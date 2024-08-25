南中国海紧张局势如何威胁全球贸易？

海上贸易已经因胡塞武装对红海航运的袭击而面临压力。现在，中国与其邻国之间不断升级的紧张关系引发了对另一条重要贸易路线——南中国海的安全担忧。

（德国之声中文网）新冠疫情对全球贸易造成了沉重打击。城市封锁和工厂关闭引发了全球供应链的延误，并助长了数十年来最高的通胀率。2021年，一艘集装箱船搁浅导致苏伊士运河关闭了一周。过去10个月来，也门胡塞武装和伊朗对红海航运的袭击迫使集装箱船改道，行经非洲海域。

现在，中国和邻国在南中国海的军事对峙也可能影响贸易的顺利进行。

南中国海对世界贸易有多重要？

南中国海位于西太平洋的一部分，介于中国南部、台湾、菲律宾、印度尼西亚、越南、泰国、柬埔寨和马来西亚之间。

根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据，每年约有三分之一的全球海上贸易通过这个350万平方公里的海上航道运输。每年全球约40%的石油产品通过这片海域运输。

根据位于华盛顿的战略与国际研究中心（CSIS）的数据，2016年，估计有3.6万亿美元（3.29万亿欧元）的商品通过这片海域运输。另一个估计数字高达5.3万亿美元。

位于美国北卡罗来纳州的杜克大学的研究人员计算出南中国海和位于中国、朝韩与日本之间的东海的总贸易额每年达7.4万亿美元。

根据CSIS的数据，每年有成千上万的货船通过南中国海，运输约占中国40%、印度三分之一和日本20%的与世界其他地区的贸易额。

在整个亚洲，这三个国家的经济安全与航道的顺畅运行紧密相关。南中国海是亚洲内部贸易以及与世界其他地区（尤其是欧洲、中东和非洲）贸易的重要交汇点。

南中国海问题的纠结点在哪里？

中国政府声称几乎整个南中国海都是其领土/领海，这激怒了众多邻国，这些邻国认为中国侵犯了他们的专属经济区。中国无视荷兰海牙国际仲裁法院2016年的裁决。该裁决认为，根据国际法，中国政府广泛的领土主张没有合法或历史依据。

中国军方最近在这片海域采取了越来越多的挑衅行动，包括与菲律宾船只的冲突，激起了引发全面冲突的担忧。美国多次警告称，如果菲律宾军队在南中国海遭到攻击，美国有义务保卫菲律宾。

越南上个月向联合国提出要求，希望将其大陆架延伸至现有200海里（370公里）之外。菲律宾也在今年6月提出了类似的请求。

在台海两岸分治75年之后，中国还将台湾视为与中国大陆分离的一个叛离省份，必须最终实现统一。中国政府可能动用武力控制这一实现民主治理的岛屿，这样的担忧进一步加剧了南中国海的紧张局势。

南中国海的资源有多丰富？

根据美国能源信息署的数据，南中国海估计拥有约5.38万亿立方米的已探明和可能存在的天然气储量，以及110亿桶石油储量。

争议水域还含有大量对中国技术野心至关重要的稀土矿藏，包括用于电动汽车电池和先进电子产品的矿物。

一些估计表明，太平洋的稀土矿藏量是目前已知陆地储量的1000倍，其中一半以上由中国控制，并且是向清洁能源过渡所需的关键资源。

南中国海冲突会让全球贸易雪上加霜吗？

自去年年底以来，伊朗支持的胡塞武装在也门红海地区对航运的袭击已经影响了全球贸易。胡塞武装下令用无人机和导弹对商船进行袭击，以回应以色列对加沙的哈马斯武装分子的进攻。

大型航运公司已经将其船只从包括苏伊士运河在内的红海航线改道。取而代之的是，货船通过非洲南部的好望角航行，从亚洲到欧洲的航程平均增加了大约10天。由于保险和柴油价格上涨，这样的改变导致航运成本飙升，并在欧洲和亚洲的集装箱港口造成延误。

以色列-哈马斯战争有可能蔓延至整个中东地区。据报道，伊朗随时可能直接攻击以色列。人们担心伊朗政府可能会关闭另一条重要贸易瓶颈——霍尔木兹海峡。这条狭窄的水道位于波斯湾/阿拉伯湾的入口处，关系着世界近三分之一的石油贸易。

伊朗支持的胡塞武装已经在红海航道击沉多艘船只 图像来源: Khaled Ziad/AFP/Getty Images

近年来，伊朗经常袭击霍尔木兹海峡的商船。西方认为任何进一步的袭击都将是一次重大升级。如果航运公司选择避开霍尔木兹海峡，海上贸易可能面临进一步的延误和更高的成本。

如果中国与其邻国之间的紧张局势进一步恶化，这可能会在全球航运危机中出现第三条战线。航运公司可能会避开南中国海的部分区域。随之而来的延误和价格上涨可能导致商品和原材料的短缺，并削减新加坡、马来西亚和台湾等亚洲主要港口的重要收入。

南中国海的最大瓶颈在哪里？

虽然当前的主要紧张局势存在于中国、菲律宾和台湾之间，但南中国海对贸易的真正威胁可能来自更南边的马六甲海峡，该海峡位于马来西亚、印度尼西亚和新加坡之间。

根据美国能源信息署的数据，去年，每天有2370万桶石油和石油产品通过马六甲海峡运输。这一数字比通过霍尔木兹海峡的运输量高出13%。

马六甲海峡最窄处仅宽64公里，原本就容易发生拥堵和碰撞意外。多年来，这条水道还发生了多起抢劫和海盗事件。

一些地缘政治和军事专家预测，如果中国入侵台湾，美国及其盟友可能会封锁马六甲海峡，限制中国的石油进口和贸易出口。

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