南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫

（德国之声中文网）20国集团第十六次领导人峰会将于2021年10月30日至31日在意大利罗马举行。香港《南华早报》本周二援引消息人士报道说，虽然中国政府尚未作出最终决定，但领导层倾向于中国国家主席习近平通过视频出席会议，而不是飞往罗马与会。“虚拟出席意味着中美两国领导人将没有机会在峰会上举行拜登1月20日就任美国总统以来的首次面对面会谈。”

新冠大流行暴发以来，习近平和其他6名中中央政治局常委都没有去过海外。而在去年3月接待巴基斯坦总统阿尔维以后，习近平也没有在北京接待过任何外国政要。美国常务副国务卿舍曼今年7月访问中国时，中方只安排她去天津，没有让她去北京。

《南华早报》文章认为，若习近平决定不去罗马参加峰会，那么部分是出于对新冠病毒大流行的安全忧虑，但也反映出重启停滞不前的中美关系缺乏进展。

从“私交甚笃”到“不是老朋友”

今年6月17日，白宫发言人曾表示，美国总统拜登和中共总书记习近平之间可能即将举行直接会谈。美国副国务卿舍曼7月对中国的访问被视为做一铺垫。不过，中方在天津会谈上发出强硬信号。外交部副部长谢锋谴责中美关系陷入僵局，面临严重困难，根本原因就是美国一些人把中国当作‘假想敌’，并使用了“我们敦促美方改变当前这种极其错误的思维和极其危险的对华政策”等强硬措辞。天津之行中，舍曼也和中国外长王毅举行了会面，但之后并无两国高层外交官之间进一步会谈的消息。一般说来，两国领导人见面之前都会举行筹备会议。

拜登和习近平2017年1月17日在瑞士达沃斯会面

在担任副总统任内，拜登曾与时任中国国家副主席的习近平有多次往来，并被报道“私交甚笃”。不过，在去年二月的一次竞选活动中，拜登以“恶棍”一词批评习近平完全没有民主意识。今年6月，在与俄罗斯总统普京会谈后的记者会上，拜登表示，他和中国国家主席习近平彼此了解，但不是老朋友，纯粹是公务关系。

鉴于中美双方在几乎所有领域的对抗加剧，习近平和拜登若能举行面对面会谈，将被视为双方为重建信任迈出重要的一步。从2月11日的电话交谈以来，两人没有再彼此交谈过。《南华早报》援引另一个消息来源称，“我们仍在协调探索亲自参与以外的可能性。”

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



（《南华早报》等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。