 南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

拜登：和习近平不是老朋友，纯粹是公务关系

拜登：和习近平不是老朋友，纯粹是公务关系

（德国之声中文网）20国集团第十六次领导人峰会将于2021年10月30日至31日在意大利罗马举行。香港《南华早报》本周二援引消息人士报道说，虽然中国政府尚未作出最终决定，但领导层倾向于中国国家主席习近平通过视频出席会议，而不是飞往罗马与会。“虚拟出席意味着中美两国领导人将没有机会在峰会上举行拜登1月20日就任美国总统以来的首次面对面会谈。”

新冠大流行暴发以来，习近平和其他6名中中央政治局常委都没有去过海外。而在去年3月接待巴基斯坦总统阿尔维以后，习近平也没有在北京接待过任何外国政要。美国常务副国务卿舍曼今年7月访问中国时，中方只安排她去天津，没有让她去北京。

《南华早报》文章认为，若习近平决定不去罗马参加峰会，那么部分是出于对新冠病毒大流行的安全忧虑，但也反映出重启停滞不前的中美关系缺乏进展。

从“私交甚笃”到“不是老朋友”

今年6月17日，白宫发言人曾表示，美国总统拜登和中共总书记习近平之间可能即将举行直接会谈。美国副国务卿舍曼7月对中国的访问被视为做一铺垫。不过，中方在天津会谈上发出强硬信号。外交部副部长谢锋谴责中美关系陷入僵局，面临严重困难，根本原因就是美国一些人把中国当作‘假想敌’，并使用了“我们敦促美方改变当前这种极其错误的思维和极其危险的对华政策”等强硬措辞。天津之行中，舍曼也和中国外长王毅举行了会面，但之后并无两国高层外交官之间进一步会谈的消息。一般说来，两国领导人见面之前都会举行筹备会议。

拜登和习近平2017年1月17日在瑞士达沃斯会面

拜登和习近平2017年1月17日在瑞士达沃斯会面

在担任副总统任内，拜登曾与时任中国国家副主席的习近平有多次往来，并被报道“私交甚笃”。不过，在去年二月的一次竞选活动中，拜登以“恶棍”一词批评习近平完全没有民主意识。今年6月，在与俄罗斯总统普京会谈后的记者会上，拜登表示，他和中国国家主席习近平彼此了解，但不是老朋友，纯粹是公务关系。

鉴于中美双方在几乎所有领域的对抗加剧，习近平和拜登若能举行面对面会谈，将被视为双方为重建信任迈出重要的一步。从2月11日的电话交谈以来，两人没有再彼此交谈过。《南华早报》援引另一个消息来源称，“我们仍在协调探索亲自参与以外的可能性。”

  • China Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses

    中美关系中的摩擦点

    香港民主自由进一步遭挤压

    中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

  • Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge

    中美关系中的摩擦点

    制裁中港高官

    2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

  • US-Außenminister Pompeo zu Besuch in Israel

    中美关系中的摩擦点

    指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝”

    美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    中美关系中的摩擦点

    美国制裁涉疆中国高官

    2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

  • Baumwollanbau in China - Ernte

    中美关系中的摩擦点

    涉疆企业被制裁

    2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

  • US Navy Flugzeugträger

    中美关系中的摩擦点

    南海、东海

    3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

  • Taiwan Taichung Demonstration Anti China Annäherung

    中美关系中的摩擦点

    台海安全

    2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

  • Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo

    中美关系中的摩擦点

    华为与科技战

    2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

  • USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

    中美关系中的摩擦点

    贸易、人员交流

    中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。


（《南华早报》等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中国指责美国应为两国关系陷入僵局负责

7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。  

美印太协调官谈中美共存 拜习会在即?

美国负责印太地区政策的官员坎贝尔6日在一场活动中表示，中美要和平共处的挑战巨大，因为中国立场越来越强硬。此外，他认为，美国在亚洲地位下滑，可能带来更大风险。  

德语媒体：面对西方压力习近平为何不为之所动？

拜登出任美国总统，采取了同前任特朗普不一样的对华战术。他没有四处出击，而是尝试与西方盟友建立对华统一战线。不过，为什么至今没有迹象显示出习近平会屈从于西方的压力？问题需要在西方自身上寻找。德国《商报》提醒德国保持独立性，不然也会重蹈巴基斯坦的覆辙，面对中国国内严重侵犯人权的现象，只能噤若寒蝉。  

相关内容

26.07.2021 Bild aus einem Video von Chinas Staatsfernsehen zeigt Wendy Sherman (4.v.l), stellvertretende Außenministerin der USA, und ihre Delegation bei einem Treffen mit chinesischen Amtskollegen. China hat die USA dazu aufgefordert, ihre Politik der «Dämonisierung» und Stimmungsmache gegen die Volksrepublik zu beenden. Die Beziehungen beider Staaten befänden sich in «ernsthaften Schwierigkeiten». +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：舍曼进津为拜习会铺路 26.07.2021

美国国务院“第二号人物”、副国务卿舍曼今天在天津与中国外交部副部长谢锋举行会谈。德语媒体在报道此事时分析认为，目前中美两国关系极为紧张，这从中国外交部副部长在会谈中的发言中就可以看得出来。

In this image taken from a video footage run by China's CCTV via AP Video, U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman, front left, and her delegation meet Chinese counterpart in Tianjin, China Monday, July 26, 2021. China blamed the U.S. for what it called a “stalemate” in bilateral relations as high-level face-to-face talks began Monday. (CCTV via AP Video)

中国指责美国应为两国关系陷入僵局负责 26.07.2021

7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

德语媒体：坐视中国经济繁荣就是助长中共政权 27.07.2021

美国副国务卿舍曼到访天津，却再次遭遇了中方的强硬言辞。《商报》认为，这说明北京并不想缓和局势，而是比华盛顿更想推动中美脱钩。《法兰克福汇报》的客席评论更是尖锐指出，中国经济越是繁荣，中共政权就越稳固，就越不符合西方利益。

广告

媒体看中国

China Nanjing | Tests nach Coronavirusausbruch

德语媒体：中国严防死堵的防疫战略

境内发现德尔塔变异病毒后，中国又加强了防疫力度。一旦发现病例，整个小区、甚至整个港口都被严密封锁。  