南亚海啸灾难15周年纪念

12月26日，印度洋大海啸灾难发生满15年之际，成千上万人举行纪念仪式，缅怀22万多名罹难者。受灾国家如今改进了海啸预警系统，专家认为，“如今再发生像2004年那样的海啸不会再有那么多人罹难”。
（德国之声中文网）周四（12月26日），在当年死亡人数最多的印尼亚齐省（Aceh）的锡龙（Siron），遇难者家属聚集在已故亲人的群葬墓前祈祷、撒花。那里至少埋葬了4.7万名死者。
当年，仅印尼一国就有约17万人丧生，其中多为海啸大浪尤高的亚齐地区的居民。该省是当年受创最巨的地区之一：在亚齐地区，有13万人在海啸中丧生。
65岁的努尔哈亚提（Nurhayati）也是纪念人群中的一员。海啸灾难中，她失去了17岁的女儿。努尔哈亚提含泪说道，"我在这里，因为我这么想她；她当时刚上大学，才17岁。过去15年了，但直到今天，只要看到海--即使是在电视里，我依旧每回都会打颤"。
浪高30米
当年，海啸大浪最高达到30米，向印尼、泰国、印度和斯里兰卡的海岸和城市滚滚而来。该海啸由一次里氏9.3级的海底地震引起，这是史上测得的强度第3的地震。整个村庄被席卷而去，船只被冲上陆地。经济损失无可估量。
15年后，在亚齐省首府班达亚齐（Banda Aceh），人们测试了一座海啸警报塔的喇叭装置。
灾难中，姆南达尔（Arif Munandar）失去了24名亲属，其中有妻子和3个孩子。如今，他是海啸警告设施的技术人员。他说，"我现在是鳏夫。对我来说，生活的唯一地方就是这里。因此，我在这里重新盖建了房子。我要留在这里--在我最亲爱的人死去的地方，虽然别人常劝我迁往他处。"
"再发生2004年那样的海啸不会有那么多人罹难"
受灾国家总共投资了4亿美元，用于设置一个改进型海啸预警系统。在高危地区，建起了警报塔和保护地堡。不过，对装置的保养不够完善，钢部件生锈、灯泡被人打破、水泥地皲裂。
亚齐救灾机构负责人苏达尔瓦迪（Sudarwardi）指出，相关技术设施不是最先进的。他表示，为能向人们提供更好的保护，尚有大量工作要做，"但我们实在缺钱。我们的很大一部分装置陈旧不堪"。
不过，海啸预警系统协调人图马拉（Srinivasa Tummala）确信，总体而言，自2004年以来，印度洋安全些了，"我们切实取得了进展，如今再发生像2004年那样的海啸不会再有那么多人罹难。不过，各种挑战依旧很大，正如去年导致4000人丧生的巴鲁（Palu）海啸显示的那样。"他认为，若有更好的预警系统，其中的很多人今天依然会健在。
作为试验，不久前，泰国普吉岛（Phuket）海啸预警设施的大喇叭播放国歌。当乐曲在海滩上空缓缓响起时，人们矗立静默。他们希望，永远不会再从大喇叭里听到警报声。
凝炼/王凡(法新社，每日新闻）