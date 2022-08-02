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美国民主党籍政治人物，两度出任国会众议院议长，也是历史上首次担任此职位的女性。在其数十年的政治生涯期间，佩洛西一直高度关注中国人权议题。
2022年，围绕佩洛西(Nancy Pelosi)会否以美国国会众议院议长的身份访问台湾，产生了巨大争议。
佩洛西確定訪台，海峽兩岸氛圍緊張。北京稱軍隊「絕不會坐視不管」，但可能採取哪些軍事回應？美國如何應對？台灣又是否做好了萬全準備？德國之聲訪問多位專家，請他們作出分析。
佩洛西可能訪台，美國白宮發言人週一雖不願證實，但強調她有權這麼做，並示警北京或對台海發射導彈。同日，中國外交部警告若佩洛西敢這麼做，「那就讓我們拭目以待。」中國「東部戰區」微博亦發文意有所指寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」。
北京、华盛顿和台北之间的关系已然变得更为复杂。德国《明镜周刊》 引述德国外交政治人物的看法认为，不要在俄乌平行之外再出现中国和台湾之间的冲突，“这才符合我们自身的利益”。《经济周刊》发表客座评论，中国经济奇迹正在终结。
这场军事演习动用了至少4000名的美国、印尼士兵，再加上澳大利亚、新加坡以及日本的部队，为期两周。尽管时机敏感，美军指挥官表示这「确实是一次军事演习，而不是对任何一方的威胁」。
佩洛西是否出訪台灣獲得全球高度關注。有媒体引述消息稱，佩洛西8月2日晚間抵台、3日早晨与蔡英文会面。當前消息來源眾說紛紜，究竟「美國第三號人物」來不來台，會對中美關係造成什麼影響？德國之聲訪問多名專家請他們作出分析。
佩洛西出訪亞洲之際，中國以多起軍演回應，令亞洲局勢氛圍詭譎。與此同時，隨著北韓頻頻試射導彈，韓國、美國、日本和澳、加5國宣布，從週一起在夏威夷展開為期2週的「太平洋龍」聯合軍事演習。
美眾議院議長佩洛西亞洲行的首站為新加坡。此前，有法媒引述消息報導稱，佩洛西預計訪日前於8月4日經菲律賓來台，會見台灣總統蔡英文。中国外交部发言人称“拭目以待”。
有评论认为，几乎可以确定，佩洛西众议长即将访问台湾，世界也将出现一个新局面。另有评论认为，此时并非中美两国摊牌的好时机，佩洛西应该推迟任何访台计划。
美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。
中国官媒《环球时报》前总编胡锡进日前发推文称：如果美国众议院议长佩洛西防台，中国解放军在必要的时候可以击落。随后他的推特账号被封。向中国网民反应遭遇时，胡锡进得到的更多回应是：“你是如何上推特的”？
德语媒体本周末纷纷关注美众议院议长佩洛西可能的台湾之行。《新苏黎世报》评论称，这场未知的旅程可能导致美国与中国发生“不必要的危机”。作者批评华盛顿没有好好权衡这样 “纯象征意义的台湾之行”的成本和收益。
如果美众议院议长佩洛西今夏访台，台海危机是否会明显升级、甚至发展为军事对抗？一些国防专家给出了自己的判断。美联社的报道也指出，佩洛西可能访台所引发的讨论忽略了一个关键点：这其实是一个风控问题，真正的焦点应是美中如何管理分歧，以保证对抗风险不会失控。
美国众议院议长佩洛西的访台计划引发了外界的高度关注，不仅是媒体舆论，这个消息也引起了两岸民众的关心和热议。佩洛西访台是否会成行？台湾问题如何解？这些问题，两岸的民众怎么看？
美国前议长金里奇当年出访台湾前曾先拜会了时任中国第一把手江泽民。那时，美国两艘航母为台湾总统选举保驾，给北京留下了深刻印象。不过今非昔比，中美力量对比发生了很大变化。
围绕美国国会众议长佩洛西是否访问台湾的争议喧嚣不断，北京方面已经发出数次严厉警告。在这一背景下，美国海军“里根号”航母战斗群从新加坡启航，重返南中国海。
美中领导人拜登和习近平的通话已在周四举行，从中方的通报来看，重点在台湾。虽然台湾问题是拜习每次通话的必谈议题，但此次聚焦台湾，正值中美正为佩洛西访台外交角力之际，为何两人把通话时间选在此时？尤其习近平，面对佩洛西的访台压力，何以接受拜登的通话要求？
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