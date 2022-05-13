 南加州教會槍擊案 警方：兇嫌對台灣不滿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2022

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时政风云

南加州教會槍擊案 警方：兇嫌對台灣不滿

美國南加州一家台灣長老教會週日發生槍擊案，造成1死5傷，死傷者大部分為台灣僑民。警方週一（5月16日）表示，遭逮捕的周姓嫌犯其犯案動機是「出於政治動機的仇恨事件」。

USA Laguna Woods | Geneva Presbyterian Church nach bewaffnetem Angriff

綜合媒體報導，周嫌應是所謂的外省第二代。

（德國之聲中文網）美國南加州橘郡城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老教會週日（5月15日）午後發生槍擊案，造成1人死亡，4人重傷及1人輕傷。警方已逮捕今年68歲的周姓嫌犯（David Chou）。橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）在週一（5月16日）的新聞發佈會上表示，這起大規模槍擊事件是「出於政治動機的仇恨事件」。

發生槍擊案的是一所台灣教會，附近為退休社區。此前，部分台灣媒體報導，死傷的6人均為台灣僑民。但綜合美媒週一（5月16日）報導，大部分受害者皆有台灣血統，但尚不清楚是否全為台灣僑民。

根據《紐約時報》與《華盛頓郵報》報導，周男為美國公民，來自拉斯維加斯。巴恩斯警長表示，他在美國居住多年，一直獨居租屋處。周男被描述為「中國移民」（Chinese immigrant），但也曾在台灣居住，妻子和孩子目前都在台灣生活。

橘郡地方檢察官斯皮策（Todd Spitzer）表示，周家顯然是在1948年之後的某個時候，被從中國強行遷往台灣的眾多人之一。根據台灣《聯合報》報導，周男應為所謂的外省第二代，但目前還不清楚周男具體何時在台居住。

當局表示，周男在手寫筆記中記錄了對台灣的仇恨，疑似是源於他認為自己在台灣生活時遭受到的待遇不佳，心生怨恨。

巴恩斯警長表示：「我相信他對台灣的仇恨表現在他前些年居住在那裡的時候，可能是在他年輕的時候。根據我們認為目前蒐集到的信息，他在那裡生活時不被人看好。」他說，「基於他對台灣的仇恨，（案發）教堂可能是最接近（他的仇恨）的地方。」

根據初步調查，周男為一人單獨犯案。他已被控吿一項謀殺罪和五項謀殺未遂罪，保釋金為100萬美元。預計將於週二在州法院出庭，目前尚不清楚他是否有律師可以代表發言。聯邦調查局（FBI）表示，已針對此案展開仇恨犯罪調查。

USA Schießerei in einer Kirche in Südkalifornien

南加州一家台湾长老教会周日发生枪击案

事件經過

該起槍擊案發生在教會禮拜後的午餐參會期間。巴恩斯警長週一表示，周男是從拉斯維加斯開車到該教堂，他並非那裡的常客。他在用鍊子、強力膠和釘子固定門之後開火，並在教堂內放置了4個類似燃燒彈的裝置。

警方抵達時，嫌疑犯已被教會信徒制服。橘郡副警長哈洛克（Jeff Hallock）在新聞發布會上表示，教會教友用延長線捆綁嫌犯雙腿，並沒收至少兩把武器，他們在阻止嫌犯時的英勇表現毫無疑問防止了進一步的傷亡。

哈洛克表示，調查人員認為被捕的槍手不是來自該社區。

一名警方發言人對媒體表示，案發時間約為當地時間下午1時30分，當時在教會活動的多數是台灣僑民，1人當場死亡，傷者目前正在醫院接受治療。

警方在週一新聞發布會上表示，死者為52歲的鄭姓醫生（John Cheng）。重傷的4人傷勢目前已有好轉。

美國煙酒槍炮及爆裂物管理局正對現場進行搜證。FBI也派遣人員到場協助調查。警方發言人表示，調查人員正在研究許多因素，包括是否與仇恨犯罪有關，以及該教會或教友與槍手的關聯。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室在推特上表示，他正密切關注情況。「沒有人應該為前往禮拜場所感到懼怕。我們的心與受害者、社區以及所有受這一悲慘事件影響的人同在。」

台灣駐美代表蕭美琴在推特上對槍擊案表達震驚與悲痛稱：「我與受害者家屬和台裔美國社區都感到悲痛，並祈禱傷者早日康復。」

这起事件是上周末美国发生的第二起枪击事件。此前一天，一名18岁男子在纽约州的水牛城一家超市中开枪，造成10死3伤，受害者中有11名是黑人。警方正朝仇恨犯罪及「出于种族动机的极端主义」侦办。

（综合报道）

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