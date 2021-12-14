“南京大屠杀”84周年：幸存者仅剩61人

（德国之声中文网） 在庄严的音乐声中，手持大型花圈的中国人民解放军仪仗队员缓步走向镌刻着300000这一数字的纪念碑，这是中国对1937 年12 月13日起始的日军大屠杀事件确定的死亡人数。军人、学生等约 3000 名主场公祭仪式的参加者默哀一分钟。

中国国务院副总理孙春兰发表公祭辞时强调，公祭是要“宣示中国人民以史为鉴、开创未来的庄严立场，表达坚定不移走和平发展道路的崇高愿望”。

孙春兰是中共25 名政治局委员中唯一的女性。

2014 年，中国最高立法机构确定 12 月 13 日为大屠杀遇难者全国公祭日。现在，大屠杀幸存者仅剩61 人。

中国官方媒体新华社网站以黑白色调纪念这一事件。淘宝和微信等网上购物与社交媒体网页均打出黑色背景。

在1937年和整个二战期间，中共及其军队盘踞于华北的延安，远离前线，大部分战斗和死亡都由获美国支持的蒋介石国民党军队承受。

1946年，一国际战后法庭得出结论，在上海遭遇激烈巷战后，1937 年 12 月 13 日起，在当时的中国首都南京发生了延续数周的谋杀、强奸、抢劫和纵火狂潮，至少有 20万名平民被日军杀害。

一些日本右翼政客或在表态中大大降低死亡人数，或直接否认有南京暴行。

中国不断抨击日本没有对其在20世纪上半叶席卷亚洲的残暴侵略扩张行为表现出足够悔意，并允许国内民众表达反日情绪，以巩固其作为中国主权和民族尊严捍卫者的形象。

观察家们注意到，尽管中国目前同东京的最亲密盟友——美国之间的关系大幅降温，但今次公祭之际，中日关系总体稳定且批评声浪明显平息。

（美联社）

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