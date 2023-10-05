南海衝突緊張 菲突破中方封鎖補給爭議島礁

（德國之聲中文網）菲律賓政府週三（10月4日）表示，儘管中國仍嘗試封鎖、干涉和騷擾，但菲律賓當日仍成功對位於南海仁愛礁（菲方稱「阿雲金淺灘」，西方稱「第二托馬斯礁」）執行了一次成功的補給任務。中方則稱採取了有效的「規制行動」。

綜合外媒報導，菲律賓國安會表示，「西菲律賓海國家特遣部隊」（NTF-WPS）4日已成功為駐紮在仁愛礁的擱淺軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）上的軍事人員，執行了一次人員輪換和補給任務。

自1999年起，菲律賓讓該軍艦擱淺於仁愛礁，以加強對其宣示主權，該艘「坐灘」軍艦上一直駐扎著少量菲律賓士兵。

「西菲律賓海國家特遣部隊」聲明表示，此次任務是由菲律賓武裝部隊（AFP）西部司令部和菲律賓海岸警衛隊（PCG），根據菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）的指示，共同完成的任務。

聲明說，「儘管大量中國海警和中國海上民兵船隻試圖攔截、騷擾和干擾例行補給任務」，兩艘菲律賓補給船仍由菲國海警船隻護航，成功到達目的地。

菲律賓方面認為，對「馬德雷山號」的補給任務和維護，是符合其國內法和國際法的常規行動的一部分，並確保菲律賓軍事人員的安全和福祉。

對此，中國海警局新聞發言人甘羽發表聲明表示，10月4日，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行「嚴正警告、全程跟監、有效規制」。

聲明寫道，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島，及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域內，持續進行維權執法活動。

仁愛礁補給爭議

中國聲稱對該仁愛礁擁有主權，並透過部署中國海警和民兵船隻將其包圍，以阻止菲律賓運送建築材料。北京擔心，這些建材可能被用來加固「馬德雷山號」，並將其變成永久的領土前哨。

8月5日，中國海警船對菲律賓補給船發射高壓水砲，以阻止其接近仁愛礁。這一舉動激怒了小馬科斯，促使馬尼拉外交部召見中國駐非大使，提出強烈抗議。

美方當時警告稱，如果菲律賓軍隊、飛機和船隻——包括在南海——受到攻擊，美國有義務保衛其在亞洲最古老的條約盟友；中國外交部當時則指控，美方提出啟動美菲共同防禦條約的可能性，是在「威脅中國」。北京曾多次警告美國不要干涉南海領土爭端。

隨後中菲南海爭端不斷升級，8月22日，菲律賓再次出動兩艘船，成功突破中國海警封鎖，並在仁愛礁完成運送物資的任務。然而，兩艘負責保護補給船的菲律賓海警船，卻被中國海警船攔截，並阻止其靠近淺灘，僵局持續了3個多小時。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）當時對中國在海上的「危險行動」表示擔憂，稱菲律賓政府已準備好應對潛在的緊急情況，包括中國和菲律賓船隻有可能會在爭議海域發生碰撞。

菲律賓9月8日的另一次補給行動，也同樣因中國的干擾而暫停。

菲國漁船在南海遭撞沉

在敏感的南海，10月4日也傳出有菲律賓船隻遭撞沈。根據菲律賓海岸警衛隊，一艘菲律賓漁船被一艘身份不明的「外國商船」撞沈後，導致3人死亡，小馬科斯已下令調查。

根據菲方說法，這起事件發生在2日，當時該漁船正在南海有爭議的黃岩島（西方稱「斯卡伯勒淺灘」）西北85海里（157 公里）處航行。菲律賓海岸防衛隊表示，據倖存漁民的敘述和事故發生時的海上交通情況進行的初步評估表明，涉事的可能是一艘懸掛馬紹爾群島國旗的原油油輪。

黃岩島是菲律賓船隻的主要捕魚點，也是亞洲最具爭議的區域之一。在南海緊張局勢加劇的情況下，菲律賓政府先前表示，已拆除了中國海警在黃岩島附近設置的300公尺長的屏障。

（綜合報導）

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