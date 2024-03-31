南中国海局势紧张 菲总统下令加强海上安全

（德国之声中文网）据路透社报道，菲律宾总统马科斯在周一（3月25日）签署了相关命令。该命令于本周日对外公布。命令中未提及中国，但此前双方就南海争议地区发生了一系列海上对抗并且不断相互指责。

中国外交部尚未回应路透社提出的相关问询。

中国对几乎整个南中国海区域声称拥有主权。每年有超过3万亿美元的船运贸易经过南海。尽管海牙常设国际仲裁庭在2016年做出裁决，认为中国不能依照“历史性权利”对南海岛礁提出主权诉求，但是北京方面拒绝承认这一裁决，并在整个南中国海的声索地区部署了数百艘海警船进行巡逻。

最近的一次冲突发生在上周末，当时中国海警船使用水炮扰乱了菲律宾向第二托马斯礁（中方称仁爱礁）执行补给任务，造成船只损坏、部分船员受伤。这也是去年爆发菲中海上冲突以来的最新一起交锋。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

1999年，菲律宾故意让一艘废旧军舰坐滩搁浅于仁爱礁，以巩固其领土主张。以该坐滩军舰为依托，菲律宾得以在仁爱礁长期驻扎一小支部队。

中国外交部在3月25日发表声明称，菲律宾违背了“多次向中方做出的拖走该舰的承诺”。不过，菲律宾方面一再否认曾做出过这样的承诺，并强调其不会放弃仁爱礁的立场。

菲律宾总统马科斯在命令中表示：“尽管菲律宾努力促进我们海域的稳定与安全，但菲律宾仍然面临一系列严重挑战，包含威胁领土完整以及菲律宾人的和平生存。”

周四，马科斯则表示，不会在北京的威胁之下闭口不言。他说，面对中国海警和中国海事民兵公开、持续不断、非法、有进攻性的危险攻击，菲律宾将以一套适度、坚决、理智的反制措施予以回应。他还强调，菲律宾不会退后。

马科斯下达的命令包括扩大并重组了菲律宾海事委员会，增加了国家安全顾问、副检察长、国家情报协调局局长和南海特别工作组。

扩编重组后的海事委员会将成为制定战略的中央机构，以确保菲律宾的海上安全和海域意识建立“统一、协调和有效”的框架。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



中国《环球时报》前总编胡锡进周日在微博上称，解放军南部战区在南海开展实战化训练，南部战区的多艘军舰这次演练了对“武装渔船”实施综合火力打击以及对“战损武装渔船”实施补充打击。他写道：“在老胡看来，南部战区传递的信号很清楚， ‘武装渔船’显然包括侵犯中国主权的菲律宾海岸警卫队船只。”

近日，美国国防部长奥斯汀则在与菲律宾国防部长特奥多罗通电话时，重申两国共同防卫条约以及美国对菲律宾的承诺坚定不移。奥斯汀同时批评中国上周向菲律宾补给船使用水炮并予以拦阻是危险的。

（路透社）

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