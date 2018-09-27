 南斯拉夫百年：一个国家的“冥诞” | 文化经纬 | DW | 02.12.2018

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文化经纬

南斯拉夫百年：一个国家的“冥诞”

1918年，塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国成立。11年后，这个国家改名为“南斯拉夫”。到了九十年代，曾经的多民族国家四分五裂。这一结局是否从南斯拉夫诞生之时便已注定？

König Peter I. von Serbien (picture alliance/Heritage Images)

塞尔维亚国王彼得一世，此后成为南斯拉夫王国国王

（德国之声中文网）对于许多年轻人来说，"南斯拉夫"也许已经成为一个相当陌生的字眼。不过，对于其他许多人而言，这个词至今依然具有重要意义-不仅是那些出生在这个国家的人，那些曾在南斯拉夫度假的德国人，或者那些曾前往南斯拉夫餐馆的食客们。上世纪60年代后，西德曾出现大量这样的餐馆。

不过大部分人提起南斯兰夫，首先想起的恐怕还是内战：上世纪90年代的那场战争最终也导致南斯拉夫最终分解，而从中分裂的那些国家至今还能感受到其后果。

1918年12月1日，南斯拉夫联邦第一个国家成立也是一场战争的后果。第一次世界大战结束时，奥匈帝国的哈布斯堡王朝分崩离析，欧洲大部分地区需要重新划分势力范围，于是实现一个古老梦想的时机到来了。

Serbien Belgrad Regierungspalast des Präsidenten (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

位于贝尔格莱德的前南斯拉夫王宫，现在是塞尔维亚议会所在地

严重的先天缺陷

早在19世纪时，许多知识分子-尤其是克罗地亚学者-就在推动所谓的"伊利里亚运动"。这一运动的基础是南斯拉夫人都是古老伊利里亚民族的后裔，因此本就应该生活在同一国家之内。1917年，奥匈帝国内的南斯拉夫人族群代表在希腊科孚岛举行会晤，其中包括塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人，此外还有1835年已经建国的塞尔维亚王国代表。他们一致决定，宣布成立一个统一国家。

不过，"科孚声明"存在一个致命伤。慕尼黑历史学家卡利奇（Marie-Janine Calic）解释道："声明中写道，东正教塞尔维亚人和基督教斯洛文尼亚人和克罗地亚人的姓名、标志和宗教将一视同仁。但是从政治层面而言，如何将这一说法在宪法框架中加以实施，这个问题却并没有得到解答。"

这成为了一个致命的先天缺陷。即便在当时，各个族群之间便爆发激烈的政治争论：塞尔维亚人主张单一制建国方案，克罗地亚人和斯洛文尼亚人则坚持建立联邦制国家。

联邦，还是牢笼？

正因如此，1990年代后尤其是克罗地亚人一再宣称，南斯拉夫是一个塞尔维亚人压迫克罗地亚人和斯洛文尼亚人的"民族牢笼"，正如当年的哈布斯堡王朝和奥斯曼帝国。历史学家并不认同这一观点："南斯拉夫王国并不是凭空而来的，"雷根斯堡大学的布鲁恩鲍尔（Ulf Brunnbauer）。"当时塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚的政治精英，出于不同的动机，愿意建立一个共同国家，并对此坚信不疑。"

Josip Broz Tito im Partisanenkampf (picture-alliance/dpa/Tanjug)

1942年：铁托领导反抗德意占领着的游击运动

塞尔维亚人将自己视为一战的胜利者，通过浴血奋战换得建立统一独立国家的机会。他们希望将克罗地亚人和斯洛文尼亚人从奥匈帝国统治下解救出来，最终能够共同生活在一个彼此平等的国家里。"在1918年，斯洛文尼亚人和克罗斯亚人除了加入南斯拉夫之外，几乎别无选择。自己建国的主张并不太受欢迎。许多人都希望加入南斯拉夫。"

精英争斗

也许也是因为这一原因，这一新建国家最终分裂也并非出于内部因素。1941年，南斯拉夫被德国和意大利占领，国家解体。1943年，反抗斗争过程中，南斯拉夫得以重建。不过，第二个南斯拉夫也与之前的国家一样，面对类似的问题：尤其是在开国元勋、终身总统铁托1980年去世之后。

历史学家卡利奇认为，除了北部（斯洛文尼亚和克罗地亚）与南部（塞尔维亚、马其顿和科索沃）之间严重的社会经济差异之外，各个加盟共和国的精英阶层都不愿意将各自的特殊利益置于联邦总体利益之下："1917/18年的精英们所达成的共识，也就是建立共同国家，在1980年代已经不复存在。"

九十年代以来，针对南联盟解体及爆发战争的极为常见的一种解释是：南斯拉夫各民族群体之间的所谓"百年世仇"。柏林洪堡大学历史学者格兰蒂茨（Hannes Grandits）强调，当时各族群之间几乎并不存在这种仇视情绪："调查显示，直到1990年代初期，不同族群之间的敌意并不是很严重，除了塞尔维亚人和阿尔巴尼亚人之外。直到1991年战争爆发之后，情况才发生改变。"

Belgrad Tito Anhänger mit Jugoslawien Fahne (Getty Images/AFP/A. Isakovic)

“南斯拉夫理念已死”

南斯拉夫已死

直到1991年和1992年斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、科索沃和塞尔维亚战火蔓延之后，南斯拉夫各族群之间的隔阂才达到如今的程度。从最北端的斯洛文尼亚到最南端的马其顿，南斯拉夫早已不是一个话题。"南斯拉夫的理念已经死了"，历史学教授布鲁恩鲍尔。"其实，如果情况不是如此，那会是多好的事情。因为从经济和政治角度而言，后南斯拉夫时代的各国之间密切合作无论如何都是好事。它们彼此之间的联系依然非常密切，即便民族主义者对此百般否认。"

因为彼此之间缺乏互信的现实，至今仍没有以地区整合为目标的切实政治计划。目前唯一连接"西巴尔干地区"国家的共同点，是成为欧盟成员国的愿望。

而历史学家们正是在此看到了前南斯拉夫的一线希望。格兰蒂茨表示："西巴尔干国家融入欧盟可以让这些国家面对的许多困扰迎刃而解。并非全部都能解决，但确实很多。"

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    10亿美元的废墟

    今昔对比：军队高官度假地库帕里（ Kupari），位于热门度假地地中海沿岸杜布罗夫尼克市（ Dubrovnik）附近，专门为南斯拉夫军队指挥官以及退休将领度假使用。当年使用军费预算修建而成，据悉耗资10亿美元。现在这片地几乎成了废墟。

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    地下军用机场

    Željava是一处地下机场，是前南重要的军事设施，于1968年建于克罗地亚和波黑交界处，使用的劳工是政治犯。1992年战争期间被毁。

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    最后的卫兵

    Željava机场担负着保卫南斯拉夫6个共和国的重任。将军们常来这里，在隐秘的房间里商讨军事战略。看到这架仅剩的飞机还能想起当年的情景。

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    被遗忘的战斗

    1942年，位于克罗地亚中部的Petrova Gora山上，塞尔维亚农民受到独立国家克罗地亚法西斯军事政权军队的袭击，约300人死亡。这一巨型纪念碑也是纪念二战期间南斯拉夫反抗纳粹法西斯的历史，但1991年以来因无人照料，这个建筑处在毁坏状态。

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    充满记忆的大湖

    1942年，数百名儿童死于当时是独立国家的克罗地亚的集中营 Jastrebarsko。二战后，南斯拉夫在离集中营不远的地方修建了精英部队基地。

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    铁托传播马克思主义

    南斯拉夫总统铁托于1975年在自己的家乡Kurovec（克罗地亚）设立了政治学校，传播马克思主义理念。现在这个设施被有意冷落，也象征了社会主义的命运。克罗地亚政界有人认为这种做法不道德。

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    回忆当年萨拉热窝奥运会

    1984年第14届冬季奥运会在萨拉热窝举行，6万前南观众赶到比赛场地。为比赛修建的设施在赛完仍可以使用，但只到战争前。现在，萨拉热窝市政府正努力重新开放当年的体育设施。照片今昔对比。

  • Borko Vukosav photo former Yugoslavia (Borko Vukosav)

    镜头下的南斯拉夫废墟

    铁托的游艇

    原本是一艘意大利商船，后来是纳粹德国投掷水雷的军用船，再后来，Galeb号成了铁托的私人游艇。铁托认为飞机不够安全，因此更情愿乘游艇周游世界。他曾在这艘船上接待了许多政要及社会名流，如丘吉尔、赫鲁晓夫、好莱坞影星K.道格拉斯以及E.泰勒等都曾是这条船上的座上宾。现在，该船作为文化遗产停泊在里耶卡港口。

    作者: Jan Tomes


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镜头下的南斯拉夫废墟

摄影师Borko Vukosav曾说过，他的国家有2种文字，3种语言，4个宗教，5个民族，6个共和国。他说的国家是已经不存在的南斯拉夫。现在他用镜头讲述前南留下的废墟。 (25.03.2017)  

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