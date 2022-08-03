 《南华早报》：泽连斯基希望与习近平“直接对话” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2022

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《南华早报》：泽连斯基希望与习近平“直接对话”

香港《南华早报》8月4日刊登通过zoom平台专访乌克兰总统泽连斯基的内容。其中，泽连斯基呼吁中国对俄罗斯施加政治经济影响，以结束俄罗斯对乌克兰的入侵。他还表示希望与中国国家主席习近平“直接对话”。

Weltzeit 1 | 2022

泽连斯基：相信中国有经济手段向普京施压以结束战争

（德国之声中文网）《南华早报》指出，该报通过Zoom对泽连斯基（Volodymyr Zelensky）进行的40分钟专访是俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，泽连斯基第一次接受亚洲媒体的采访。

泽连斯基在专访中表示，他寻求与习近平直接对话。"我想直接谈谈。我与（习近平主席）有过一次谈话，那是一年前的事，"他说。"自从2月24日的大规模侵略以来，我们一直正式要求进行对话，但尽管我认为这是有帮助的，我们与中国还未进行过任何对话。"

泽连斯基说， 习近平是少数几个 "至少访问过一次 "乌克兰的世界领导人之一。去年两人的会谈时，这位中国国家主席热情地回忆了他与这个东欧国家的关系。

希望中国改变态度

泽连斯基表示，他明白北京希望对这场战争保持"平衡"，但同时强调，冲突的开端时俄罗斯无端侵犯乌克兰主权，"俄罗斯人是侵略者，这是在我们领土上的战争"。他说，"我非常希望中国能重新检视对俄罗斯联邦的态度。"

泽连斯基还谈到，他相信乌克兰与中国有相近的价值观，例如对家庭与孩子的爱，"每个人都爱他们的孩子，每个人都希望在和平下生活，希望有一些稳定。"

China Russland Wladimir Putin und Xi Jinping

2022年2月4日，习近平会见来访的普京

泽连斯基表示，相信中国有经济手段向普京施压以结束战争。《南华早报》引述泽连斯基在专访中的话说，"我有信心，我敢肯定，如果没有中国市场，俄罗斯会感到完全的经济孤立"。他说。"这是中国可以做的事情--限制（与俄罗斯）的贸易，直到战争结束。"

泽连斯基还敦促中国利用其联合国安理会地位向其它国家"展示"他们需要遵守国际规范。"如果我们在没有法规的情况下运作，如果世界上任何国家或几个国家就可以决定在军事上违反规则，那么我们为什么要安理会？"

泽连斯基还谈到中国的出口可能会因各国在乌克兰冲突后不得不增加在粮食、燃料和国防方面的开支而受到负面影响。在被问及他是否欢迎北京帮助乌克兰重建时，他表示，希望"中国、中国企业 "以及 "整个世界 "都能为这一进程作出贡献。

 

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