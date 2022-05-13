南加州台湾教会发生枪击案 死伤者均为台侨

（德国之声中文网）美国南加州橘郡城镇拉古纳伍兹（Laguna Woods）日内瓦长老教会周日午后发生枪击案，造成1人死亡，4人重伤及1人轻伤。警方已逮捕一名涉案嫌疑人。

台湾媒体报道指出，发生枪击案的是一所台湾教会，附近是退休社区，死伤的6人均为台湾侨民。据台湾驻洛杉矶办事处指出，开枪的嫌疑人是60多岁的亚裔男子，犯案动机不明。

该起枪击案发生在教会礼拜后的午餐参会期间，警方抵达时，嫌疑犯已被教会信徒制服。橘郡副警长哈洛克（Jeff Hallock）在新闻发布会上表示，教会教友用延长线捆绑嫌犯双腿，并没收至少两把武器，他们在阻止嫌犯时的英勇表现毫无疑问防止了进一步的伤亡。

哈洛克表示，调查人员认为被捕的枪手不是来自该社区。

部分台湾媒体报道称，枪手疑似也是台裔人士。

南加州一家台湾长老教会周日发生枪击案

一名警方发言人对媒体表示，案发时间约为当地时间下午1时30分，当时在教会活动的多数是台湾侨民，一人当场死亡，伤者目前正在医院接受治疗。

美国烟酒枪炮及爆裂物管理局正对现场进行搜证。FBI也派遣人员到场协助调查。

警方发言人表示，调查人员正在研究许多因素，包括是否与仇恨犯罪有关，以及该教会或教友与枪手的关联。

加州州长纽森（Gavin Newsom）办公室在推特上表示，他正密切关注情况。"没有人应该为前往礼拜场所感到惧怕。我们的心与受害者、社区以及所有受这一悲惨事件影响的人同在。"

台湾驻美代表萧美琴在推特上对枪击案表达震惊与悲痛称："我与受害者家属和台裔美国社区都感到悲痛，并祈祷伤者早日康复。"

这起事件是上周末美国发生的第二起枪击事件。此前一天，一名18岁男子在纽约州的水牛城一家超市中开枪，造成10死3伤，受害者中有11名是黑人。警方正朝仇恨犯罪及"出于种族动机的极端主义"侦办。

（综合报道）

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