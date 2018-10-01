南亚海啸灾难15周年纪念

（德国之声中文网）周四（12月26日），在当年死亡人数最多的印尼亚齐省（Aceh）的锡龙（Siron），遇难者家属聚集在已故亲人的群葬墓前祈祷、撒花。那里至少埋葬了4.7万名死者。

当年，仅印尼一国就有约17万人丧生，其中多为海啸大浪尤高的亚齐地区的居民。该省是当年受创最巨的地区之一：在亚齐地区，有13万人在海啸中丧生。

65岁的努尔哈亚提（Nurhayati）也是纪念人群中的一员。海啸灾难中，她失去了17岁的女儿。努尔哈亚提含泪说道，"我在这里，因为我这么想她；她当时刚上大学，才17岁。过去15年了，但直到今天，只要看到海--即使是在电视里，我依旧每回都会打颤"。

浪高30米

当年，海啸大浪最高达到30米，向印尼、泰国、印度和斯里兰卡的海岸和城市滚滚而来。该海啸由一次里氏9.3级的海底地震引起，这是史上测得的强度第3的地震。整个村庄被席卷而去，船只被冲上陆地。经济损失无可估量。

15年后，在亚齐省首府班达亚齐（Banda Aceh），人们测试了一座海啸警报塔的喇叭装置。

灾难中，姆南达尔（Arif Munandar）失去了24名亲属，其中有妻子和3个孩子。如今，他是海啸警告设施的技术人员。他说，"我现在是鳏夫。对我来说，生活的唯一地方就是这里。因此，我在这里重新盖建了房子。我要留在这里--在我最亲爱的人死去的地方，虽然别人常劝我迁往他处。"

21世纪最严重的海啸 印度尼西亚，2018年 2018年12月22日，印尼小火山喀拉喀托（Anak Krakatau）爆发，引起苏门答腊岛和爪哇岛之间的海峡发生大海啸，造成严重伤亡。喀拉喀托目前是一座小型火山岛，在1883年印尼著名的喀拉喀托火山大爆发后形成。

21世纪最严重的海啸 新西兰，2016年 2016年发生的凯库拉（Kaikoura）地震是新西兰后殖民地历史上的第二大地震。该次地震源于多个断层线，余震约20000次，并引发高达7米的海啸。两人死亡，数十人受伤。

21世纪最严重的海啸 日本，2011年 2011年发生的日本海啸因一次海底强震引发，海浪最高达40.5米，造成了巨大人员、财产损失：约16000人丧生、数千人受伤、大量住宅和村镇被毁。此次地震和海啸也导致福岛核电站发生切尔诺贝利核灾难以来最严重的核泄漏事故。

21世纪最严重的海啸 智利，2010年 智利是地震多发国家。该国1960年大地震依然是有仪器记录以来人类所遭遇的最大一次。2010年，一次里氏8.8地震引发海啸，影响远至日本和俄罗斯。数次海啸冲击智利海岸，造成至少525人死亡。

21世纪最严重的海啸 所罗门群岛，2007年 2007年4月，一次地震重创所罗门群岛和巴布亚新几内亚，地震引发的海啸浪高12米，夺走至少52人生命、冲走两个村庄；约900个住家以及一家医院被毁。

21世纪最严重的海啸 印度洋，2004年 2004年12月26日，印度洋发生一次强烈地震，引发高达30米的海啸。此图显示出泰国沿海地区所受破坏之重。共有14国受到影响、约23万人丧生。此次地震是人类记录到的第三大强震。



"再发生2004年那样的海啸不会有那么多人罹难"

受灾国家总共投资了4亿美元，用于设置一个改进型海啸预警系统。在高危地区，建起了警报塔和保护地堡。不过，对装置的保养不够完善，钢部件生锈、灯泡被人打破、水泥地皲裂。

亚齐救灾机构负责人苏达尔瓦迪（Sudarwardi）指出，相关技术设施不是最先进的。他表示，为能向人们提供更好的保护，尚有大量工作要做，"但我们实在缺钱。我们的很大一部分装置陈旧不堪"。

不过，海啸预警系统协调人图马拉（Srinivasa Tummala）确信，总体而言，自2004年以来，印度洋安全些了，"我们切实取得了进展，如今再发生像2004年那样的海啸不会再有那么多人罹难。不过，各种挑战依旧很大，正如去年导致4000人丧生的巴鲁（Palu）海啸显示的那样。"他认为，若有更好的预警系统，其中的很多人今天依然会健在。

作为试验，不久前，泰国普吉岛（Phuket）海啸预警设施的大喇叭播放国歌。当乐曲在海滩上空缓缓响起时，人们矗立静默。他们希望，永远不会再从大喇叭里听到警报声。

凝炼/王凡(法新社，每日新闻）