 “南京大屠杀”84周年：幸存者仅剩61人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2021

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时政风云

“南京大屠杀”84周年：幸存者仅剩61人

84年前，数十万平民和被缴械的官兵在南京及其周边地区被日军杀害，史称“南京大屠杀”事件。周一（12月13日），中国国务院在该市举行国家公祭仪式。

中国官媒新华社网站在12月13日将背景改为黑白色，以示悼念

中国官媒新华社网站在12月13日将背景改为黑白色，以示悼念

（德国之声中文网） 在庄严的音乐声中，手持大型花圈的中国人民解放军仪仗队员缓步走向镌刻着300000这一数字的纪念碑，这是中国对1937 年12 月13日起始的日军大屠杀事件确定的死亡人数。军人、学生等约 3000 名主场公祭仪式的参加者默哀一分钟。 

中国国务院副总理孙春兰发表公祭辞时强调，公祭是要“宣示中国人民以史为鉴、开创未来的庄严立场，表达坚定不移走和平发展道路的崇高愿望”。

孙春兰是中共25 名政治局委员中唯一的女性。  

2014 年，中国最高立法机构确定 12 月 13 日为大屠杀遇难者全国公祭日。现在，大屠杀幸存者仅剩61 人。  

中国官方媒体新华社网站以黑白色调纪念这一事件。淘宝和微信等网上购物与社交媒体网页均打出黑色背景。  

2014年，中国第12届全国人大常委会第7次会议通过决定，以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日

2014年，中国第12届全国人大常委会第7次会议通过决定，以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日

在1937年和整个二战期间，中共及其军队盘踞于华北的延安，远离前线，大部分战斗和死亡都由获美国支持的蒋介石国民党军队承受。   

1946年，一国际战后法庭得出结论，在上海遭遇激烈巷战后，1937 年 12 月 13 日起，在当时的中国首都南京发生了延续数周的谋杀、强奸、抢劫和纵火狂潮，至少有 20万名平民被日军杀害。  

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今年的12月13日是南京大屠杀80周年祭。德国商人约翰•拉贝在大屠杀期间拯救了20多万平民。其孙托马斯•拉贝曾于2015年应邀访问台湾，获马英九总统颁赠褒扬令，并接受德国之声专访，讲述他如何看待南京大屠杀和那段历史。

中国政府称“南京大屠杀”的存在是“国际社会早有定论”的事实。德国历史学家对1937年12月的这段历史又是如何认识的呢？

德国总理默克尔近期呼吁日本修复与其亚洲邻国的战后关系。伊恩·布鲁玛教授向德国之声分析日本与德国对待战争罪责的不同之处。

一些日本右翼政客或在表态中大大降低死亡人数，或直接否认有南京暴行。 

中国不断抨击日本没有对其在20世纪上半叶席卷亚洲的残暴侵略扩张行为表现出足够悔意，并允许国内民众表达反日情绪，以巩固其作为中国主权和民族尊严捍卫者的形象。  

观察家们注意到，尽管中国目前同东京的最亲密盟友——美国之间的关系大幅降温，但今次公祭之际，中日关系总体稳定且批评声浪明显平息。

（美联社） 

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