《南德》专访黄之锋：我們既需要和平抗爭也需要暴力

（德国之声中文网）香港反政府活跃人士黄之锋周一（11月18日）接受《南德意志报》采访时说，"光使用和平抗议将达不到我们的目标，仅仅使用暴力，同样也不行。我们两者都需要。"他说，示威运动刚开始时，警方只逮捕了示威者，但后来有急救者、牧师以及平民百姓都有被抓。目前，已超过4000人被捕，"这加大人民对抗议的理解。"

他认为，2014年的雨伞运动最重要的教训之一便是，相互尊重以及对不同的见解予以理解。"我们必须团结，同时，运动组织必须是分散而不是集中领导，否则，政府很容易阻止运动发展。"

黄之锋说他不是抗议运动的领导人，但"我的责任是，让全世界听到抗议者的声音。我用我的知名度支持运动。我有前线经验，但我不是制造燃烧弹的专家。""虽然我不参加抗议示威活动，但我用文章和评论援助一线的示威者。"

香港理工大学外11月18日成了一片火海

香港计划本周日（11月24日）举行区议会选举。黄之锋认为，很难想象，选举会在警方的射击声中举行。"如果取消选举，混乱将进一步扩大。如果选举如期举行，他们会输掉的。在我看来，他们应该让选举按期举行。这是香港目前政治表达的唯一一个可能。"

德国培训中国士兵“让我愤怒”

此前，黄之锋也接受了德国发行量最大的《图片报》采访并表示，鉴于目前香港的紧张局势，希望德国国防军取消计划种的同中国人民解放军的培训合作项目，"德国联邦国防军帮助培训中国士兵，让我深感愤怒。鉴于香港的动乱，（德国）国防部早就应该停止这项计划了。"

上周六，解放军驻港部队很少见地出现在军营附近协助清理路障。他们走出位于九龙的军营，虽然身穿便装，但其行为引起高度关注，其中不乏担心和非议。

黄之锋在《图片报》采访中指责香港警力使用"德国水炮"对付示威者，他说"什么时候才能停止它们的出口呢？"

大赦国际稍后也发表声明，支持黄之锋停止培训中国军人的呼吁。大赦国际德国分部武器专家约翰（Mathias John）对《图片报》表示，"就目前香港的情形而言，德国政府应发出明确信号，停止任何相关的军事合作。"

《图片报》称其获得的一份军方秘密文件列出了2020年将与德国联邦国防军合作培训的62个国家的名单。德国军人将向这些国家的士兵提供培训课程，涉及领域包括管理、后勤以及对外联络。

参与国家中也包括中国。按计划，11名中国军人将参加"指挥官培训"及后勤方面的课程，另有一名中国军人计划接受"新闻及公关"专业培训。

现年23岁的黄之锋最近以来走访多个国家以争取对香港抗议活动的支持。今年9月到访柏林时，曾短暂会晤了德国外长马斯（Heiko Maas），该事件引发外交风波：中国外交部为此召见了德国驻华大使，而中国驻德大使声称"不会没有结果"。