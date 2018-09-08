《南华早报》：马云继续干、不退休

（德国之声中文网）《纽约时报》报道"马云退休"的消息后，阿里巴巴股票应声下跌，公司随即同中国另一家网络巨头腾讯先后发布公告，宣布即将持续回购自家股票。周六（9月8日），马云亲自通过《南华早报》辟谣，否认自己即将退休的传言，但重申9月10日宣布公司的接班计划。

《南华早报》已于2015年底被阿里巴巴集团斥资20亿港元收购。

一天前（9月7日），《纽约时报》发表对马云的采访报道，称马云计划在9月10日54岁生日这天从公司掌门人的位置上退下来，从而专心从事慈善教育事业。德国之声对此进行了详细报道。在《纽约时报》看来，马云这一决定是"对中国营商环境的沮丧或者担忧"。马云对《纽约时报》表示，这不是一个时代的结束，而是一个时代的开始。

阿里巴巴的一名发言人则告诉《南华早报》，《纽约时报》的故事"断章取义，在事实上也有错误"。他说，马云将继续担任公司的董事局主席，并在一个相当长的时期内落实接班计划。这一说法显然与《纽约时报》退休一说完全不同。

《纽约时报》坚持原来的报道

马云周一宣布公司未来接班计划的日子，也恰逢中国的教师节。而马云在1999年创办阿里巴巴之前曾是一名中学英语教师。

在媒体的追问下，《纽约时报》发言人马菲（Eileen Murphy）告知，该报不准备修改原先的报道。

《纽约时报》有关马云退休的消息也让海内外许多商界人士深感惊讶，54岁的他精力旺盛，尤其在中国和其它亚洲国家，公司老板干到80岁以上是司空见惯的事。虽然，马云于2013年辞去了阿里集团CEO的职务，但作为集团董事局主席，他一直掌管着企业的命脉，也是中国私有经济界中人们最熟知的代表成功人士的面孔。

比盖茨更早退休

除《纽约时报》外，美国彭博电视台周五也播放了一个对马云的电视采访，他那里也提到自己的退休计划，还说将以微软创始人比尔·盖茨这名目前最有影响力的公益慈善家为榜样，"向比尔·盖茨能学到很多东西。我可能不会像他那样富有，但有一件事我会做得更好，即更早退休。 "在这个采访里，马云还说，"我想，不久后的某一天，我会重操教师旧业，我想，我当老师会比当阿里巴巴CEO更胜任。"

《南华早报》的报道虽然引述了马云的话，但其中都没有明确提到"何时退休"的问题。马云说，"我在10年前就同高管谈讨我退下之后阿里巴巴的情形。我现在对阿里巴巴的管理结构、企业文化以及后继有人制度非常自豪，它让我得以离开，而不至于产生混乱。"

自从张勇接替马云成为阿里巴巴CEO之后，马云用大约40%的时间在全球各地推动他网络全球化的主张，阿里巴巴公司的日常业务则由张勇以及其他10多名高管掌握着，除CEO张勇外，胡晓明为阿里云总裁，戴珊负责B2B事业群业务总裁，杨伟东是文化娱乐集团大优酷事业群总裁兼阿里音乐CEO，今年底，蒋凡出任淘宝总裁。

马云说："认识我的人都知道，我是个拥抱未来的人。这不是关于退休、离任或是退位。这是一个系统性规划。"

据《南华早报》，马云将于下周在俄罗斯出席阿里巴巴商务会议，9月中旬在南非举行的企业投资活动中安排了马云的演讲。