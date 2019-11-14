《南德》专访黄之锋：我們既需要和平抗爭也需要暴力

（德国之声中文网）香港反政府活跃人士黄之锋周一（11月18日）接受《南德意志报》采访时说，"光使用和平抗议将达不到我们的目标，仅仅使用暴力，同样也不行。我们两者都需要。"他说，示威运动刚开始时，警方只逮捕了示威者，但后来有急救者、牧师以及平民百姓都有被抓。目前，已超过4000人被捕，"这加大人民对抗议的理解。"
他认为，2014年的雨伞运动最重要的教训之一便是，相互尊重以及对不同的见解予以理解。"我们必须团结，同时，运动组织必须是分散而不是集中领导，否则，政府很容易阻止运动发展。"
黄之锋说他不是抗议运动的领导人，但"我的责任是，让全世界听到抗议者的声音。我用我的知名度支持运动。我有前线经验，但我不是制造燃烧弹的专家。""虽然我不参加抗议示威活动，但我用文章和评论援助一线的示威者。"
香港理工大学外11月18日成了一片火海
香港计划本周日（11月24日）举行区议会选举。黄之锋认为，很难想象，选举会在警方的射击声中举行。"如果取消选举，混乱将进一步扩大。如果选举如期举行，他们会输掉的。在我看来，他们应该让选举按期举行。这是香港目前政治表达的唯一一个可能。"
德国培训中国士兵“让我愤怒”
此前，黄之锋也接受了德国发行量最大的《图片报》采访并表示，鉴于目前香港的紧张局势，希望德国国防军取消计划种的同中国人民解放军的培训合作项目，"德国联邦国防军帮助培训中国士兵，让我深感愤怒。鉴于香港的动乱，（德国）国防部早就应该停止这项计划了。"
上周六，解放军驻港部队很少见地出现在军营附近协助清理路障。他们走出位于九龙的军营，虽然身穿便装，但其行为引起高度关注，其中不乏担心和非议。
黄之锋在《图片报》采访中指责香港警力使用"德国水炮"对付示威者，他说"什么时候才能停止它们的出口呢？"
大赦国际稍后也发表声明，支持黄之锋停止培训中国军人的呼吁。大赦国际德国分部武器专家约翰（Mathias John）对《图片报》表示，"就目前香港的情形而言，德国政府应发出明确信号，停止任何相关的军事合作。"
《图片报》称其获得的一份军方秘密文件列出了2020年将与德国联邦国防军合作培训的62个国家的名单。德国军人将向这些国家的士兵提供培训课程，涉及领域包括管理、后勤以及对外联络。
参与国家中也包括中国。按计划，11名中国军人将参加"指挥官培训"及后勤方面的课程，另有一名中国军人计划接受"新闻及公关"专业培训。
现年23岁的黄之锋最近以来走访多个国家以争取对香港抗议活动的支持。今年9月到访柏林时，曾短暂会晤了德国外长马斯（Heiko Maas），该事件引发外交风波：中国外交部为此召见了德国驻华大使，而中国驻德大使声称"不会没有结果"。
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从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去
11.11 警察再开枪 路人被焚
11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。
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11.08 港科大生堕楼后身亡
香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。
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11.06 何君尧遇刺
11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。
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11.03 民主派议员被咬断耳
11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。
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11.02 新华社驻港办遭纵火
11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。
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10.29 黄之锋被取消区议会参选资格
10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」
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10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回
10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。
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10.04 港府推《禁蒙面法》
10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。
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10.01 国庆日抗议 示威者中弹
10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。
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9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》
在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。
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9.02 开学日罢课
9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。
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8.31 太子车厢
「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。
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8.25 警方首次实弹开枪
8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。
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8.23 香港“万人牵手”
8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。