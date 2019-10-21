《南方公园》万圣节呛声习近平 维尼熊披血索命

（德国之声中文网）以嘲讽时事闻名的《南方公园》（South Park, 也译南方四剑客）在万圣节再次呛声中国，在本周三（10月30日）播出的万圣节特别版的片头画片中，剧中主角之一兰迪（Randy Marsh）戴上习近平面具在门前跳舞，疑似呼应香港禁蒙面法。

该「万圣节特集」正片长达21多分钟。剧中，僵尸版小熊维尼，它从阴间回来找兰迪算账。剧中，兰迪看到这只浑身是血、内脏器官外露的小熊后，一边转身狂跑，一边大喊"小熊维尼！小熊维尼！"

下一幕，警察局接获了兰迪报案的电话，他形容"这个怪物无法形容的邪恶!"警察整装后赶到现场准备营救兰迪，但是兰迪却已经跑进田野，遭到一群僵尸牛堵住去路。他一回头，只见肚肠外露的小熊维尼说: "我一定会好好享用你的脑袋的。"但是之后另一名角色雪利在房内煮汤往外看，兰迪只是自己一人在田野中打滚，身边什么都没有。

多家台湾媒体报道，影片一经播出受到网友关注，一些人留言点赞:"厉害了我的南方四贱客，开始正常发挥了"，"这出手好重但我喜欢"，"这次连影射都懒了"，"最喜欢的片头"，"越演越猛"。

南方公园遭中国封杀

大约在一个月前《南方公园》，播出的一集"乐队在中国"（Band in China）也涉及关乎中国的敏感话题，包括公安虐待犯人，器官移植，媒体审查，和民众被迫歌颂共产党。这集播出后，《南方公园》遭到北京封杀，在互联网上的影片和讨论都已经被删除。随后创作人崔帕克（Trey Parker）与麦特史东（Matt Stone）发布了"道歉信"，但是文字调侃意味十足、声明中写道："像NBA一样，我们欢迎中国审查进入我们的家园和内心。比起自由和民主，我们也一样更爱钱。 习(近平)根本就不像小熊维尼。请在本周三10点请准时收看我们第300集影片！中国伟大的共产党万岁！祝愿今秋高粱(谐音指器官)丰收！我们这样算和好了吗，中国?"

台湾中央社指出，《南方公园》最新一集再拿习近平开涮，显示制播公司无意为中国政府和收视群而修改本身尺度。这部卡通片虽然遭到北京封杀，却受到香港示威者的力挺，近期，有一些人在示威活动中戴起剧中角色面具，使《南方公园》成为抗中符号之一。

南方公园从2014年开始，在迪士尼旗下的串流平台Hulu播出至今。今年，美国电讯巨头AT&T底下的华纳（WarnerMedia）在10月底花5亿美元取得了独家转播权，将在明年六月生效，因此南方公园之后预计将在华纳明年五月推出的串流平台「HBO Max」平台播出。

文木/罗法(综合报道)