南中国海局势紧张 菲总统下令加强海上安全

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菲律宾总统马科斯下令要求菲政府加强海上安全协调，以应对维护领土完整与和平所面对的“一系列严重挑战”。一段时间来，菲律宾和中国在南中国海地区围绕存在主权争端海域的矛盾冲突一再升级。
（德国之声中文网）据路透社报道，菲律宾总统马科斯在周一（3月25日）签署了相关命令。该命令于本周日对外公布。命令中未提及中国，但此前双方就南海争议地区发生了一系列海上对抗并且不断相互指责。
中国外交部尚未回应路透社提出的相关问询。
中国对几乎整个南中国海区域声称拥有主权。每年有超过3万亿美元的船运贸易经过南海。尽管海牙常设国际仲裁庭在2016年做出裁决，认为中国不能依照“历史性权利”对南海岛礁提出主权诉求，但是北京方面拒绝承认这一裁决，并在整个南中国海的声索地区部署了数百艘海警船进行巡逻。
最近的一次冲突发生在上周末，当时中国海警船使用水炮扰乱了菲律宾向第二托马斯礁（中方称仁爱礁）执行补给任务，造成船只损坏、部分船员受伤。这也是去年爆发菲中海上冲突以来的最新一起交锋。
1999年，菲律宾故意让一艘废旧军舰坐滩搁浅于仁爱礁，以巩固其领土主张。以该坐滩军舰为依托，菲律宾得以在仁爱礁长期驻扎一小支部队。
中国外交部在3月25日发表声明称，菲律宾违背了“多次向中方做出的拖走该舰的承诺”。不过，菲律宾方面一再否认曾做出过这样的承诺，并强调其不会放弃仁爱礁的立场。
菲律宾总统马科斯在命令中表示：“尽管菲律宾努力促进我们海域的稳定与安全，但菲律宾仍然面临一系列严重挑战，包含威胁领土完整以及菲律宾人的和平生存。”
周四，马科斯则表示，不会在北京的威胁之下闭口不言。他说，面对中国海警和中国海事民兵公开、持续不断、非法、有进攻性的危险攻击，菲律宾将以一套适度、坚决、理智的反制措施予以回应。他还强调，菲律宾不会退后。
马科斯下达的命令包括扩大并重组了菲律宾海事委员会，增加了国家安全顾问、副检察长、国家情报协调局局长和南海特别工作组。
扩编重组后的海事委员会将成为制定战略的中央机构，以确保菲律宾的海上安全和海域意识建立“统一、协调和有效”的框架。
中国《环球时报》前总编胡锡进周日在微博上称，解放军南部战区在南海开展实战化训练，南部战区的多艘军舰这次演练了对“武装渔船”实施综合火力打击以及对“战损武装渔船”实施补充打击。他写道：“在老胡看来，南部战区传递的信号很清楚， ‘武装渔船’显然包括侵犯中国主权的菲律宾海岸警卫队船只。”
近日，美国国防部长奥斯汀则在与菲律宾国防部长特奥多罗通电话时，重申两国共同防卫条约以及美国对菲律宾的承诺坚定不移。奥斯汀同时批评中国上周向菲律宾补给船使用水炮并予以拦阻是危险的。
（路透社）
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