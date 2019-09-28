 南中国海又现新争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2019

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时政风云

南中国海又现新争议

数月来，中国在南海问题上更强硬，而其他周边国家没有多少应对办法。在越南国内，呼吁起诉中国的声音增加。不过专家指出，“之于越南，兹事体大”，要考虑关键的经济和内政因素。

Chinesisches Kampfflugzeug über Südchinesischem Meer (picture-alliance/dpa/AP/Xinhua/Liu Rui)

（德国之声中文网）在过去数星期里，南中国海周边国家、尤其是中越两国之间的主权争议明显增加。

Vietnam Nguyen Phu Trong beim Parteitag in Hanoi (Reuters/Kham)

越共总书记阮富仲

本周三（10月9日），越共总书记阮富仲在越共中央委员会第11次全体会议上表示，"必须分析南中国海局势，让国家能够适应可能的挑战。"在通常措辞谨慎的越共那里，这是再明确不过的表态。

中方延续了数月的挑衅是这一表态的导火索。其一，在海警船护卫下，中国远洋勘探船"海洋地质8"数星期来在越南专属经济区游弋。其二，中国深海钻井"海洋石油982"正被拖往南中国海有争议水域。2014年，另一个中国深海钻井的运营曾导致两国海警部队之间的激烈冲突和越南国内的骚乱，影响到多家外国企业，并有4名中国公民被打死。

世界贸易枢纽

南中国海是全球贸易的一个枢纽，不仅是从波斯湾运往中国、日本、韩国的原油，而且，这些国家销往非洲和欧洲的大部分货物，也经由该海域。对周边国家，尤其是对菲律宾和越南而言，中国的作为危及它们的能源安全。为满足人口增长和经济开发的需要，这两个国家有赖于本国沿海海域的油气资源。

过去数年，中国尤其加强了在相关海域的建设活动。中国已将那里的7座岩礁和沙滩扩建为拥有港口、飞机跑道的军事基地。中国此举有违于联合国海洋法公约（UNCLOS），并且，中方的主权声索缺乏历史依据，海牙常设仲裁法庭2016年证实了这一点。然而，相关岛屿的扩建活动继续进行。据称，至2018年， 反舰导弹和远程地空导弹也已运抵。

主权冲突新阶段

如英国智库--皇家国际事务研究所（Chatham House Hayton）东南亚事务专家海顿（Bill Hayton）所证实，数月来，相关冲突明显进入了一个新阶段。海顿在接受德国之声采访时指出，中方增加了其渔船队和海警队的活动，以阻止其它沿岸国家捕鱼、开采油气，并使自己能在其它国家的主权海域从事勘探。

海顿指出，如此规模的行动之所以可能是因为人工岛屿的海港可用于补给，"这些岛屿对中国具有决定性意义，使它能将其军事影响力一直延伸致南中国海的最南端。"

Manila - Gebietskonflikte im Südchinesisches Meer verursachen Nahrungsknappheit (DW/A. P. Santos)

越南、菲律宾等诸国并无多少可与中国相抗衡的行动选项

沿岸国家的选项

周边诸国并无多少可与中国相抗衡的行动选项。新近的冲突表明，经由外交谈判促使中国合作并不成功。多年来，东南亚国家联盟分歧严重，不能成为抗衡北京的力量。军事上，东盟国家不是大规模扩充军备多年的中国的对手。

因此，今年8月，多名越南专家在河内的一次会议上主张，在国际法院起诉中国。南中国海问题专家黄越（Hoang Viet，音译）在自由亚洲电台上表示，"大多数与会者一致认为，越南必须改变其外交政策，必须深化与美国的关系，摆脱中国的影响。"多数专家相信，在国际法上，越南有理。

英国专家海顿也认为，为多少能抗衡中国，起诉是最有效的工具，"中国使越南别无选择，这一论点具有说服力。"有人提醒说，2016年，海牙仲裁法院裁定菲律宾的诉讼几乎在所有各点上都成立，最终却未起什么作用。海顿对这一质疑不以为然。他指出，出现这一情况的原因在于杜特尔特领导的菲律宾现政府："责任在政府，未利用这一千载难逢的机会。"。他指出，菲律宾新当选政府不是着力落实该项裁决，而是一味走亲华路线。

害怕出现反共运动

不过，谈及诉讼，海顿也表示了某种保留态度。他指出，对越南来说，这样的决定会有严重后果，"会使中越关系破裂"。他称，"之于越南，兹事体大，因为，中国不仅是一个重要贸易伙伴，而且，也是越南共产党的一个意识形态盟友。"

另一个问题可能具有内政因素。2014年的反华浪潮在多个省迅速转变为针对工作条件和越南政治体制的示威。海顿指出，"若允许抗议中国，而抗议行动演变成反共示威，则将是越共的噩梦。"所以，他相信，起诉中国的时机或许尚未成熟。

  • Satelitenaufnahmen Spratly-Inseln Asia Maritime Transparency Iniative

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    接近完工

    2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    岛上设施

    这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

  • Satelitenaufnahmen Spratly-Inseln Asia Maritime Transparency Iniative

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    赤瓜礁

    中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

  • China Expansionspolitik in Südchinesischem Meer

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    军事基地？

    从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

  • EINSCHRÄNKUNG Projekt IHS Jane’s

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    飞速建设

    南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    防空塔

    根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    如何造岛

    扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

  • Karte Südchinesisches Meer Chinesisch

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    “沙土长城”

    中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

  • US Militärpräsenz im Südchinesischem Meer

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    美国的担忧

    华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

  • Thunfischschwarm

    中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

    生态影响

    菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。

    作者: Gabriel Domínguez


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中国南海“微整形”工程 效果清晰可见

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