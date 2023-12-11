南海撞船事件: 菲律宾召见中国大使，中国反驳“抹黑”

（德国之声中文网）菲律宾已就中国在南海争议水域的 "侵略性 "行为提出外交抗议，并召见了中国大使。外交部发言人达沙（Teresita Daza）表示，中方在海上的所作所为与其之前的说法和允诺不符，菲方「必须认真考虑」将中国驻菲大使黄溪连列为「不受欢迎的人」。

菲律宾国家安全委员会发言人马拉亚（Jonathan Malaya）周一（12月11日）在新闻发布会上称，中国海警和民兵多次向菲补给船发射水炮，并 "蓄意"撞击另一艘船，造成一艘船的发动机 "严重损坏"。他展示了海上冲突的图像和视频。

菲律宾武装部队总参谋长布劳纳（Romeo Brawner Jr.）将军周一表示，菲律宾船只周日在第二托马斯浅滩（中方称仁爱礁）附近水域遭到中国海警船的水炮射击、包围和撞击当时，他本人就在其中一艘补给船“尤娜扎·五月”1号（UM1）上。

布劳纳在接受美联社电话采访时表示，“我目睹了中国的大型海警船和民兵船多少次阻挡我们的航道。他们向我们发射水炮，还冲撞我们，这令人愤怒。”

图片显示中国海警船冲撞菲律宾补给船

菲律宾总统小马科斯周日晚在社交平台X（前推特）表示，中国海警船只和海上民兵在菲律宾海域的存在是非法的，他们针对菲律宾人的行为公然违反了国际法。

中国外交部对周末的海上冲突提出了自己的版本，并对菲律宾的指责做出回应。外交部发言人毛宁周一在例行记者会上说，菲方船只“不顾中国海警船警告，执意冲闯仁爱礁舄湖，并以危险方式冲撞现场的中国海警船”， 严重侵犯中方主权。她还称，中国海警依据国内法和国际法，对菲方船只采取必要措施，“操作专业克制，合理合法”。

毛宁表示，中国外交部已向菲方提出严正交涉，表示强烈抗议。中方再次敦促菲方“停止海上侵权挑衅，停止对中方的无端攻击抹黑，不要采取破坏南海和平稳定的行为”。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）日发布声明指，中国干涉菲律宾海上行动并破坏区域稳定，他敦促北京停止在南中国海“危险和破坏稳定的行为”。

中国外交部发言人毛宁对此回应表示，中国和菲律宾的海上争议是中菲两国之间的问题，任何第三方无权介入。她批评美国“一方面怂恿、支持、配合菲律宾在南海侵权挑衅，一方面颠倒是非、放大争议、挑动对抗，严重危害地区和平稳定”。毛宁表示，中方将继续依据国内法和国际法，采取必要的措施，坚定维护领土主权和海洋权益。

菲律賓總統小馬科斯同澳洲防長一同觀摩軍演

（美联社、路透社等）

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