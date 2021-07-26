南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。
（德国之声中文网）20国集团第十六次领导人峰会将于2021年10月30日至31日在意大利罗马举行。香港《南华早报》本周二援引消息人士报道说，虽然中国政府尚未作出最终决定，但领导层倾向于中国国家主席习近平通过视频出席会议，而不是飞往罗马与会。“虚拟出席意味着中美两国领导人将没有机会在峰会上举行拜登1月20日就任美国总统以来的首次面对面会谈。”
新冠大流行暴发以来，习近平和其他6名中中央政治局常委都没有去过海外。而在去年3月接待巴基斯坦总统阿尔维以后，习近平也没有在北京接待过任何外国政要。美国常务副国务卿舍曼今年7月访问中国时，中方只安排她去天津，没有让她去北京。
《南华早报》文章认为，若习近平决定不去罗马参加峰会，那么部分是出于对新冠病毒大流行的安全忧虑，但也反映出重启停滞不前的中美关系缺乏进展。
今年6月17日，白宫发言人曾表示，美国总统拜登和中共总书记习近平之间可能即将举行直接会谈。美国副国务卿舍曼7月对中国的访问被视为做一铺垫。不过，中方在天津会谈上发出强硬信号。外交部副部长谢锋谴责中美关系陷入僵局，面临严重困难，根本原因就是美国一些人把中国当作‘假想敌’，并使用了“我们敦促美方改变当前这种极其错误的思维和极其危险的对华政策”等强硬措辞。天津之行中，舍曼也和中国外长王毅举行了会面，但之后并无两国高层外交官之间进一步会谈的消息。一般说来，两国领导人见面之前都会举行筹备会议。
在担任副总统任内，拜登曾与时任中国国家副主席的习近平有多次往来，并被报道“私交甚笃”。不过，在去年二月的一次竞选活动中，拜登以“恶棍”一词批评习近平完全没有民主意识。今年6月，在与俄罗斯总统普京会谈后的记者会上，拜登表示，他和中国国家主席习近平彼此了解，但不是老朋友，纯粹是公务关系。
鉴于中美双方在几乎所有领域的对抗加剧，习近平和拜登若能举行面对面会谈，将被视为双方为重建信任迈出重要的一步。从2月11日的电话交谈以来，两人没有再彼此交谈过。《南华早报》援引另一个消息来源称，“我们仍在协调探索亲自参与以外的可能性。”
（《南华早报》等）
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7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。