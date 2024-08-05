南华早报：邓洪波将出任中国驻德大使

（德国之声中文网）中国官方尚未公布这一人事变动的消息。从2018年开始，邓洪波担任中共中央外事委员会办公室副主任至今，这是中共党内负责协调外交政策的核心部门。中央外办同中国外交部关系密切。

邓洪波出生四川，毕业于北京外国语学院。同此前中国历任驻德大使不同，现年59岁的邓洪波并没有学习德语或驻德工作的经历。不过，1999年至2005年期间，他曾在中国驻美使馆担任不同职务。2010年，邓洪波再以公使身份重返驻美使馆，工作三年。此外，邓洪波还曾担任过近一年驻肯尼亚大使，并在中国外交部担任过不同职务。

现任中国驻德大使吴恳 图像来源: Michael Sohn/AP/picture alliance

德中两国互为对方重要的贸易伙伴，但双边政治关系近来时常呈现紧张。就在上周，德国召见中国驻德大使，称德国遭受来自中国有政府背景的网络攻击行为。中国驻德大使馆称，德方的说法是"无端指责"，中方坚决驳回并提出严正交涉。中国外交部则指控西方"某些政客及媒体"一再"渲染所谓中国网络威胁"，背后目的是"蓄谋炒作的反华政治操弄"。

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