共同的货币"Sucre"，整合护照，2025年前达到欧盟的统一标准。然而，这一理想未能实现。

迈霍尔德说，"南美洲国家联盟已经结束，它的政治基础已不复存在。"他进一步分析道，"目前的巴西不愿在安全政策领域为其他国家做出担保承诺"，因为"国内问题太多"，自顾不暇。

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



另一个因素是丧失了意识形态的统一，当年厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚、阿根廷和巴西之间存在维系统一的力量，迈霍尔德认为，"而今，南美洲国家同盟成为过去的东西，同当时拉美多国同时成立左翼政府有关"。

德国罗莎·卢森堡基金会驻圣保罗代表迪尔格（Gerhard Dilger）也认为南美洲国家联盟已渐渐不复存在。他说，推动该组织成立的力量是当年巴西、委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔以及智利的左派政府，但近些年来，它们都退下了舞台。

然而，南美洲国家联盟原本占有天时地利的优势，它们都经历了共同的历史，积累了相似的经验，它们都从被外族侵占、被殖民，走向了国家独立。按理在共同历史经验的基础上，能够建立同一的地区认同，况且，当地只有两大主要语言：西班牙语和葡萄牙语。同欧盟内的24种语言比较，拉美的语言环境单一而简洁。

目前，尤其在安全领域，许多南美国家对地区机构都深怀不信任，他们希望无论在什么情况下都必须维护国家主权。这一背景下，迈霍尔德认为，南美洲国家联盟充其量也就是一个"起消防作用的机制"，也就是在个别问题上比如人道救援或者政治紧急状态下才发挥功用。

紧盯美国与自家主权

迪尔格认为，这场危机里有两个赢家："一个是南美保守右翼阵营；而从地缘战略而言，另一个赢家是美国政府。"而为塑造一个更为独立、个充满自信的南美付出努力的所有人，则均为失败者。

迈霍尔德分析道，紧盯那个北美邻国是目前困境的根源。一直以来，南美国家将统一和合作看作是应对美国，捍卫国家主权、或重获国家主权的一种尝试，而没有看到地区合作可以为自身带来更大的好处。只要这种紧盯战略继续存在、把本地区只看作是一个经济增长区域，而不从政治意义上树立自己的地位，迄今的合作只能局限于表面。

在厄瓜多尔首都基多，南美洲国家联盟壮观的大楼即将空置。这座大楼于2014年落成，耗资4600万美元。厄瓜多尔总统莫雷诺（Lenín Moreno）已提议，将这座大楼变成一个研究所，专门研究拉丁美洲的统一问题。