南海仲裁三周年：美中严词互批 中越船只对峙

（德国之声中文网）美国国务院发言人奥特加斯（Morgan Ortagus）周四（7月11日）表示，7月12日是一家仲裁庭裁决中国对南中国海的历史权利不合法三周年 。她说，仲裁庭的裁决否认了中国"九段线"的海事主权声索。此外，中国建设人工岛、中国渔民的做法违反海洋法公约对海事环境保护的要求。奥特加思称，该仲裁庭的裁决是最终和有法律约束力的。"维护以规则为基础的秩序，符合美国和该地区其他国家的共同利益，以便让每个国家都能在不牺牲国家利益或自主权的情况下发挥潜力。"

奥特加思还批评中国在南中国海争议地点的军事化，称其为"挑衅性的、使和平解决争议复杂化、威胁其它国家安全、削弱地区稳定"。

中国外交部周五就此回应说，中方多次表明，仲裁庭设立本身不具合法性，且是越权审理。外交部发言人对美国作出批评，称其"自己到现在还没有批准《联合国海洋法公约》，却整天把《公约》挂在嘴边，用《公约》来要求其他国家"，"自己退出了联合国人权理事会，却不断利用这一平台对他国人权状况指手画脚、说三道四、横加干涉"，"自己单方面退出了伊核问题全面协议，却要求国际原子能机构召开理事会特别会议讨论全面协议的执行情况"。

中国外交部发言人耿爽称，这是"荒诞"、"双重标准、霸权逻辑和虚伪丑陋"。

菲律宾批评人士：总统杜特尔特错失良机

据路透社报道，与南海仲裁三周年日期重合，菲律宾举行有关南中国海的论坛，政府官员、法官、律师、海事专家出席。报道称，批评者认为，菲律宾总统杜特尔特因其靠近中国政府的路线而错失仲裁裁决带来的良机。

媒体：中越船只对峙

而中越之间正在南中国海争议地区发生海警船只对峙事件。据《南华早报》7月12日报道，自上周起，六艘武装海警船--其中两艘中国船、四艘越南船--在南沙群岛（Spratly Islands）万安滩（Vanguard Bank）相互对峙。该报报道称，中国外交部发言人周五未确认万安滩对峙的消息，但表示中国决心捍卫南中国海利益，并致力于通过与相关国家协商管控分歧。

万安滩位于南沙群岛最西端，在河内声称为其200海里专属经济区以内。北京以及台湾对此有争议。万安滩有丰富的油气资源，越南在该地区有数十个钻井平台。