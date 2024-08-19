南海主权争议升温 中菲船只互斥故意冲撞

中国及菲律宾船只19日再于南海争议水域发生擦撞，中国海警指控菲方“故意碰撞”中国船只，菲律宾则反指中国危险行动导致菲律宾船只受损。该起事件也成为中菲在上个月为缓解紧张局势达成临时协议后的最新一起冲突。

（德国之声中文网）中国海警週一（8月19日）发出一系列声明表示，一艘菲律宾海警船当日未经中国政府允许，闯入南海争议水域与中国海警船发生擦撞。

中国海警先是在微信公众号发布据称为该起事件的短片，指擦撞事件发生在19日凌晨3点24分左右，一艘菲律宾海警船“菲4410号”在位于中国海警艇左舷突然转向，“故意冲撞”中国海警船。

中国海警发言人甘羽称，事发当时有两艘菲律宾海警船未经许可“非法闯入”南沙群岛（菲称斯普拉特利群岛）仙宾礁（菲称萨比纳礁）邻近海域，中国海警对菲方船只“依法实施管控措施，其中‘菲4410号’无视中方多次严正警告，以不专业、危险方式冲撞中国海警艇”，强调该起擦撞事故“责任完全在菲方”，“我们正告菲方立即停止侵权挑衅”。

随后又再度发文，指控“菲4410号”在清晨6点，非法冲闯仙宾礁邻近海域受阻后，不顾中国海警反復警告，再度闯入仁爱礁（菲律宾称阿云津礁、国际亦通称第二托马斯礁）附近海域。

甘羽表示，中国海警对菲律宾肇事船采取管控措施，批评菲律宾“违反中菲双方关于仁爱礁非法坐滩船只生活物资补给的临时性安排，严重侵犯中国主权”。

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菲律宾反驳故意撞船

菲律宾则反驳北京说法，反称菲律宾海警在进行补给任务期间，在萨比纳浅滩附近“遭遇了中国船只的非法和侵略性行动”。

菲律宾国家安全委员会、马尼拉南海特遣部队发言人马拉亚（Jonathan Malaya）主张，中菲海警船在萨比纳浅滩附近水域对峙，当时两艘菲律宾船只正在前往位于帕塔格岛（中称南钥岛）和拉瓦克岛（中称马欢岛）进行补给，结果其中一艘船只遭到中国海警船“两度撞击”，导致轻微结构损坏。

菲律宾特遣部队声明写道，涉及这起事件的两艘海警船将继续执行任务，敦促各方保持克制，遵守《联合国海洋法公约》和其他相关国际法，防止事态进一步升级，并确保在该地区作业的所有船只的安全。

本月初，菲律宾与中国空军在有南海主权争议的黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）也曾发生冲突。菲律宾方面指控中国战机向正在进行例行巡沦的马尼拉军机投掷照明弹。中国则反驳称，解放军的行为“专业且合法”。

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临时协议成空谈？

中国及菲律宾在过去几个月以来，多次在南海发生冲突，引发国际关注。今年7月，两国针对菲律宾补给行动达成“临时协议”，不过相关细节并未公开，双方仅表示该协议旨在缓解中菲近期在南海的紧张局势。

盡管菲律宾一度成功向“马德拉山号”军舰运送补给物资，并轮换了驻守人员。但对于北京宣称：“运补是中方提前得到告知的情况下进行的。经中方现场确认、中方予以放行”，菲律宾则予以否认，指责中国“曲解”该协议。

（路透社、美联社）

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