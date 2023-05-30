南海較勁：美稱中國戰鬥機逼近挑釁攔截

美國週二指控，一架中國戰鬥機日前在南海國際空域，對美軍偵察機進行了「不必要的挑釁攔截」，最近距離僅400呎；中方則呼籲美國「停止危險的挑釁行為」，勿卸責中國。這是今年以來，美中兩軍最激烈的摩擦事件之一。
（德國之聲中文網）美國印太司令部（INDOPACOM）週二（5月30日）發布聲明及影片，指控中國解放軍戰鬥機日前在南海國際空域，對美國軍機進行「不專業的攔截」及「不必要的挑釁行為」。
聲明寫道，一名中國殲-16戰鬥機飛行員5月26日在南海國際空域上空，攔截美國空軍RC-135偵察機時，「直接飛到RC-135飛機的機頭前，迫使美國軍機飛過其尾流湍流」。
美國沒有透露事發當時，RC-135偵察機的具體飛行位置。
美國印太司令部公佈的30秒影片顯示，一架戰鬥機從美國偵察機的機頭前飛過，美軍軍機的駕駛艙隨之因尾流湍流而明顯晃動。美國國防部發言人表示，解放軍軍機逼近美軍偵察機，一度距離機頭僅400呎（約122公尺）。
聲明強調，RC-135偵察機根據國際法在南海國際空域上空進行安全和常規操作，將繼續在國際法允許的地方安全且負責任地飛行，「期望印太地區的所有國家，都能根據國際法安全地使用國際空域」。
美國國防部一名高級官員向法新社表示，中國軍機和船隻進行危險的空中攔截與海上對峙行為「次數驚人地增加」，而這些行動「可能造成不安全事件或誤判」。他表示，美方認為此次事件不只是單一飛行員的所作所為，「我們相信這屬於更廣泛的行為模式」。
中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇沒有對具體情況發表評論，但他表示，美國長期以來「經常部署飛機和船隻對中國進行近距離偵察，對中國的國家安全構成嚴重威脅」。
「中國敦促美國停止這種危險的挑釁行為，並停止將責任轉移到中國身上。」劉鵬宇在回覆路透社的置評請求時表示，中國將「繼續採取必要措施，堅決捍衛其主權和安全，並與地區國家合作，堅決維護南海的和平與穩定。」
美軍指控中國解放軍在南海的最新「挑釁」行為前一天，美國國防部才表示，北京拒絕了華盛頓邀請美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長李尚福在新加坡「香格里拉對話」會面。
「香格里拉對話」將於6月2日至4日在新加坡登場，奧斯汀和李尚福都將出席，並分別發表演講。
不過，一名匿名美國高級國防官員向路透社澄清，公布這次事件的時機點與北京拒絕兩國防長會面無關。他解釋，公布有關事件「得要經過美國軍方的解密程序和美國的外交溝通程序」。
北京和華盛頓之間的關係正處於1979年建交以來的歷史低點。從俄烏戰爭齟齬、南海權利主張、台海問題、中國「間諜氣球」事件到美中科技戰與貿易戰等，近年履生摩擦。五角大廈認為，中國解放軍在海空採取的類似行徑，有越來越危險的趨勢。
去年12月，美中兩軍才發生過類似事件。當時，一架中國軍機在南海上空逼近美國偵察機，雙方最近距離僅3公尺，迫使美方偵察機緊急迴避飛行，以免擦撞。
該名美國高級國防官員告訴路透社，自2021年以來，中國已經拒絕或沒有回應與五角大廈會談的10幾項請求。美國國防部認為，維持兩方接觸交流對於避免誤解和擦槍走火至為重要。
儘管美中關係依然緊張，但仍被認為近期有降溫可能，種種跡象包含美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和中國最高外交官王毅本月稍早曾在維也納會晤；美國總統拜登日前表示，華盛頓和北京之間的關係應該很快能「解凍」。
（綜合報導）
© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。