南海較勁：美稱中國戰鬥機逼近挑釁攔截

（德國之聲中文網）美國印太司令部（INDOPACOM）週二（5月30日）發布聲明及影片，指控中國解放軍戰鬥機日前在南海國際空域，對美國軍機進行「不專業的攔截」及「不必要的挑釁行為」。

聲明寫道，一名中國殲-16戰鬥機飛行員5月26日在南海國際空域上空，攔截美國空軍RC-135偵察機時，「直接飛到RC-135飛機的機頭前，迫使美國軍機飛過其尾流湍流」。

美國沒有透露事發當時，RC-135偵察機的具體飛行位置。

美國印太司令部公佈的30秒影片顯示，一架戰鬥機從美國偵察機的機頭前飛過，美軍軍機的駕駛艙隨之因尾流湍流而明顯晃動。美國國防部發言人表示，解放軍軍機逼近美軍偵察機，一度距離機頭僅400呎（約122公尺）。

聲明強調，RC-135偵察機根據國際法在南海國際空域上空進行安全和常規操作，將繼續在國際法允許的地方安全且負責任地飛行，「期望印太地區的所有國家，都能根據國際法安全地使用國際空域」。

美國國防部一名高級官員向法新社表示，中國軍機和船隻進行危險的空中攔截與海上對峙行為「次數驚人地增加」，而這些行動「可能造成不安全事件或誤判」。他表示，美方認為此次事件不只是單一飛行員的所作所為，「我們相信這屬於更廣泛的行為模式」。

北京：華盛頓勿卸責

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇沒有對具體情況發表評論，但他表示，美國長期以來「經常部署飛機和船隻對中國進行近距離偵察，對中國的國家安全構成嚴重威脅」。

「中國敦促美國停止這種危險的挑釁行為，並停止將責任轉移到中國身上。」劉鵬宇在回覆路透社的置評請求時表示，中國將「繼續採取必要措施，堅決捍衛其主權和安全，並與地區國家合作，堅決維護南海的和平與穩定。」

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



美中摩擦頻傳

美軍指控中國解放軍在南海的最新「挑釁」行為前一天，美國國防部才表示，北京拒絕了華盛頓邀請美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長李尚福在新加坡「香格里拉對話」會面。

「香格里拉對話」將於6月2日至4日在新加坡登場，奧斯汀和李尚福都將出席，並分別發表演講。

不過，一名匿名美國高級國防官員向路透社澄清，公布這次事件的時機點與北京拒絕兩國防長會面無關。他解釋，公布有關事件「得要經過美國軍方的解密程序和美國的外交溝通程序」。

北京和華盛頓之間的關係正處於1979年建交以來的歷史低點。從俄烏戰爭齟齬、南海權利主張、台海問題、中國「間諜氣球」事件到美中科技戰與貿易戰等，近年履生摩擦。五角大廈認為，中國解放軍在海空採取的類似行徑，有越來越危險的趨勢。

去年12月，美中兩軍才發生過類似事件。當時，一架中國軍機在南海上空逼近美國偵察機，雙方最近距離僅3公尺，迫使美方偵察機緊急迴避飛行，以免擦撞。

該名美國高級國防官員告訴路透社，自2021年以來，中國已經拒絕或沒有回應與五角大廈會談的10幾項請求。美國國防部認為，維持兩方接觸交流對於避免誤解和擦槍走火至為重要。

儘管美中關係依然緊張，但仍被認為近期有降溫可能，種種跡象包含美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和中國最高外交官王毅本月稍早曾在維也納會晤；美國總統拜登日前表示，華盛頓和北京之間的關係應該很快能「解凍」。

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