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美国民主党籍政治人物，两度出任国会众议院议长，也是历史上首次担任此职位的女性。在其数十年的政治生涯期间，佩洛西一直高度关注中国人权议题。
2022年，围绕佩洛西(Nancy Pelosi)会否以美国国会众议院议长的身份访问台湾，产生了巨大争议。
继上周中国外长到访华盛顿之后，周一，中共中央军委副主席又在香山防务论坛的主旨讲话中强调，中国愿意本着互相尊重、和平共处和双赢合作的精神，发展与美国的军事关系。僵持数年的中美关系，是否会就此出现转机呢？
「蔡麥會」落幕，外界好奇北京反應為何不如佩洛西訪台時激烈。專家分析，在蔡英文會晤麥卡錫的同時，還有多個重量級人物訪華。這些因素如何影響北京的回應方式？台灣對北京做法有何解讀？
北京去年為抗議佩洛西訪台，在台海周邊實施實彈軍演，兩岸緊張局勢陡升。而現任美國眾院議長麥卡錫也透露他有意訪台，台灣民眾對此有什麼想法？
共和黨議員魏特曼告訴《日經亞洲》，美國眾院中共特設委員會打算率團出訪台灣。此前，眾院外交委員會主席等人也曾表態有意訪台；眾院議長麥卡錫則說過，中國管不了他要去哪裡。若眾多美國議員皆訪台，對美、中、台三方將帶來什麼衝擊？
台湾国民党副主席夏立言即将再度率团访问中国大陆，届时将与新任国台办主任宋涛举行会面。有报道称，夏立言也有可能会见到中共政治局排名第四的常委王沪宁。
台海關係緊張之際，台灣立法院長游錫堃訪美，強調台灣是「華語世界唯一的民主政體」，又在國際貿易扮演重要角色，有必要好好守衛。針對麥卡錫或將訪台的消息，游錫堃也做出回應。
一位美军将军警告，美国很可能在2025年就会因台湾问题与中国发生冲突，届时习近平将准备充足。他敦促其下属指挥官们尽力让部队在今年达到最佳的作战准备状态。
美国众议院议长南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西在家中遭到一名入侵者以锤子攻击而重伤送医。据称，该名攻击者可能是冲着众议院议长而来，目前距离美国中期选举仅剩一周多时间。
美國皮尤研究中心最新民調出爐，僅少數美國人對習近平可能取得第3任期感到非常擔憂，但有超過80%民眾憂心台海緊張局勢，且逾半數支持高階官員持續訪台。美國人更憂心的議題還有什麼？
外界原本期待习近平和拜登会于11月在印尼巴厘岛举行G20国集团峰会期间，以两国最高领导人的身份首次见面，但现在情况可能发生变数。
8月初美国众议院议长佩洛西访台之后，中国军演让全球芯片行业开始思考在台湾投资的风险，但是在台湾之外并没有更多的选择。
美国防长奥斯汀2日向CNN表示，他不认为中国会马上入侵台湾，但也表示北京尝试透过军事行动在台湾周围建立新常态。他重申，华府正努力与北京重启军事沟通管道。
德国联邦议院友台小组已经抵达台湾进行为期5天的访问。台湾外交部政务次长俞大㵢去机场迎接。台湾外交部指出，这是继佩洛西访台，法国国会访团后又一欧洲重要国家访台，以实际行动展现对台湾坚定支持。中国外交部发出声明表达抗议。
在台海两岸近期的紧张气氛之下，两个台湾政治团体在10月1日分别以升旗和烧旗两种截然不同的方式度过中国十一国庆。
德国联邦议院友台小组一行将于本周日抵达台湾进行为期5天的访问。继美国众议院议长佩洛西8月访台后，这是第二个欧洲国家的议员代表团访台。
台湾一位不愿透露姓名的高级国安官员在接受路透社采访时表示，如果中国大陆对台湾采取封锁或者夺取一个外岛，都将被视为战争行为，台湾将不会投降。
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