南极冰层融化 或成气候变化最大威胁

（德国之声中文网）南极圈冰雪融化造成海平面升高现象在本世纪内就会明显显现，且程度超过以往的估算。一个国际科学家小组的研究表明，2100年之前，仅南极冰雪融化这一因素就将导致海平面升高58厘米。

德国波茨坦气候研究所的雷弗曼（Anders Levermann）率领的团队得出的结论是，温室气体排放不下降的情况下，海平面升高的幅度在6厘米和58厘米之间；如果温室气体的排放明显下降，海平面上升的幅度在4厘米和37厘米之间。

雷弗曼表示："人们对南极因素的了解还非常不足，正因如此，它也是海平面升高的巨大风险。"他强调，他们最新的研究成果首先是为保护沿岸地区提供重要信息，他说，海平面升高超过58厘米的可能性不大。

南极奇里瓜诺冰川上的裂缝

研究还显示，从长远看，在下个世纪乃至下个千年，南极冰层融化甚至可能导致海平面升高数十米。雷弗曼说，"我们可以确信的是，燃烧煤炭、原油以及天然气将提高纽约、孟买乃至上海等临海大都市的风险"。

迄今为止，人们做出的海平面升高预测都是基于全球变暖，尤其是将海水温度升高以及冰川融化作为最重要的因素来考虑。在此，格陵兰岛的冰层融化也扮演了重要角色。

而本次欧洲地质科学联盟出版的《地球系统动态》杂志（ Earth System Dynamics）发表的科研结果则认为，南极在不久后很可能变为导致海平面升高的最核心因素。

上述所有因素综合起来构成海平面上升的总体风险，雷弗曼对法新社表示，本世纪结束时，除去南极因素,"格陵兰温度上升、冰川融化以及海洋扩大，可能会让海平面上升150厘米。"而在过去的100年间，海平面只上升了19厘米。

巴西地质科学家谢弗尔（Carlos Schaefer）对南极表面温度进行了测量。今年2月9日，他的科研小组在南极北端测出了20,75度的温度。他对法新社说，南极的气温还从未这么高，这是第一次超过摄氏20度。不过他也强调，单凭气温打破纪录还不能得出今后气候变化的结论。

一周前，阿根廷气象部门也测出了一项有温度记载以来的最高值：在阿根廷的南极地区，一个科研站测到18.3摄氏度。

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李鱼/叶宣(法新社，地球系统动态)