南极首见热浪 海平面恐加速上升

（德国之声中文网）热浪首次侵袭南极半岛，澳洲科学家记录到最高温达到摄氏9.2度。专家警告当地动植物生态将面临巨变，冰川融化也会影响全球气候。

澳洲南极计划（Australian Antarctic Program）研究团队3月31日在科学期刊《全球变化生物学》（Global Change Biology）发表报告指，研究人员1月23日至26日期间，在位于澳洲珀斯正南面的凯西（Casey）一个研究站，记录到基地有史以来最高和最低的气温——最低温没有超过摄氏0度，最高温没有低于摄氏7.5度。

这意味着南极录得首次热浪，意即最高及最低气温至少连续三天维持高温。其中在1月24日，团队甚至记录到最高气温达摄氏9.2度，比该站的平均最高气温高出6.9度。

热浪将加快南极冰川融化

可导致干旱丶加速融冰

该报告由澳洲卧龙岗大学（University of Wollongong）丶塔斯马尼亚大学及澳洲南极署共同撰写。研究人员指出，尽管南半球看似自成一角，但当地气候变化将影响全球，「它会影响全球海洋传送带，那是一个持续不断的深海环流系统，会将海洋热力带到地球各处，而南极洲融冰又会使全球海平面的加速上升」。

澳洲南极署首席科学家伯格斯特伦（Dana Bergstrom）表示，炎热的夏季起初或对当地物种产生积极影响，但长远有消极影响。他解释，南极半岛大多数生物身处小型无冰绿洲上，依靠融雪丶融冰提供水源；气温上升会增加融冰，为物种提供额外水源，微生物和无脊椎动物加速生长繁殖，短期内是好事。但水过多也会使植物连根拔起，并从根本上改变无脊椎动物和微生物的群落组成。

冰雪在夏季完全融化，或导致其他时候干旱，而炎热天气也会让习惯寒冷的物种无法适应。报告预期未来几年会有大量生物受影响，「这说明气候变化影响所有地方，连地球上最偏远的角落也难逃一劫」。



过去50年南极有近九成冰川开始融化

2月录得18.3度破纪录

今年2月，阿根廷研究人员在南极半岛北部埃斯佩兰萨研究站（Esperanza Base），录到最高气温达摄氏18.3度，是该地自1961年以来最高温度，打破2015年录得的摄氏17.5度。阿根廷另一个南极基站马兰比奥研究站（Base Marambio），同日气温也录得摄氏14.1度，是自1971年以来的2月最高温纪录。

根据世界气象组织，南极半岛是全球暖化最快的地方之一，在过去50年南极半岛西海岸约有87％冰川在融化，其中大多数在近12年加速消融。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）