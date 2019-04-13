南美地缘政治角力 蓬佩奥: 中国正摧毁委内瑞拉

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周五 (4月12日) 出访智利时表示，中国资助马杜罗政府的举动，会使委内瑞拉内政危机难以在短时间内解决。他表示: 「中国无条件提供委内瑞拉大约600亿美元的援助。 马杜罗用这些钱来收买亲信、打压反对派支持者以及支撑委国不切实际的社会福利制度。」

美联社统计，目前已有超过300万委内瑞拉人因通货膨胀、粮食及药物短缺及其他难题而选择在过去几年离开委内瑞拉。蓬佩奥指出，中国资助委内瑞拉的做法显示当初北京并非真心呼吁国际社会别介入委国内政。 他说: 「中国的做法正在帮忙摧毁委内瑞拉。 」

中美地缘政治角力升级

虽然中国与美国的贸易谈判看似进展顺利，但两国对彼此的不互信及地缘政治上的角力似乎也正在升级。上周牙买加成为第五个加入一带一路基础建设计划的中美洲国家，让美国感受到来自中国的压力。蓬佩奥在出访期间，抨击中国以资金收买贪腐的国家领袖，并打算以此策略在南美洲与美国较劲。

南华早报报导，有专家认为蓬佩奥的言论显示中美双方在贸易谈判上的进展，并不会减缓双方在其他领域的冲突，他们预期中美两国的关系将继续维持对立局面。 北京语言大学汉学系教授黄静告诉南华早报: 「当中国持续扩张其国际势力时，他们便很难避免与美国产生冲突。南美洲将成为双方较劲的主战场。 」

蓬佩奥周六 (4月13日) 出访秘鲁时强调，中国的债务外交 (debt diplomacy) 不断在翻转世界各地的正面发展趋势。 他表示美国与其盟友的目标是抵抗中国的扩张，并推广透明度。 他说国际社会不希望看到中国以金钱收买政府官员，也不希望中国透过私人企业窃取其他国家国民的私人讯息。 他强调: 「我们不想看到任何腐败的行为。 」

黄静警告，中国在拉美各国的投资可能受到美国外交干预的影响。 她说由于美国明年即将举行2020总统大选，她预期中美两国会继续针对地缘政治议题较劲，而这也将使双方的关系陷入长时间的僵局。