 南京高层居民楼发生火灾，至少15人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2024

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时政风云

南京高层居民楼发生火灾，至少15人死亡

南京雨花台区明尚西苑居民楼发生火灾事故，造成至少15人死亡，44人受伤。在新闻发布会上，南京市长陈之常火灾中15位逝者鞠躬致歉。

南京火灾现场航拍图

南京火灾现场航拍图

（德国之声中文网）中国南京市政府周六（2月24日）召开新闻发布会通报，该市雨花台区明尚西苑居民楼发生火灾事故，造成至少15人死亡，44人受伤。

官方称，在44名伤者中，一人生命垂危，其他人伤势较重。

据当地消防机构初步分析，火灾是因该建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发。

据中国官媒新华社报道，周五4时39分，南京市消防救援支队接到报警后前往救援，明火于6时许被扑灭，14时许现场搜救工作结束。

中国社交媒体转发的图片显示，一栋高楼在深夜起火，黑烟滚滚。图片还显示该大楼多层楼房受到火灾影响。

据当地消防机构初步分析，火灾是因该建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发

据当地消防机构初步分析，火灾是因该建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发

在新闻发布会上，南京市长陈之常火灾中15位逝者鞠躬致歉。

中国各地火灾频发

因为安全措施缺失或者执行不力，致命的火灾在中国各地频频发生。

1月24日，江西新余市一处临街店铺发生火灾，造成39人死亡、9人受伤。事后查出火灾是工人违规动火所引起。

1月19日，河南省一所学校深夜发生火灾，夺走13名学生的生命，据报是电加热装置引起。

去年11月16日，山西省吕梁市离石区永聚煤业联建楼发生火灾，造成26人死亡，70人受伤。

去年6月21日，宁夏银川一家烧烤店发生燃气爆炸事故，造成31人死亡，7人受伤，今年1月份做出的调查报告认定是违规操作所致。

去年4月18日，北京市丰台区北京长峰医院发生重大火灾事故，造成29人死亡，42人受伤。

2022年11月24日，新疆乌鲁木齐一栋高层住宅楼发生火灾，造成10人死亡，9人受伤。中国民众质疑防疫“清零”措施阻碍了救援，引发了遍及全国数十个城市的“白纸运动”。

运动飘散后，白纸青年今何在？

2022年11月21日，河南安阳市一家厂房发生火灾，造成38人死亡，2人受伤。

习近平反复“作出重要指示”

据官媒报道，中国国家主席习近平多次针对致命火灾“作出重要指示”。2022年11年安阳火灾之后，习近平要求“全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生”。

去年11月吕梁火灾之后，习近平要求“举一反三，深入排查重点行业领域风险隐患，完善应急预案和防范措施，压实各方责任，坚决遏制重特大事故发生”。

今年1月新余火灾之后，习近平要求“各地区和有关部门要深刻吸取教训，克服麻痹思想和侥幸心理，进一步压实安全生产责任，认真排查隐患”。
 

（法新社、德新社等）

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