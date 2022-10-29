美国民主党籍政治人物，两度出任国会众议院议长，也是历史上首次担任此职位的女性。在其数十年的政治生涯期间，佩洛西一直高度关注中国人权议题。

2022年，围绕佩洛西(Nancy Pelosi)会否以美国国会众议院议长的身份访问台湾，产生了巨大争议。