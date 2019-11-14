 《南德》专访黄之锋：我們既需要和平抗爭也需要暴力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2019

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时政风云

《南德》专访黄之锋：我們既需要和平抗爭也需要暴力

在接受《图片报》采访呼吁德国停止与中国的军事合作项目之后，香港反政府活动人士黄之锋又对德国《南德意志报》表示，只有和平抗议和暴力结合起来，才能达到目标。

Hongkong Joshua Wong Kommunalwahl (Getty Images/AFP/A. Wallace)

黄之锋被取消参加区议会议员参选资格

DW.COM

一份德国军方的内部文件显示，明年将有中国士兵接受德国联邦国防军的培训。大赦国际组织呼吁，鉴于中国的人权纪录，德国政府应停止与中国的此类合作。 (17.11.2019)

香港街头的混乱已经扩大到大学校区内。任教于香港城市大学的德国政治学家奥特曼已不认为能通过和平的方式解决这场冲突。 (16.11.2019)

《法兰克福汇报》认为，香港示威者以自由之名的暴力行为，正在让不少中国内地民众相信，相比自由民主，中共的专政制度才能让人更幸福。《新苏黎世报》则指出，香港政府和警方应当为眼下的局势激化承担主要责任，但是为了缓和局势，示威者也必须要克制和让步。 (16.11.2019)

（德国之声中文网）香港反政府活跃人士黄之锋周一（11月18日）接受《南德意志报》采访时说，"光使用和平抗议将达不到我们的目标，仅仅使用暴力，同样也不行。我们两者都需要。"他说，示威运动刚开始时，警方只逮捕了示威者，但后来有急救者、牧师以及平民百姓都有被抓。目前，已超过4000人被捕，"这加大人民对抗议的理解。"

他认为，2014年的雨伞运动最重要的教训之一便是，相互尊重以及对不同的见解予以理解。"我们必须团结，同时，运动组织必须是分散而不是集中领导，否则，政府很容易阻止运动发展。"

黄之锋说他不是抗议运动的领导人，但"我的责任是，让全世界听到抗议者的声音。我用我的知名度支持运动。我有前线经验，但我不是制造燃烧弹的专家。""虽然我不参加抗议示威活动，但我用文章和评论援助一线的示威者。"

China HongKong - Anti-Regierungsproteste - Ausschreitungen (Reuters/A. Abidi)

香港理工大学外11月18日成了一片火海

香港计划本周日（11月24日）举行区议会选举。黄之锋认为，很难想象，选举会在警方的射击声中举行。"如果取消选举，混乱将进一步扩大。如果选举如期举行，他们会输掉的。在我看来，他们应该让选举按期举行。这是香港目前政治表达的唯一一个可能。"

德国培训中国士兵“让我愤怒”

此前，黄之锋也接受了德国发行量最大的《图片报》采访并表示，鉴于目前香港的紧张局势，希望德国国防军取消计划种的同中国人民解放军的培训合作项目，"德国联邦国防军帮助培训中国士兵，让我深感愤怒。鉴于香港的动乱，（德国）国防部早就应该停止这项计划了。"

上周六，解放军驻港部队很少见地出现在军营附近协助清理路障。他们走出位于九龙的军营，虽然身穿便装，但其行为引起高度关注，其中不乏担心和非议。

黄之锋在《图片报》采访中指责香港警力使用"德国水炮"对付示威者，他说"什么时候才能停止它们的出口呢？"

大赦国际稍后也发表声明，支持黄之锋停止培训中国军人的呼吁。大赦国际德国分部武器专家约翰（Mathias John）对《图片报》表示，"就目前香港的情形而言，德国政府应发出明确信号，停止任何相关的军事合作。"

《图片报》称其获得的一份军方秘密文件列出了2020年将与德国联邦国防军合作培训的62个国家的名单。德国军人将向这些国家的士兵提供培训课程，涉及领域包括管理、后勤以及对外联络。

参与国家中也包括中国。按计划，11名中国军人将参加"指挥官培训"及后勤方面的课程，另有一名中国军人计划接受"新闻及公关"专业培训。

现年23岁的黄之锋最近以来走访多个国家以争取对香港抗议活动的支持。今年9月到访柏林时，曾短暂会晤了德国外长马斯（Heiko Maas），该事件引发外交风波：中国外交部为此召见了德国驻华大使，而中国驻德大使声称"不会没有结果"。

 

  • Hongkong Proteste Sai Wan Ho Ausschreitungen (Reuters/Cupid Producer)

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  • Hongkong | Gedenken an getöteten Studenten (Reuters/Tyrone Siu)

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    11.08 港科大生堕楼后身亡

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  • Junius Ho (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

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  • Hongkong | Andrew Chiu Ka Yin, Bezirksstadtrat von Taikoo Shing West nach Messerattacke verletzt (Reuters/Stringer)

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  • Hongkong | Lobby von Xinhua News von Demonstranten beschädigt (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

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  • Hongkong Joshua Wong Kommunalwahl (Getty Images/AFP/A. Wallace)

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  • Hong Kong Taiwan Murder Suspect (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

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  • Hongkong Proteste (AFP/M. James)

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  • Hongkong 70 Jahre Volksrepublik China - Proteste (Reuters/T. Siu)

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  • Hongkong | Fernsehübertragung einer Pressekonferenz von Carrie Lam auf einem Bildschirm in Hongkong (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

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  • Hongkong Student Schüler Gasmaske Schutzbrille (Getty Images/C. McGrath)

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    9.02 开学日罢课

    9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

  • Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (picture-alliance/dpa/Ring Yu)

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    8.31 太子车厢

    「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (picture-alliance/dpa/AP/Kin Cheung)

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    8.25 警方首次实弹开枪

    8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

  • Hongkong | Menschenkette (Reuters/C. McGrath)

    从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去

    8.23 香港“万人牵手”

    8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。


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从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去

9月初特首林郑月娥宣布正式撤回修例计划后，香港的抗议运动不但没有趋于平息，反而愈演愈烈，暴力程度升高。运动的核心诉求从“反修例” 变为争取自由和普选权利。 (11.11.2019)  

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