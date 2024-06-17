南中国海：菲律宾补给船和中国海警船擦碰

中国海警称，菲律宾补给船“无视中方多次严正警告”，“以不专业方式”故意接近中方船只，导致发生擦碰”。菲军方则称中方的说法“具有欺骗性和误导性”。

（德国之声中文网）中国海警称，一艘菲律宾补给船只周一（6月17日）在南中国海与一艘中国海警船只发生擦碰。

事件发生在南沙群岛第二托马斯浅滩（中国称为仁爱礁）附近海域。

南中国海是全球重要贸易水道，每年都有大约3万亿美元的货物经此运输。中国与多个邻国就南中国海岛屿的主权归属存在重大争议，北京几乎对整个南中国海的岛礁提有主权诉求。2016年海牙国际仲裁庭的裁决认为，中国对南中国海岛礁的“历史性权利”没有法律依据，且所有南中国海岛礁皆不能产生领海以及专属经济区。

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中国海警对撞船事件怎么说？

中国海警发表声明称“菲律宾一艘运补船非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警依法对菲船只采取管制措施“。

声明指责菲律宾补给船“无视中方多次严正警告”，“以不专业方式”故意接近中方船只，导致发生擦碰，“责任全在菲方”。

菲律宾军方周一驳斥了中国海警关于南海发生碰撞的说法，表示“不会接受中国海警的欺骗性和误导性说法。”

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中国实施海警执法新规定

中国此前曾警告菲律宾不要侵入其认为属于中国的领海，并发布了于6月15日生效的海警执法新规定。

根据新规定， “非法进入”中国领海及其以内海域的外国船舶可以被扣留，有“非法出入境嫌疑”的外国人也可被拘留审查，时长可达60天。

菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos)此前已经对中国海警新规表示了忧虑，称这是“非常令人担忧的升级”。

马尼拉指责中国海警对菲律宾船只采取了“野蛮和不人道的行为”。

上周五，西方七国集团领导人在峰会闭幕声明中表示“反对中国在南中国海的军事化以及胁迫和恐吓活动”。



（法新社、路透社等）



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