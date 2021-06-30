南京大屠杀片段惊吓小学生 香港教育局惹争议

（德国之声中文网）12月13日为南京大屠杀84周年纪念日，一所香港小学向小一学生播放了南京大屠杀的视频教材，当中涉及真实战争及杀戮片段。

据香港01报道，屯门直资小学保良局香港道教联合会圆玄小学有教师上周四（12月9日）在小一德育课课堂上向学生播放一个香港电台制作的纪录片，里面记载南京大屠杀的战争真实片段，包括日军处决百姓丶婴幼儿尸横遍野的画面。

据报道，有学童受到惊吓落泪，引起香港社会关注。校方事後公开道歉，并表示将会为有需要的学生提供适切情绪支援。

南京大屠杀发生在1937年12月至1938年1月间，当时日本帝国主义军队对南京数十万居民进行了为期六周的大规模屠杀和强奸。部份日本右翼政客或在表态中大大降低死亡人数，或直接否认有南京暴行，而中国也经常抨击日本并未表示足够悔意。南京大屠杀也经常是激起中国民族主义及反日情绪的重要事件。

香港教育局上个月底曾去信全港校长，建议学校可在12月13日的「南京大屠杀死难者国家公祭日」安排悼念活动，并附上局方制作的历史专题简报丶两段可选播的视频，其中就包含了这一个香港电台的纪录片。

教育局对此事件回应，无硬性规定学校无差别地向所有班级的学生播放教材，学校应按校情及专业判断，灵活采用有关教材。教育局又称，学习抗日历史是课程一部分，「历史就是历史，不能回避 」丶「战争本身是残酷」。

教育局补充道，有关视频，包含纪录片，早已在本港免费电视台播出，并上载互联网页，属於公开资讯，任何人士均可浏覧。而视频亦有「以下部分镜头可能会引起观众不安，敬请留意」之提示字句。

林郑：不认识历史 不明白「一国两制」的重要

香港特首林郑月娥周二也对此事发表意见，称教育局只负责提供教材，教学自主权属学校及老师，如何教历史可以有不同方法。她说，今次事件学校及老师可以总结经验，明白未来对於年纪轻的学生，应该如何选择教材，达至学习历史的目的，又不引起学生焦虑。

林郑月娥强调，认识历史好重要，可以鉴古知今，特别在香港的情况，如果不认识历史，就不明白「一国两制」的重要性。

随着香港立法会即将於本周末举行选举，南京大屠杀视频事件也引来许多立法会候选人的关注。众新闻报道，参与立法会教育界选举的候选人丁健华周二到香港特区政府总部（政总）向教育局递信，促请教育局尽快暂停使用相关素材。

丁建华质疑教育局提供教材前，是否有事先看过并了解视频片段中的残酷画面，并认为教育局应参考南京教育局为「南京大屠杀」悼念活动制作的教材，清晰分辨小学丶初中及高中版本，并经教育专家及心理学家进行评审。

此外，同样是悼念活动的六四天安门事件是否应放入教程也成为港媒关注议题。对此，丁健华表示，指教育局对於有关题材会有专责小组审议和定案，他相信当局若有清晰指引，前线老师及学校会依照推行。

（众新闻丶香港01丶大公文汇报）

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