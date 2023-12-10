南海再起碰撞 中菲相互指责

（德国之声中文网）菲律宾官员称，中国海警船周日（12月10日）在南中国海有争议的岛礁第二托马斯浅滩（中方称仁爱礁）附近用水炮攻击菲律宾船只，并冲撞了其中一艘，危及菲律宾船员的安全。当时两艘菲律宾海军补给船和两艘菲律宾海岸警卫队护卫舰前往该浅滩，为驻守的菲律宾军队运送食品和其他补给品。就在一天前，另一处有争议的浅滩也发生了类似的摩擦。

菲律宾与其缔约盟国美国立即就最新的冲突对中国作出谴责。菲律宾政府负责领土纠纷问题的专职小组发表声明称，中方的行动是对“合法的例行轮换和补给任务采取的无端胁迫”，并对菲船员造成危险。

菲律宾官员指中国海警的高压水炮使菲律宾一艘补给船发动机失灵并严重受损，不得不被拖回菲律宾西部的巴拉望省维修。一艘护卫船桅杆受损，另一艘补给船遭到中国海岸警卫队船只的撞击，但仍得以完成了运送补给的任务。

无人机拍摄的影片和菲律宾海岸警卫队公布的照片显示，两艘中国海警船分别向菲律宾护卫舰和补给船近距离发射水炮。声明称，中方“一贯采取这些非法和不负责任的行动，使人对中国呼吁和平对话的诚意产生重大疑问"。

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“碰瓷”vs.“虚假信息”

中国海警周日发布消息称，菲律宾船只“非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警依法对菲船只采取管制措施”。消息还称，菲律宾“尤娜扎·五月”1号艇（UM1）“无视我多次严正警告，违反《国际海上避碰规则》，以不专业、危险方式突然转向，故意冲撞我正常执法航行的海警21556艇，导致发生刮蹭，责任完全在菲方”。

中国海警局新闻发言人甘羽周日表示，“中方现场操作合理合法、专业规范，菲游艇与我海警执法艇发生刮蹭是菲方蓄意“碰瓷”造成的。”他警告菲方应“立即停止侵权行径，严格管束一线挑衅举动，不要搬起石头砸自己的脚”。

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菲律宾海岸警卫队发言人杰伊·塔里拉准将（Jay Tarriela）随即在社交媒体X平台上发文称，“卡拉延号（M/L Kalayaan）的发动机严重受损。与中国海警的虚假信息相反，UM1是被中国海警队的船只所撞击。”

就在周六（12月9日），在同样有主权争议的菲律宾称斯卡伯勒浅滩、中称黄岩岛的海域附近刚刚发生了类似摩擦事件。菲律宾谴责中国海警船发射高压水炮，阻止菲律宾补给船给渔船运送物资。菲律宾官员表示，攻击对一艘船的通讯和导航设备造成了“严重损害”。而随同中国海岸警卫队船只的疑似民兵船只动用了一种会损害听力的远程声波装置，导致 “一些菲律宾船员一度感到严重不适和丧失工作能力”。

中国海警局当天的回应称，中国海警“依法对菲律宾侵闯黄岩岛邻近海域的3艘渔业和水产资源局公务船实施管控措施”。

包括美国、欧盟、日本在内的多国驻菲律宾外交代表周日发声，谴责中国近日在南海的行为。继周六之后，美国驻菲律宾大使卡尔森（MaryKay L. Carlson）在X平台再次发文称，“美国与菲律宾及其合作伙伴站在一起，强烈谴责中国一再对船只采取非法和危险的行动。”

（美联社、德新社等）

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