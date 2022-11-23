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在南中国海，有些国家主张“历史水域”，有些国家主张“先到先得”。一些岛屿究竟是“岛”还是“礁”，也对争端各方有着微妙的影响。
南沙、西沙，斯普拉特利、帕拉塞尔……这些岛礁或者水域，在每个国家都有着不同的名称，也从一个侧面显示了争端的复杂性。
美国副总统哈里斯（Kamala Harris）访问菲律宾期间，于11月22日访问了位于该国西南端的巴拉望岛，宣示美国对加强美菲盟友关系的决心。由于该岛位于存在主权争议的南中国海边缘，其象征意义不言而喻。
美國副總統哈里斯週一會見菲律賓總統小馬科斯，盼望加強雙方的合作與防務承諾。她还强调南海周边国家的领土主权和航行自由不容侵犯。
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
从金边到巴厘岛再到曼谷——近期有三场重要国际峰会在东南亚地区召开，东盟国家也成为美、中等国争相拉拢的对象。在李克强与东盟国家领导人举行会晤之后，拜登周六也在东盟-美国峰会上宣布双方之间的合作“走进了全新时代”，并致力于打造“自由开放的印太地区”。
9月25日，中国宣布中共二十大代表选举工作已“顺利完成”，并公布了2296名出席二十大的代表名单。中共总书记习近平预计将在二十大后连任。但数日来，有关习近平被软禁的传言在推特上登上热搜，引起西方媒体关注。
美國總統拜登與菲律賓總統小馬科斯週四（9月22日）在紐約會晤，雙方強調對維護南中國海航行和飛越自由的支持，以作為中國在此爭議水域施加影響力的回應。這是兩位美菲領導人首次會面，他們還談了什麼？
為了阻止中國在東海與南海單方面改變現狀和對周邊國家經濟施壓，日本與印度的外交與國防部長在週四（9月8日）的2+2會談上，同意續推戰略夥伴關係，並擴大在聯合演習、國防設備及技術等合作。
德国空军六架“台风”战斗机以及若干架空中加油机、运输机本周经停阿联酋、新加坡前往澳大利亚参加联合军演。此举被认为是对中国方面发出的信号：德国有能力在短时间内帮助亚太地区的盟友。不过，德国空军在9月底返航时是否会飞越台湾海峡，目前尚存疑问。
美軍將在未來數週通過台灣海峽執行「航行自由」行動，遭中國警告「犯我中華者，必將受到懲處」。對此，美國國務院亞太助理國務卿克里滕布林克週三（8月17日）稱，華府預料到北京會持續對台施壓，中方言行已破壞和平，美軍仍會照計畫通過台灣海峽。
《柏林晨报》指出，中国在台湾周边的演习是为「南海局势火上浇油」，而中国领导层正可借演习测试全面战争的必要性。 《奥格斯堡汇报》认为，佩洛西抵台时神色凝重，显然她很清楚访台行程会引起的风波，但仍前来「支持民主岛屿」。
中國自週四展開軍演，並在台灣周邊海域發射導彈，美國白宮指責中國的舉動是試圖改變現狀的「重大升級」，且「不負責任」。與此同時，白宮宣布延長雷根號在南海停留時間，並推遲洲際彈道飛彈試射，密切監控相關情況。
美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。
围绕美国国会众议长佩洛西是否访问台湾的争议喧嚣不断，北京方面已经发出数次严厉警告。在这一背景下，美国海军“里根号”航母战斗群从新加坡启航，重返南中国海。
就在美國總統拜登與中國國家主席習近平傳出雙方預計週四（7月28日）進行通話前夕，美方官員公開批評北京在南海對其他國家的挑釁舉動，「咄咄逼人」。
隨著美國和中國在南海和交鋒不斷，令外界擔憂是否引發更大規模的國際衝突。美軍最高將領米利將軍更下令，要全面審視過去五年中美軍事互動，目的為何？
美国海军7月16日宣布，当天，美军“本福德”号驱逐舰在有争议的南沙群岛附近巡弋。这是一周内该舰在南中国海的第二次此类“自由航行”行动。
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