 南奥塞梯将举行加入俄罗斯公投 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.05.2022

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时政风云

南奥塞梯将举行加入俄罗斯公投

南奥塞梯政府说，现在是该地区与俄罗斯「永久团结起来」的时候了。这个有6万人口的格鲁吉亚分离地区是莫斯科2008年对格鲁吉亚进行军事干预的中心。

南奥塞梯决定是否加入俄罗斯的公投计划于2022年7月17日举行

南奥塞梯决定是否加入俄罗斯的公投计划于2022年7月17日举行

（德国之声中文网）格鲁吉亚的分离主义地区南奥塞梯将就是否加入俄罗斯进行投票，由比比洛夫（Anatoly Bibilov）领导的地区政府周五（5月13日）宣布了此消息。

南奥塞梯政府的官方声明提到：「比比洛夫签署了一项关于在南奥塞梯共和国举行全民公投的法令」，并引用了公民加入俄罗斯的「历史期望」。政府声明显示，公投定于7月17日举行。

「我们要回家了」，比比洛夫在社交应用程序Telegram上写道，「永久地团结起来的时刻已经到来，南奥塞梯和俄罗斯将并肩同行，这是一个伟大新故事的开始」。

这个小而多山的地区大约有6万人口，与属于俄罗斯的北奥塞梯接壤。

南奥塞梯与俄罗斯接壤，约有6万人口

南奥塞梯与俄罗斯接壤，约有6万人口

2008年8月，俄罗斯军队介入了格鲁吉亚与南奥塞梯的亲俄武装的冲突。

冲突在欧盟调解下停火结束，但有700多人死亡，数万名格鲁吉亚裔灾民流离失所。

俄罗斯将南奥塞梯视为「独立」

格鲁吉亚过去曾警告说，南奥塞梯举行这种投票加入俄罗斯的任何计划都会被认为是「不可接受的」。

这次公投计划发生在俄罗斯入侵乌克兰之际。莫斯科将这场入侵战争称为「特别军事行动」，声称目的是保护乌克兰东部、顿巴斯和卢甘斯克的俄罗斯裔分离主义地区。

在2008年与格鲁吉亚的战争后，莫斯科已经承认南奥塞梯和沿海地区阿布哈兹是独立的，同时向其提供财政支持。

（路透社、法新社）

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格鲁吉亚战争一周年回顾

2008年8月8日这一天，壮观的北京奥运会开幕式应该被载入史册。但是这一天也发生了与此完全不同的事件：格鲁吉亚的导弹在这一天的凌晨飞向南奥塞梯。俄罗斯的坦克驶向格鲁吉亚。 2008年8月7日晚至8日凌晨，高加索地区发生的事情至今没有准确的信息。格鲁吉亚，南奥塞梯和俄罗斯一直互相指责。  

俄罗斯增兵南奥塞梯  

格鲁吉亚和南奥塞梯爆发“天然气战争”

格鲁吉亚和其受莫斯科保护的分离省份间战事不断。现在，第比利斯关闭了运往南奥塞梯的输气管道。下面是记者从莫斯科给德国之声发来的报导。  

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