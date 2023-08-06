 南海再起争端：中国海警水炮拦截菲律宾补给船 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2023

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南海再起争端：中国海警水炮拦截菲律宾补给船

本周六，中国和菲律宾船只再次在南海仁爱礁附近发生冲突。中方对菲律宾补给船发射了水炮，阻止其卸货。马尼拉称这是违反国际法的危险举动，中方则称菲船只“非法闯入”领海。

中国与菲律宾的海警船只（2023年4月资料图）一再在南海争议水域对峙或发生冲突。

中国与菲律宾的海警船只（2023年4月资料图）一再在南海争议水域对峙或发生冲突。

（德国之声中文网）菲律宾周日（8月6日）指控中国海监船在南中国海拦截并以水炮攻击一艘菲律宾补给船，称这是对菲船只的“过度和攻击性行动”。

据菲律宾方面的消息，周六（8月5日），菲律宾海岸警卫队护送几艘补给船，执行例行部队轮换和补给任务。这些船只负责为驻扎在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称南沙群岛）第二托马斯礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）的菲军事人员运送物资。中国海警船对菲律宾包租的一艘补给船进行了“拦截并发射了水炮”。菲律宾指责这一做法“无视船上人员的安全，并违反国际法”。

据中国海警官方微博6日消息，,中国海警局新闻发言人甘羽表示，8月5日，菲2艘运补船和2艘海警船未经中国政府批准，非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。中国海警“依法实施必要管控，对菲搭载违规建材的船只进行了拦阻”。

中国宣称对几乎整个南中国海海域拥有主权，而周边的文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也对这片海域提出主权声索

中国宣称拥有领海主权的“九段线”划界，被国际仲裁法庭否认。

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美、日力挺菲律宾

中菲两国在南中国海,尤其是第二托马斯浅滩附近海域的海上纠纷由来已久。菲律宾称，中国海警和海军船只经常在有争议的海域拦截或尾随巡逻的菲律宾船只。今年6月，在菲律宾进行的另一次常规补给行动中也发生了类似的冲突事件。

菲律宾军方称，本周六中方的“危险举动”阻止了一艘补给船完成卸载货物的任务。呼吁中国海警行动应谨慎负责，以避免出现误判和危及生命的意外事故。

中国海警局新闻发言人甘羽则敦促菲方立即停止在该海域的侵权活动，并强调中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”。

菲律宾方面称中国海警违反了两项国际条约以及国际仲裁庭的裁决。2016年，荷兰海牙的南海国际仲裁庭根据菲律宾的申诉做出裁决，认定中国对南海海域和岛礁并不拥有“历史权利”。中国没有参与仲裁案，也不承认有关裁决。

对最新的事件，美国国务院表态称中国"一再威胁南海现状，直接威胁到地区和平与稳定"，并说面对这种 "危险行动"，华盛顿与其菲律宾盟友站在一起。

国务院的声明称，对任何针对菲律宾公共船只、飞机和武装部队（包括其在南海的海岸警卫队）的武装袭击，将依据1951 年《美菲共同防御条约》第四条规定的共同防御承诺予以回应。

日本也对菲律宾表示支持，并补充说，“骚扰和侵犯了合法的海上活动并危及航行安全的行动"是 "完全不能接受的"。

 

（路透社、美联社）

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