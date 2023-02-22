南欧北非下冰雹 迫使英国超市限购蔬果

（德国之声中文网）一些英国超市已经开始对某些水果和蔬菜品种实施限购措施，原因是南欧和北非地区因为恶劣天气而导致减产。 据法新社报道，英国此前已经面临西红柿的货源紧缺，现在问题又扩大到其它蔬果品种。

此前摩洛哥的蔬果种植商和供应商表示，由于最近几周出现低温、强降雨和洪水等不利天气条件，其农产品的产量会受到影响。恶劣天气也影响到了西班牙南部的农户，一些运货渡轮被取消，导致供应链受阻。

据德国“明镜在线”（Spiegel.de）报道，英国三大超市连锁巨头之一阿斯达（Asda）已经宣布，对“数量很少的几种蔬菜水果实施暂时性限购措施”，每位顾客每种产品的购买数量不得超过3个。受限产品包括西红柿、彩椒、黄瓜、结球生菜、袋装沙拉、西兰花、花椰菜和覆盆子。

除了阿斯达之外，另外两大零售业巨头乐购（Tesco，又译特易购）和森宝利（Sainsbury's）也面临西红柿的货源紧缺问题。食品贸易商表示，由于能源价格居高不下，英国本土和荷兰在温室种植的蔬果产量减少，也使得这一状况雪上加霜。

英国零售商协会（British Retail Consortium）食品部主任奥皮（Andrew Opie）表示，由于恶劣天气对南欧和北非蔬果收成造成的影响还将持续数周，各家超市非常擅长灵活处理供应链上的问题，并将与农户进行合作，确保消费者能够买到品种丰富的新鲜产品。

去年，在俄罗斯入侵乌克兰之后，英国食品供应商也曾遭遇供应链中断的问题。在圣诞节之前，大部分产品的货源基本恢复。然而最近一段时间，西班牙和北非等地出现了降雪和冰雹等极端天气，导致大量蔬果收成被毁。

本月初，摩洛哥政府出台措施，禁止将西红柿、洋葱、土豆出口到西非国家，以降低这些产品在国内的价格，以及保证对欧洲的供应。



（法新社、明镜在线）

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