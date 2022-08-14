南亚次大陆同英国王室的恩恩怨怨

（德国之声中文网）1952年，伊丽莎白二世登上英国王位时，印度和巴基斯坦摆脱英国殖民统治刚满五年。当时印巴尚未分治，人们对英国的殖民统治也还记忆犹新。不过尽管如此，这块英国前殖民地的大多数民众都对这位年仅25岁的新女王表现除了爱戴和尊重。



英王伊丽莎白二世去世的消息，令整个南亚次大陆陷入悲痛氛围中，在印度和巴基斯坦，以及孟加拉、尼泊尔和不丹等国，人人纷纷在社交媒体发布吊唁文字，以表达哀悼之情。费萨拉巴德大学政府学院的历史学家阿巴斯（Mazhar Abbas ）对德国之声表示："1952年至1956年期间，伊丽莎白女王一直扮演着被动和低调的角色，她有意识地不去干预巴基斯坦内政。她同印巴两国的接触都是在英联邦的层面上进行的。"阿巴斯强调，后来印巴发生冲突后，英国女王也一直保持中立。

印度历史学家巴塔贝亚尔（ Rakesh Batabyal）也表示，伊丽莎白女王登基后，"一直在英国对印政策中，发挥着稳定局势的作用，这一点很受印度政治家们的欣赏。"



受到拥戴的伊丽莎白二世

巴基斯坦扶贫部长玛丽（Shazia Marri）对德国之声表示："尽管我们经历过被殖民奴役的历史，但我们获得独立后，一直同英国王室保持着友好的关系。女王曾多次到访巴基斯坦，也同我们领导人保持着良好关系。"

孟加拉达卡大学教授纳兹鲁尔（ Asif Nazrul）也持类似的观点。他说："尽管有过一段殖民历史，但孟加拉仍有很多民众对英国女王的逝世感到非常悲痛。毕竟我们不能永远生活在历史的阴影里。过去几十年来，伊丽莎白女王平和、宽容和大度的做派在这里赢得了民众的广泛认可。"纳兹鲁尔表示，女王的去世让世界失去了一位"历史性的偶像"。

孟买外卖递送服务公司Mumbai Dabbawala Association 总裁塔雷柯尔（ Subhash Talekar）表示，女王的逝世让他感到非常悲痛。"我们同英国王室的关系一直非常好。查尔斯王子2004年访问孟买之后，双边的关系变得更紧密了。我的两位同事应邀出席了查尔斯王子的婚礼。女王发来的邀请很有个人色彩，是她人性光辉的反映。"

殖民历史留下的阴影

并不是每一个人都愿意忘记英国的殖民历史。甚至也有人对英国女王的"不干预政策"提出批评，伊丽莎白女王登基后的最初四年里，她也曾同时是"巴基斯坦女王"，直到1956年3月26日，巴基斯坦废除君主制，成为英联邦内一个拥有自己国家元首的独立国家为止。

巴基斯坦历史学家阿巴斯表示："她从来没有利用英联邦这个平台，为解决印巴冲突付出努力。"他说：

"她本来可以发挥作用，强化巴基斯坦的议会民主。1953年，时任巴基斯坦总督的莫哈末（ Ghulam Muhammad）罢黜总理纳兹穆丁（Khawaja Nazimuddin）后，纳兹穆丁曾向女王求助，希望女王能让莫哈末收回成命，但女王并没有出面干预。"



尼赫鲁大学历史学家达塔对德国之声表示，伊丽莎白女王"持久而完整地继承了大英帝国的遗产"。她表示："她代表了大英帝国的完结和各殖民地独立建国的进程。像她这样能够代表帝国和殖民历史以及战后民主秩序的人物实在是凤毛麟角。"



印度国会议员雷迪（ Vijayasai Reddy）发推称，英王伊丽莎白二世虽然没有为残暴的殖民统治道歉，但她的领导力和道义力量却对英国政治产生了影响。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 冲破阻力的王室婚姻 据说，伊丽莎白13岁的时候就爱上了比自己年长5岁的菲利普。不过，菲利普当时虽然贵为希腊和丹麦王子，但是家族并不阔绰，而且家族还和德国纳粹有所关联，所以他与当时的伊丽莎白公主相恋并不是完全没有阻力。不过两人还是于1947年11月20日成婚，婚后共育有4名子女。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 成为女王 1952年2月6日她的父亲英王乔治六世去世。从那时起，来自温莎家族的伊丽莎白二世便成为英国和北爱尔兰的立宪君主、统领53个英联邦国家和英国圣公会的元首。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王家里谁说了算？ 伊丽莎白公主对菲利普王子十分倾慕，但是她继承王位成为英国女王之后，婚姻不免因此被蒙了一层阴影。菲利普亲王对于自己需要随时随刻扮演女王背后的男人这个角色并不是一直满意。另外，女王伊丽莎白二世也不让丈夫对内阁事务指手画脚，不过女王的丈夫在家里倒是有绝对的发言权。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王的子女 伊丽莎白二世与菲利普亲王总共育有4个子女。这张照片拍摄于1953年。女王夫妇怀抱的是查尔斯王子和安妮公主。现在女王夫妇膝下已经子孙成群，曾孙辈就已经有5人了。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 共同出访 如果英国女王外访，菲利普亲王都会同行，不过他始终需要与女王保持身后一步的距离。到如今，两个人已经一起出访过116个国家。伊丽莎白二世也由此成为有史以来外访国家数量最多的西方国家元首。1986年，伊丽莎白二世与丈夫访问中国。她是第一个访问中国的英国君主。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 皇家阅兵庆典 1805年以来，每年6月英国都会举办君主官方庆生典礼。伊丽莎白二世的生日是4月21日，这一天并没有公共庆祝活动。而女王生日的官方皇家阅兵庆典却是在6月17日举行。这一庆典整个皇室家族都会出席参与。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 君主制的象征 每年英国女王都会在议会致开幕词。对于英国人来说，伊丽莎白二世和菲利普亲王是君主制以及王室延续的象征。特别是在英国即将退出欧盟的危机时期，女王夫妇的象征性作用更是不可小觑。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 菲利普亲王辞世 英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王于2021年4月9日辞世，享受99岁。白金汉宫在宣布菲利普亲王逝世的消息后降半旗哀悼。英国皇室的官方网站上以黑底白字贴出了菲利普亲王的讣告：“女王陛下以沉痛的心情宣布，深爱的丈夫、爱丁堡公爵菲利普亲王过世。亲王殿下早晨在温莎城堡安详辞世。”

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 以维多利亚女王命名的时代 在此之前，维多利亚女王（1819-1901）创造了英国君主在位时间最长的纪录。从1837年即位直到1901年逝世，这位“欧洲的祖母”在位63年零7个月 - 她的名字贯穿整个时代。在她统治期间，英国经历了经济繁荣和大英帝国的鼎盛时期。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 在位时间最长和最高寿的君主 从2007年12月20日开始，伊丽莎白二世就已经超过维多利亚女王成为英国最长寿君主。维多利亚女王的寿命是81岁零7个月29天。2015年1月25日沙特国王阿卜杜拉逝世之后，伊丽莎白二世便成为全世界年龄最高的君主。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王安详离世 2022年9月8日伊丽莎白二世在位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡安详离世，享年96岁。当天稍早时就曾传出消息称，女王健康状况令人担忧，议会会议也因此中断。查尔斯王储及夫人卡米拉、查尔斯的长子威廉王子以及哈利王子等王室亲属均赶女王所在的避暑胜地。当晚19点30分伦敦白金汉宫宣布女王伊丽莎白逝世的消息，英国新国王是其长子查尔斯三世。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 永别了，女王 伊丽莎白二世、在位70年的英国女王、四位孩子的母亲、20世纪和当代世界最具影响力的人物之一告别人世。英格兰王位将由他的儿子威尔士亲王、康沃尔公爵查尔斯继承。



反殖民主义的声音

什瓦拉（Shahidul K. K. Shuvra）是一名来自孟加拉的记者，他对德国之声说，南亚次大陆各国民众对女王去世所表现出的悲痛令他不解。他说："南亚人对英国女王和王室越来越感兴趣，对南亚受过英国两百年剥削的历史却淡忘了。王冠上那枚世界上最大的钻石'光之山'就是从印度抢走的。"

达卡的政治分析家帕尔瓦兹（Saimum Parvez）也表示，英国女王的去世对南亚民众并没有特殊的意义。

他表示："无论是政治层面，还是社会生活层面，女王的去世对我们的生活都没有任何影响。孟加拉国政府已经宣布了为期三天的全国哀悼，这虽然在意料之中，但实际上完全没有必要。"

"我们当然不想停留在殖民历史的阴影当中，但我们也不应该完全忘记英国王室统治下，我们所经历的一切。"

不过，印度作家萨夫维（Rana Safvi）则认为，对伊丽莎白女王的哀悼绝不等同于宽恕和忘记殖民历史。"殖民历史仍令我们印度人感到痛苦，我们没有必要赞美英国王室。"

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