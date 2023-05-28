南海情勢升溫 美日菲將首次舉行海防聯合演習

（德國之聲中文網）隨著中國持續在南海進行擴張和軍事行為，美國、日本和菲律賓的海岸警衛隊本週將在南海舉行海上聯合演習。這是3國之間首次進行此類演習，以加強海上安全項目的合作。

路透社報導，菲律賓海岸警衛隊發言人巴里洛（Armand Balilo）週一（5月29日）表示，6月1日至6月7日，3國將在菲律賓巴丹省附近海域舉行演習；這是美國和日本的提議，而澳大利亞也將作為觀察員加入。

巴里洛說，菲律賓將派出4艘船隻，美國和日本各派1艘參加演習。這次演習旨在改善搜救方面的合作和執法。

自去年小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）接替杜特爾特（Rodrigo Duterte）擔任菲律賓總統以來，日本、澳大利亞和美國經常譴責中國在南海的軍事化，並尋求與菲律賓進行更密切的接觸。

今年2月，日本和美國就舉行聯合海上演習與菲律賓接洽；同月，馬尼拉指責中國在南海進行侵略活動。當時，菲律賓指責中國海警船對菲律賓船隻使用「軍用級激光」，導致菲律賓船員短暫失明。

此外，菲律賓還稱有大量疑似民兵船在南沙群島一帶的菲律賓控制區域附近徘徊。對此，中國堅稱其海警行動合法，並且是在中國海域內進行。

菲律賓稱無關中國

彭博社指出，中國與菲律賓雙方在南海爭議海域的局勢升溫，菲律賓海岸警衛隊一直處於前線，最近一次與中國船隻甚至險些相撞。隨著華盛頓與北京的競爭加劇，此次3國的海岸警衛隊演習，將是美國與其亞洲盟友合作的最新展現。

近期菲律賓持續加強與美國的防務聯盟，今年初增加了開放美軍進入的菲律賓基地。4月美國和菲律賓舉行了史上規模最大的一次聯合軍事演習，軍演過程中使用了火箭和作戰飛機模擬擊沉敵艦，演習地點也靠近南海。

針對本次的3國聯合演習，菲律賓海岸警衛隊的巴里洛說，這項演習將「加強互操作性」，並將包括海上執法培訓和機動演習。但他也強調，這項演習與馬尼拉與北京的海上爭端無關， 「這是海岸警衛隊之間的例行演習」。

（路透社、彭博社）

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