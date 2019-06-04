南海撞船“罗生门”  中菲各执一词 

（德国之声中文网）事情发生在在上周日（6月9日），中国一艘拖网渔船在Reed Bank（中方称礼乐滩）附近撞沉一艘菲律宾渔船，引发了菲律宾当局和媒体的愤怒。《纽约时报》报道，菲律宾总统杜特尔特发言人帕内罗（Salvador Panelo）曾要求中国调查这起撞船事件，并惩罚中方船员。菲律宾政府认为，中方进行故意撞击，丢下菲律宾渔民不顾。帕内罗在发表的一份声明中谴责指出：“这种行为极不人道，也是一种非常野蛮的做法。”

中国驻菲律宾大使馆在网站上发表了一份声明，指出广东省“粤茂滨渔42212”船在围网作业时，遭遇7至8艘菲律宾渔船围攻。中方船只撤离时，因避让不及，钢丝缆钩到一艘菲渔船驾驶楼，菲渔船船体倾斜尾部入水。中方船长试图施救，但又惧怕菲多艘渔船围攻，故在目睹菲出事船只渔民获救后驶离现场，不存在所谓中方渔船“肇事逃逸”情况。

不过，菲方的22名渔民的版本是，他们在水里足足等了若干小时才被一艘越南渔船救起。



杜特尔特本人尚未发表任何评论，不过他上个月曾对中国的南中国海立场提出了批评，他在一次演讲上说：“我爱中国…… 但我们应该问问，一个国家主张对整个海洋拥有主权，这是对的吗？”

中方发表声明后，菲律宾总统发言人帕内罗并非立即回应路透社提出的置评请求。

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路透社指出，这起事件给杜特尔特试图加强与中国关系带来挑战。这位菲律宾总统本人没有对撞船事件发出表态，但总统发言人、菲律宾国防部长、海军高官以及外交部长都公开谴责中方船只，菲律宾外长还透露已向北京提出抗议。

反对派参议员丽莎·迪夫洛斯(Risa Hontiveros)周六呼吁降级与中国的双边关系，并表示中国的否认十分“荒谬”，这个版本毫无意义。她敦促杜特尔特在主权问题上要公开表态。

菲律宾最高法院资深大法官安东尼奥·卡皮奥（Antonio Carpio）说，中国庞大的钢制渔船捕鱼队伍“故意破坏其他沿海国家的渔船”，在上周五发表的一份声明中他说：“菲律宾民众必须向中国释放出一个强有力的信号，任何在'新灰色'地带攻击菲律宾船只的做法都意味着破坏两国的外交关系。”



文木 / 任琛（法新社，美联社等）

