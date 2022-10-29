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美国民主党籍政治人物，两度出任国会众议院议长，也是历史上首次担任此职位的女性。在其数十年的政治生涯期间，佩洛西一直高度关注中国人权议题。
2022年，围绕佩洛西(Nancy Pelosi)会否以美国国会众议院议长的身份访问台湾，产生了巨大争议。
美国众议院议长南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西在家中遭到一名入侵者以锤子攻击而重伤送医。据称，该名攻击者可能是冲着众议院议长而来，目前距离美国中期选举仅剩一周多时间。
美國皮尤研究中心最新民調出爐，僅少數美國人對習近平可能取得第3任期感到非常擔憂，但有超過80%民眾憂心台海緊張局勢，且逾半數支持高階官員持續訪台。美國人更憂心的議題還有什麼？
外界原本期待习近平和拜登会于11月在印尼巴厘岛举行G20国集团峰会期间，以两国最高领导人的身份首次见面，但现在情况可能发生变数。
8月初美国众议院议长佩洛西访台之后，中国军演让全球芯片行业开始思考在台湾投资的风险，但是在台湾之外并没有更多的选择。
美国防长奥斯汀2日向CNN表示，他不认为中国会马上入侵台湾，但也表示北京尝试透过军事行动在台湾周围建立新常态。他重申，华府正努力与北京重启军事沟通管道。
德国联邦议院友台小组已经抵达台湾进行为期5天的访问。台湾外交部政务次长俞大㵢去机场迎接。台湾外交部指出，这是继佩洛西访台，法国国会访团后又一欧洲重要国家访台，以实际行动展现对台湾坚定支持。中国外交部发出声明表达抗议。
在台海两岸近期的紧张气氛之下，两个台湾政治团体在10月1日分别以升旗和烧旗两种截然不同的方式度过中国十一国庆。
德国联邦议院友台小组一行将于本周日抵达台湾进行为期5天的访问。继美国众议院议长佩洛西8月访台后，这是第二个欧洲国家的议员代表团访台。
台湾一位不愿透露姓名的高级国安官员在接受路透社采访时表示，如果中国大陆对台湾采取封锁或者夺取一个外岛，都将被视为战争行为，台湾将不会投降。
中共中央政治局常委中排名第三的中国全国人大常委会委员长栗战书昨起访问韩国。有分析看法认为，韩国对于中美两国来说都是具有相当大吸引力的合作伙伴。栗战书的韩国之行对中韩两国都十分关键。
中秋节的台湾海峡不平静。解放军出动苏恺-30、歼-16和军舰，台湾国防部称多架军机逾越海峡中线。
中国全国人大常委会委员长栗战书9月10日结束对俄罗斯访问。中国官媒称，栗战书在访问期间谴责西方对俄的制裁，而俄罗斯则强调「一个中国」原则， 谴责佩洛西访台。
法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发周三（9月7日）率团抵达台北，这是法国国会一年内第4度组团访问台湾。代表团一名团员落地后被检测出新冠病毒阳性。这名团员暂停了访问行程。
在美中关系紧绷之际，美国周五宣布11亿美元对台军售案，誓言继续增强台湾的防御能力。中国警告将采取“反制措施”。另据美国媒体报道，美国国防部正研拟方案加速向盟国出售武器，以更好地与中国竞争。
美國眾院議長佩洛西訪台後，中國軍演不斷，軍機越過台海中線已成常態。近日中國無人機更頻繁飛至金門，台灣也首次以射擊方式驅離。德國之聲在兩岸局勢升溫之際專訪台灣外交部長吳釗燮，請他說明台灣應對方式。
中美兩國最大二氧化碳排放國，因為外交關係緊崩而叫停氣候談判。眼見距離聯合國氣候峰會餘下約兩個月，美國特使克里開口促請中國重返談判桌，面對北京把佩洛西訪台的後續爭議與之綑綁，華盛頓有何方法解鈴？
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