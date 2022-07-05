南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收

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因多个地区严重干旱，意大利政府宣布进入紧急状态。饮用水短缺，森林大火，多洛米蒂山上的冰川也开始大面积溶化。
图灵附近的波河支流Sangone已经完全干涸。波河本来被称为意大利北部的生命之河，但旷日持久的干旱天气，已经使波河的水流量降至平日的一半。按照最新的气象数据，降雨仍遥遥无期。
这是伦巴第大区提契诺河上一座浮桥的航拍图，拍摄时间是今年三月。现在随着水位不断下降，浮桥已经沉底，桥体受损更是在所难免。
图为一名男子正在用瓶装的矿泉水浇灌门前的花卉，因为伦巴第等大区已开始实施自来水限量供给。罗马政府宣布实施全国性干旱紧急状态，以缓解该国北部几十年来最严重旱灾所带来的后果。
虽然旱情严重，但64岁的玛丽娜还是可以悠闲地躺在充气泳池里，自家花园里的水井现在派上了大用场。在一些地区，用水限制将持续至今年年底。政府以承诺提供财政补助，缓解用水紧张带来的困难。.
在米兰西北部的勒沃市，当地居民正在一处公共泉水前排队取水。在米兰、比萨和维罗纳等地，政府下令禁止民众洗车、为私家泳池注水或浇灌花园，饮用水只能用来做饭、饮用和洗漱。
农夫里佐提（Luca Rizzotti）手里拿的是今年刚收获的稻米。稻米生长需要大量的水，而里佐提所在地区严重缺水，几乎一半种植面积面临颗粒无收的风险。对于许多农户和粮食供应商来说，今年的旱情意味着生存危机。
上图是位于利纳罗洛（ Linarolo）附近的波河和蒂奇诺河交汇处的干涸场面。开始天气记录以来的七十年当中，波河水位从未如此之低。科学家们此前就曾对意大利北部持续干旱发出过警报。
气候变化导致的气温上升，也导致了世界许多地区的冰川开始融化。专家认为，不久前意大利发生的雪崩事件也同气候变暖有直接关系。此次雪崩事件造成至少七人丧生。
截至今年五月,葡萄牙97%的国土面积已受到旱灾影响.政府下令水利发电站每周最多只能运行两小时,以保障居民用水的需求。 上图为葡萄牙中部地区一个干涸见底的游艇码头。
西班牙的旱情也同样非常严重。据称该国三分之二面积甚至面临沙漠化的危险。西班牙西北部的Lindoso水库的水位严重下降，以至于三十年前修筑水库时被淹没的村庄，竟得以重见天日。
因干旱严重，意大利政府宣布五个地区进入紧急状态。意大利北部波河地区遭遇70年来最严重的干旱，中部地区也开始受到波及。
气候变暖加剧的同时，干涸的河床无意当中让几百年、甚至数千年前人们的社区生活重见天日。
夏天刚过一半，巴尔干半岛、意大利和地中海东南部野火烧毁的土地面积已经超过了一年的平均水平。
希腊的森林大火愈演愈烈，埃维亚岛、伯罗奔尼撒半岛的大部分都受到了波及。同样在地中海沿岸的土耳其、意大利也受到了此次严重森林大火的冲击。
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