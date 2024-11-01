南京大屠杀87周年 上海日本人学校将改上网课

深圳日本人学校一名男童遭刺身亡后，担忧仇日情绪高涨，上海日本人学校的浦东及虹桥校区将在南京大屠杀87周年纪念日当天改采网上授课。

（德国之声中文网）据中央社及香港《明报》报道，上海日本人学校的浦东及虹桥校区将在12月13日南京大屠杀死难者国家公祭日当天改采网上授课。

驻上海的日籍媒体相关人员向中央社证实了这项消息称，因日本方面担心在南京大屠杀纪念日这样的敏感时间点，可能令中国民众的反日情绪高涨，因此为了学生们的安全决定暂停到校上课，改上网课。 据了解，当天包括小学部与初中部都将改采网上授课，高中部仍维持到校上课。目前确定采取此措施的仅上海两所日本人学校，同在上海日本总领事馆辖区内的苏州市、杭州市的日本人学校尚未做出决定。

在过去几个月内发生了两起日本人在中国受到袭击的事件。6月24日，在江苏省苏州市一名中国男子袭击一对日本侨民母子和日本人学校校车上的中国员工。造成1人死亡，2人受伤。中国外交部发言人毛宁称持刀袭击事件为 “偶发事件”。

“九一八事变” 93周年当天，深圳日本人学校一名10岁日本男童在学校大门外，被一名男子刺伤腹部后死亡 图像来源: David Kirton/REUTERS

另一次则是在 “九一八事变” 93周年当天，深圳日本人学校一名10岁日本男童在学校大门外，被一名男子刺伤腹部后死亡。中国外交部发言人林剑事后称，中国对此事件表达 “遗憾和难过”，但类似事件 “在任何国家都会发生”。

东京早稻田大学政治与国际关系教授重村智计认为这种现象与中国的爱国、反日教育有关：“中国年轻人在学校被灌输了非常反日的教育，近年来这一现象愈加明显。”

（综合报道）

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