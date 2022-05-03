南奥塞梯将举行加入俄罗斯公投

（德国之声中文网）格鲁吉亚的分离主义地区南奥塞梯将就是否加入俄罗斯进行投票，由比比洛夫（Anatoly Bibilov）领导的地区政府周五（5月13日）宣布了此消息。

南奥塞梯政府的官方声明提到：「比比洛夫签署了一项关于在南奥塞梯共和国举行全民公投的法令」，并引用了公民加入俄罗斯的「历史期望」。政府声明显示，公投定于7月17日举行。

「我们要回家了」，比比洛夫在社交应用程序Telegram上写道，「永久地团结起来的时刻已经到来，南奥塞梯和俄罗斯将并肩同行，这是一个伟大新故事的开始」。

这个小而多山的地区大约有6万人口，与属于俄罗斯的北奥塞梯接壤。

南奥塞梯与俄罗斯接壤，约有6万人口

2008年8月，俄罗斯军队介入了格鲁吉亚与南奥塞梯的亲俄武装的冲突。

冲突在欧盟调解下停火结束，但有700多人死亡，数万名格鲁吉亚裔灾民流离失所。

俄罗斯将南奥塞梯视为「独立」

格鲁吉亚过去曾警告说，南奥塞梯举行这种投票加入俄罗斯的任何计划都会被认为是「不可接受的」。

这次公投计划发生在俄罗斯入侵乌克兰之际。莫斯科将这场入侵战争称为「特别军事行动」，声称目的是保护乌克兰东部、顿巴斯和卢甘斯克的俄罗斯裔分离主义地区。

在2008年与格鲁吉亚的战争后，莫斯科已经承认南奥塞梯和沿海地区阿布哈兹是独立的，同时向其提供财政支持。

（路透社、法新社）

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